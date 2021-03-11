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Білорусь отримала на озброєння першу партію російських керованих ракет "Атака"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь отримала на озброєння першу партію російських керованих ракет

Перша партія російських керованих ракет 9М120 "Атака" надійшла в Збройні Сили Білорусі в межах військово-технічного співробітництва з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міноборони Білорусі.

"Ракета може застосовуватися як з наземного, так і з повітряного носія. "Атака" оснащена бойовою частиною кумулятивної дії і призначена для ураження танків усіх типів, зокрема з екранами динамічного захисту", - йдеться в повідомленні.

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У Міноборони додали, що бронепробивання ракети - 800 мм. Технічні характеристики: калібр - 130 мм, довжина - 1830 мм, маса - 49,5 кг, дальність стрільби - до 6000 м, максимальна швидкість польоту - 550 м/с.

Зазначається, що в перспективі ЗС Білорусі планують повністю оновити арсенал зазначеного озброєння.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Не Беларусь получила , а раша на полигоне "беларусь" .
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11.03.2021 10:56
+21
Білоруси просрали свою Білорусь. Тепер вона знов Білорусія.
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11.03.2021 11:01
+5
РК-10 от КБ "Луч" летает на дальность 10 км.. эффективная дальность поражения - 8 км..

следовательно, если дальность стрельбы кацапской РК "Атака" - до 6км, следовательно эффективная дальность поражения - до 4 - 5 км..
это прошлый век!
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11.03.2021 11:01
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Не Беларусь получила , а раша на полигоне "беларусь" .
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11.03.2021 10:56 Відповісти
Наша відповідь на рашиський хлам:

Влітку 2020 року стало відомо, що державні та приватні українські підприємства, зокрема ДККБ «Луч», Ізюмський приладобудівний завод та приватна корпорація «УкрІннМаш», створюють глибоку модернізацію самохідного ПТРК «Штурм-С» для Збройних Сил України[2].
На заміну ракеті 9М114 «Кокон» пришла РК-2П від ДККБ «Луч». Це нова ракета, яка розроблена на базі ракети ПТРК «Бар'єр». РК-2П отримала значно більшу дальність, яка становить 7 км, а також стала ще надійнішою та стійкішою до завад противника. Габарити РК-2П трохи більші за «Кокон», тому був дещо перероблений барабан заряджання, який також вміщує 12 контейнерів з ракетами[2].
Нова ракета працює разом з оптико-прицільною станцією ОПСН-І Ізюмського приладобудівного заводу, яка вперше була продемонстрована в 2018 році. Ця станція має телевізійний, тепловізійний та лазерний канал, а також лазерний далекомір. Майже 20-кратна оптика станції дозволяє виявити противника на відстані понад 11 кілометрів, а лазерний канал - керувати ракетою на відстані до 7 км[2].
Для роботи прицільної станції використана гіростабілізована у двох площинах платформа від ДККБ «Луч». Розробник використав безредукторні моментні двигуни[2].
Ще одним внеском «Луч» стало програмне забезпечення, яке використовується у комплексі. Окрім впровадження нового інтерфейсу, який став значно простішим та легшим для сприйняття, розробники заклали абсолютно новий функціонал - автосупроводження цілі[2].
Тобто тепер оператор може лише вибрати необхідну ціль та зафіксувати її, далі алгоритм буде тримати перехрестя самостійно. Простою мовою, якщо раніше оператор мав супроводжувати ціль від моменту запуску до її знищення «на руках», то тепер все це робить програма[2].
«Штурм-СМ» також отримав систему попередження про лазерне випромінювання, яка забезпечує надійний захист від вогню противника та встановлюється на ******* українські танки. На машину вже традиційно встановлюється система супутникової навігації та цифровий захищений зв'язок, а екіпаж працюватиме у комфортних умовах завдяки кондиціонеру[2].
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11.03.2021 13:25 Відповісти
Вижу, что дальность на 1 км больше (по лазеру). Это хорошо, но т.к. все остальные характеристики "замяли для ясности", понятно что хуже. А большая дальность при меньшей скорости - значения не имеет. От слова совсем.
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11.03.2021 16:09 Відповісти
«Атака» - противотанковая управляемая ракета с радиокомандной системой управления, разработанная на базе ракеты 9М114 "Кокон" комплекса «Штурм». Предназначена для поражения бронетехники, живой силы, ДОТов, объектов ПВО, и вертолетов. Ракета разработана в ОАО НПК «КБ Машиностроения»
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11.03.2021 10:57 Відповісти
Ракета "Паническая Атака" Беларусь получила на вооружение первую партию российских управляемых ракет "Атака" - Цензор.НЕТ 8194
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11.03.2021 11:30 Відповісти
F-35 samolioti budet sbyvat s nimi Беларусь получила на вооружение первую партию российских управляемых ракет "Атака" - Цензор.НЕТ 2001
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11.03.2021 10:59 Відповісти
очень врядли.
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11.03.2021 11:00 Відповісти
Ix nado zasec F-35 sperva, teper amerikosi ecio i lazernoje oruzije na nix povesit,to jest daze jesli zasekut,raketa budet unictozena
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11.03.2021 11:04 Відповісти
1. это не ПВО ракета - наземные цели
2. она управляется по радиоканалу и не имеет головки самонаведения а значит не скоростная
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11.03.2021 11:11 Відповісти
MI Javelini imejem i mnogo,ecio i Spike kupili s Izraelia.Spike kazetsia 5.5 kilometrov mozno dostat tank to sto kupili,no ix jest i do 25 kilometrov
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11.03.2021 11:39 Відповісти
РК-10 от КБ "Луч" летает на дальность 10 км.. эффективная дальность поражения - 8 км..

