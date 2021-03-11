НАЗК склало 6 протоколів на чотирьох суддів КС, - Новіков

Національне агентство з питань запобігання корупції склало 6 протоколів на 4 суддів Конституційного Суду України.

Про це в коментарі повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Йдеться про протоколи на суддів Мойсика, Сліденка, Завгородню і пана Тупицького. Тобто це загалом 6 протоколів на 4 суддів (було складено НАЗК. - Ред.)", - розповів Новіков.

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