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НАПК составило 6 протоколов на четырех судей КС, - Новиков

Новости Цензор.НЕТ Общество

НАПК составило 6 протоколов на четырех судей КС, - Новиков

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило 6 протоколов на 4 судей Конституционного Суда Украины.

Об этом в комментарии сообщил председатель НАПК Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Речь идет о протоколах на судей Мойсыка, Слиденко, Завгородню и господина Тупицкого. То есть, это всего 6 протоколов на 4 судей (было составлено НАПК. - Ред.)", - рассказал Новиков.

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Тільки накрили стіл "відмітити" повернення з "зіслання" шефа, а тут все об гадили ...
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11.03.2021 12:50 Ответить
хаха, из всез перечисленньіх судей, гаспадин только тупицкий, остльньіе безродньіе.
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11.03.2021 13:23 Ответить
 
 