следовательно, если дальность стрельбы кацапской РК "Атака" - до 6км, следовательно эффективная дальность поражения - до 4 - 5 км..
это прошлый век!
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11.03.2021 11:01 Відповісти
Это же ПТУР. Кто будет стрелять из нее с 10 километров.)
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11.03.2021 11:05 Відповісти
рк 10 это тоже ПТУР.. в чем вопрос, амиго?
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11.03.2021 11:08 Відповісти
рк 10 это тоже ПТУР.. в чем вопрос, амиго?
---------------
1. визуальное обнаружение и опознование цели.

2. как много дней в году с видимостью больше 6 км?
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11.03.2021 11:13 Відповісти
В Магадане ноль таких дней, а в Украине практически все Беларусь получила на вооружение первую партию российских управляемых ракет "Атака" - Цензор.НЕТ 6416
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11.03.2021 11:17 Відповісти
Бедняжка.
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11.03.2021 11:19 Відповісти
ответил ниже..
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11.03.2021 11:26 Відповісти
Ракета почти 2 метра и вес 50кг. Странный какой-то птур.
Это разве что на танк или БТР прикрутить сбоку.
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11.03.2021 12:59 Відповісти
Білоруси просрали свою Білорусь. Тепер вона знов Білорусія.
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11.03.2021 11:01 Відповісти
Они и сами путаются .
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11.03.2021 11:03 Відповісти
бсср
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11.03.2021 11:28 Відповісти
Завдяки тіхановським і революції тампексів скоро і ядерна зброя буде в Білорусі. А якщо ця мокра куриця буде далі гнати пургу, то ті ракети полетять.
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11.03.2021 12:13 Відповісти
Самольоти літять, будєм всєх бамбіть... Беларусь получила на вооружение первую партию российских управляемых ракет "Атака" - Цензор.НЕТ 3944
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11.03.2021 11:04 Відповісти
Беларусь получила на вооружение первую партию российских управляемых ракет "Атака" - Цензор.НЕТ 9746.
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11.03.2021 11:22 Відповісти
А кто это на фото?
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11.03.2021 11:29 Відповісти
Якесь хєрко. Білоруси називають його Сіпий. Білорусь отримала на озброєння першу партію російських керованих ракет "Атака" - Цензор.НЕТ 3914
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11.03.2021 12:19 Відповісти
3%
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11.03.2021 13:00 Відповісти
Так. "Саша 3%" - це ще одне його ім'я.
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11.03.2021 13:53 Відповісти
Білорусь отримала на озброєння першу партію російських керованих ракет "Атака" - Цензор.НЕТ 114
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11.03.2021 13:58 Відповісти
Нєєєє... Це пєрли бубочки... Білорусь отримала на озброєння першу партію російських керованих ракет "Атака" - Цензор.НЕТ 3996
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14.03.2021 19:43 Відповісти
Тепер буде чим бацьку , воювать з мітингарями . Беларусь получила на вооружение первую партию российских управляемых ракет "Атака" - Цензор.НЕТ 2692.
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11.03.2021 11:14 Відповісти
Це ними на минулорічних стрільбах кацапи жодного разу не влучили в ціль? Беларусь получила на вооружение первую партию российских управляемых ракет "Атака" - Цензор.НЕТ 5410
