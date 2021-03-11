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Кримінальне провадження щодо стоматологині Кравчук з Рівного, підозрюваної в побитті дітей-пацієнтів, направлено до суду, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Кримінальне провадження щодо стоматологині Кравчук з Рівного, підозрюваної в побитті дітей-пацієнтів, направлено до суду, - Нацполіція

Правоохоронці направили до суду кримінальне провадження щодо дитячої стоматологині Інни Кравчук, яка, судячи з відеозаписів, била своїх маленьких пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Дізнавачі Рівненського районного управління поліції закінчили досудове розслідування і направили до суду матеріали кримінального провадження стосовно 29-річної жінки-стоматолога, обвинуваченої в побоях, катуванні і заподіянні умисного легкого тілесного ушкодження малолітнім", - підкреслюють правоохоронці.

Вчора, 10 березня, дізнавачі під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури кримінальне провадження направили в суд. 29-річна фігурантка і її захисник протягом досудового розслідування ніяких свідчень не надавали.

Також дивіться: Рівненська стоматологиня Кравчук била дітей. ВIДЕО

Нагадаємо, 12 лютого в інтернеті були опубліковані кадри знущань стоматологині над дітьми в приватній клініці в Рівному. На відео жінка трясе і грубо смикає дівчинку, а маленького хлопчика - б'є головою об стоматологічне крісло. За цим фактом поліція почала розслідування. 18 лютого стоматологині повідомили про підозру. 22 лютого їй обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Автор: Анастасія Потіха
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Я думаю, что хороший адвокат за соответствующий гонорар как дважды два докажет, что это была чистая самооборона. Уголовное производство в отношении стоматолога Кравчук из Ривного, подозреваемой в избиении детей-пациентов, направлено в суд, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2731
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11.03.2021 10:31 Відповісти
Вырвать змее зубы без насилия и наркоза . И отпустить . Пусть ползает .
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11.03.2021 10:33 Відповісти
Это просто слова. По факту, оштрафуют и отпустят. К сожалению
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11.03.2021 11:14 Відповісти
- василий иванович вон на цензоре пять тыщ коментов -нужно открывать дело
- хорошо откроем, читайте дальше , как там нарид на банабаков реагирует.срез мнения так сказать
-есть! служу народу Украины !
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11.03.2021 10:36 Відповісти
Для ребёнка поход к стоматологу и так стресс, а тут ещё такое! Эта идиотина ещё и в частной клинике работала. 29 лет, какая мать выйдет из этой женщины. Садистка какая- то.
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11.03.2021 10:39 Відповісти
Мать ? А что выйдет - "твою мать !" . Уголовное производство в отношении стоматолога Кравчук из Ривного, подозреваемой в избиении детей-пациентов, направлено в суд, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3365
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11.03.2021 10:48 Відповісти
Это правильно. Неправильно другое. Одичавшую врачиху, дуру неадекватную уже судить будут., а находящимуся под санкциями за терроризм Козаку даже обвинение не предъявлено.Судью вовка полгода допросить не в состоянии. И это называется равное правосудие?
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11.03.2021 10:42 Відповісти
 
 