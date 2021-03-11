Білорусь отримала на озброєння першу партію російських керованих ракет "Атака"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Перша партія російських керованих ракет 9М120 "Атака" надійшла в Збройні Сили Білорусі в межах військово-технічного співробітництва з РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міноборони Білорусі.
"Ракета може застосовуватися як з наземного, так і з повітряного носія. "Атака" оснащена бойовою частиною кумулятивної дії і призначена для ураження танків усіх типів, зокрема з екранами динамічного захисту", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони додали, що бронепробивання ракети - 800 мм. Технічні характеристики: калібр - 130 мм, довжина - 1830 мм, маса - 49,5 кг, дальність стрільби - до 6000 м, максимальна швидкість польоту - 550 м/с.
Зазначається, що в перспективі ЗС Білорусі планують повністю оновити арсенал зазначеного озброєння.
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Влітку 2020 року стало відомо, що державні та приватні українські підприємства, зокрема ДККБ «Луч», Ізюмський приладобудівний завод та приватна корпорація «УкрІннМаш», створюють глибоку модернізацію самохідного ПТРК «Штурм-С» для Збройних Сил України[2].
На заміну ракеті 9М114 «Кокон» пришла РК-2П від ДККБ «Луч». Це нова ракета, яка розроблена на базі ракети ПТРК «Бар'єр». РК-2П отримала значно більшу дальність, яка становить 7 км, а також стала ще надійнішою та стійкішою до завад противника. Габарити РК-2П трохи більші за «Кокон», тому був дещо перероблений барабан заряджання, який також вміщує 12 контейнерів з ракетами[2].
Нова ракета працює разом з оптико-прицільною станцією ОПСН-І Ізюмського приладобудівного заводу, яка вперше була продемонстрована в 2018 році. Ця станція має телевізійний, тепловізійний та лазерний канал, а також лазерний далекомір. Майже 20-кратна оптика станції дозволяє виявити противника на відстані понад 11 кілометрів, а лазерний канал - керувати ракетою на відстані до 7 км[2].
Для роботи прицільної станції використана гіростабілізована у двох площинах платформа від ДККБ «Луч». Розробник використав безредукторні моментні двигуни[2].
Ще одним внеском «Луч» стало програмне забезпечення, яке використовується у комплексі. Окрім впровадження нового інтерфейсу, який став значно простішим та легшим для сприйняття, розробники заклали абсолютно новий функціонал - автосупроводження цілі[2].
Тобто тепер оператор може лише вибрати необхідну ціль та зафіксувати її, далі алгоритм буде тримати перехрестя самостійно. Простою мовою, якщо раніше оператор мав супроводжувати ціль від моменту запуску до її знищення «на руках», то тепер все це робить програма[2].
«Штурм-СМ» також отримав систему попередження про лазерне випромінювання, яка забезпечує надійний захист від вогню противника та встановлюється на ******* українські танки. На машину вже традиційно встановлюється система супутникової навігації та цифровий захищений зв'язок, а екіпаж працюватиме у комфортних умовах завдяки кондиціонеру[2].
2. она управляется по радиоканалу и не имеет головки самонаведения а значит не скоростная
следовательно, если дальность стрельбы кацапской РК "Атака" - до 6км, следовательно эффективная дальность поражения - до 4 - 5 км..
это прошлый век!
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1. визуальное обнаружение и опознование цели.
2. как много дней в году с видимостью больше 6 км?
Ракета РК-10 від ДККБ "Луч" стане уніфікованою для нового українського ЗРК, вертольотів і кораблів
"Штурм-СМ": тотальна модернізація самохідного ПТРК для Збройних Сил України (відео)
Это разве что на танк или БТР прикрутить сбоку.
А ракеты это хрень!!! Надеюсь Америка контролирует этих ДЕМОНОВ!
Всі решту заяви, наприклад, заява Литовського МЗС "швидше пекло замерзне, ніж ми розглянемо питання видачі Ціханоускай Білорусі..." - то порожня бравурна демагогія (попри те, що хамська). Колись був уже такий, що вякнув - "швидше Дунай поверне води назад, ніж упадуть мури Ізмаїла". Ага... (доречі - його військове звання (посада) було саме "Ага")
Значить, військовим готуватись треба, а не війська відводити...