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11.03.2021 11:14 Відповісти
Главное оружие Лукашенко, Путина , Кадырова , Кима , АССАДА итд- ЭТО СТРАХ!!!!!
А ракеты это хрень!!! Надеюсь Америка контролирует этих ДЕМОНОВ!
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11.03.2021 11:17 Відповісти
Головна зброя Путіна -- це російський язик. Саме він являє загрозу і небезпеку для України.
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11.03.2021 12:19 Відповісти
белоруссия уже даже не федаральный парашный округ, а обычная колония. скоро внуков дзядов, добровольно и с цветами повезут гулаг расконсервировать для себя и своих членов семей изменников родинки.,
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11.03.2021 11:18 Відповісти
Luce novyje droni Belorus zakupali dlia kontrabandi cigaeret.A to nasi pogranicniki pereberajet upravlenije i posadit dron gde oni xocet Беларусь получила на вооружение первую партию российских управляемых ракет "Атака" - Цензор.НЕТ 8813 Беларусь получила на вооружение первую партию российских управляемых ракет "Атака" - Цензор.НЕТ 1989
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11.03.2021 11:20 Відповісти
Takoj dron gde to 6000 evro stojil kak minimum,a vsego 300 pacek cygaret xoteli provesti
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11.03.2021 11:29 Відповісти
Думаєш, відасік, що альянс тебе з тіхановською врятує і будеш дивитися кіно про війну по ТБ ? Помиляєшся.
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11.03.2021 12:24 Відповісти
Priciom tut aljans nasa armija polne sposobna vojevat,nenado ix mesat s ixneje armijej,tut profesionali,a tam liubiteli raznicu vydyte?Ili vam vsio ravno mozete i s pistoletam vojevat protiv tanka
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11.03.2021 13:10 Відповісти
Jesli vy dumajete u nix jest raska,atak u nas jest toze amerikosi.Ili vy dumajete sto raska sposobna bi vojevat protiv amerikosov?Ne bolse casa raska smogla povojevat i byla razbyta
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11.03.2021 13:15 Відповісти
Вы там Тихановскую раскормили, скоро ни в одну дверь не пролезет. Займите ее фитнесом.
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11.03.2021 14:48 Відповісти
Znecuna dolzni byt mnogo Білорусь отримала на озброєння першу партію російських керованих ракет "Атака" - Цензор.НЕТ 7138Cem tolce tem luce takaja moda
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11.03.2021 15:32 Відповісти
Вони всі зараз борзо розхрюкалися (з-за чужої спини): і ляхи, і мадяри, і румуни. А тепер, як бачимо і литваки. Відомі всім, доречі, вояки і надійні бойові побратими... Поки що реалії такі, що російсько-білоруська (т.з. "союзна") армія проходить Литву і всю Прибалтику маршем навіть не розвертаючись у бойові порядки. До самого Кьонігсберга нема реальної сили комусь зупинити.
Всі решту заяви, наприклад, заява Литовського МЗС "швидше пекло замерзне, ніж ми розглянемо питання видачі Ціханоускай Білорусі..." - то порожня бравурна демагогія (попри те, що хамська). Колись був уже такий, що вякнув - "швидше Дунай поверне води назад, ніж упадуть мури Ізмаїла". Ага... (доречі - його військове звання (посада) було саме "Ага")
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11.03.2021 13:49 Відповісти
Nesmesyte vi nas s ixnej armijej.Poslusajte sto amerikosi govoriat pro nasix soldat luce tex sto vojevali s nimi Afgnistane.Im budet kak Chorvati razgroimili serbov,tak i im mi bystrej u MInska pojavimsia finale..Ne smesyte menia s takimi vyvodami,smesno slusat takix expertov.Samioliot ne raketa v nasu stranu nezaletit vy poniamjete sto eto kogda srazu mozem 280 samoliotov sbit s verojatnosti 99%
