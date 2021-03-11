Ізраїль дозволив авіарейси до Києва з міжнародного аеропорту Бен-Гуріон
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Ізраїль включив Київ до переліку міст, куди дозволено здійснювати авіарейси з міжнародного аеропорту Бен-Гуріон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Посольства України в Ізраїлі.
У той же час зазначається, що істотні обмеження на роботу міжнародного аеропорту Бен-Гуріон продовжать діяти до 20 березня 2020 року.
"За результатами вжитих Посольством заходів, ізраїльська сторона включила м. Київ до переліку міст, в які дозволено здійснювати авіарейси", - сказано в повідомленні.
Таким чином, громадяни України можуть скористатися авіарейсами українських і ізраїльських авіаперевізників для того щоб повернутися додому.
На сьогодні вилетіти з аеропорту Бен-Гуріон в Київ можна нерегулярними рейсами авіакомпаній МАУ, El Al або Israir.
"Інформація про рейси і продажу квитків здійснюється через офіційні сайти авіаперевізників", - уточнили в диппредставництві.
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