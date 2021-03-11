НАПК составило 6 протоколов на четырех судей КС, - Новиков

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило 6 протоколов на 4 судей Конституционного Суда Украины.

Об этом в комментарии сообщил председатель НАПК Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Речь идет о протоколах на судей Мойсыка, Слиденко, Завгородню и господина Тупицкого. То есть, это всего 6 протоколов на 4 судей (было составлено НАПК. - Ред.)", - рассказал Новиков.

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