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11.03.2021 15:12 Відповісти
Javelini u kazdogo tretego soldata,eto dlia tankov,malo mozet ,oruzja na 30 let luce ,podgotovka soldat takze ne tot uroven,tut skazki razkazyte tomu kto neznajet sto takaja armija
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11.03.2021 15:21 Відповісти
Vi razlycajete zaporozec ot Mersedesa novogo.Vot Litve voruzenyje vsio sto jest u nemeckix soldat ili amerikancev,a u nix sovetskoje staroje oruzyje.Plius podgotovka NATO standatam,mogu razkazat kak tam ix gotovit s nix vyxodit ne riadovyje soldati a profesionali s bolsoj bukvi.Marsem smesnoj ti celovek
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11.03.2021 16:53 Відповісти
Svedskije vojenije experti,govoriat obratno,sto nasi litovskije soldati luce cem lucyje rosijkije soldati i po podgotovke i po oruzyju.Konecno vam kak expertu vojenogo delo eto neznat.Oni govoriat sto nevziali bi Vilnius ruskije,a vot raske Kalingradu daze do sibiri dostalos,poskolku javnoje premucestvo samoliotami jest u NATo i bez problem mogli bi udarit po liubim objektam v raske slucaje vojni
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13.03.2021 16:28 Відповісти
Іржа кацапське лайно зібране п'яними Ваньками кацапськими. Це все п'яний піар.
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11.03.2021 11:24 Відповісти
И кого это, интересно, Лука атаковать собирается?
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11.03.2021 11:26 Відповісти
Не Лука буде атакувать, а росіяни, яким він дозволить. Бо Захід і Україна загнали його в куток, наклали санкції на економіку.
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11.03.2021 12:27 Відповісти
так отож, шито білими нитками.
Значить, військовим готуватись треба, а не війська відводити...
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11.03.2021 12:29 Відповісти
On sam sebe nalozil sankciji.EGo kolxozi nado vyderzyvat i drugoje ************** po ekonomike.Poka sankciji formalnyje,no nadejus budet kak sledujet
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11.03.2021 13:24 Відповісти
Ви так розізлили Луку, що він вам покаже такі санкції, що вам і не снились у страшному сні.
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11.03.2021 15:03 Відповісти
smesno slusat
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11.03.2021 15:17 Відповісти
А хто на них нападає? Від кого вони будуть захищатись,від тих квітів що їм носять пенсіонери з інвалідами?
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11.03.2021 11:33 Відповісти
Теперь будет у Беларуси чем отбиваться от полчищ эстонских танков.
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11.03.2021 12:34 Відповісти
Танки відходять у минуле, як озброєння. Щоб збудувати один танк треба декілька мільонів доларів, а щоб його знищити - на порядок меньше. Ще й танкисти загинуть. Сьогодні почавсь час безпілотників. Може навіть і танків. Це, якщо у людства не виходить вирішувати конфліктні питання у мирний спосіб
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11.03.2021 12:46 Відповісти
Головне, щоб траекторія ракети була несподіваною, непередбачуваною, а керували комплексом "Равшан" з "Джумшутом".
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11.03.2021 13:50 Відповісти
А Україна і далі купує електроенергію з БелАЕС, яку Росія побудувала і гроші за яку Білорусь воплочуватиме Росії.
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11.03.2021 13:52 Відповісти
Я вам...я вам....В морду дам!!!......Нака! Выкуси!!!
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12.03.2021 08:46 Відповісти
 
 