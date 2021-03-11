2 368 2
НАЗК склало 6 протоколів на чотирьох суддів КС, - Новіков
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Національне агентство з питань запобігання корупції склало 6 протоколів на 4 суддів Конституційного Суду України.
Про це в коментарі повідомив голова НАЗК Олександр Новіков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Йдеться про протоколи на суддів Мойсика, Сліденка, Завгородню і пана Тупицького. Тобто це загалом 6 протоколів на 4 суддів (було складено НАЗК. - Ред.)", - розповів Новіков.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Dovbush
показати весь коментар11.03.2021 12:50 Відповісти Мені подобається 0
Веретено
показати весь коментар11.03.2021 13:23 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...