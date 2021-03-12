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Данілов (1189) облгази (48) РНБО (1714) Донецька область (5737)

"Донецькоблгаз" можуть повернути в державну власність, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В результаті перевірки з боку правоохоронців виявлено, що підприємством "Донецькоблгаз" володіють дві компанії, зареєстровані в Гонконзі.

Про це сьогодні на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що раніше "Донецькоблгаз" самовільно припинив подачу газу у 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго". У зв'язку з цим була проведена перевірка діяльності підприємства. В результаті з'ясувалося, що підприємством володіють дві компанії, зареєстровані в Гонконзі.

Крім цього Данілов уточнив, що призначена перевірка законності передачі "Донецькоблгазу" вищезгаданим компаніям, а також перевірка самих компаній.

"У разі виявлення тих чи інших порушень "Донецькоблгаз" буде повернуто в державну власність", - додав він.

Також читайте: Підприємство "Мотор Січ" повернуть українському народові, - секретар РНБО Данілов

Нагадаємо, 6 березня в "Донецькоблгазі" заявили, що компанія "Нафтогаз України" припинила поставки газу "Донецьктеплокомуненерго" через борги. В "Донецькоблгазі" стверджують, що компанія була змушена припинити постачання газу на об'єкти теплокомуненерго, щоб не допустити збитків держави, які можуть становити  150 мільйонів гривень на добу.

У свою чергу, "Нафтогаз" офіційно заявив, що "заявок про відключення постачання компанія жодного разу не надсилала". Більш того "Нафтогаз" закликав "Донецькоблгаз" забезпечити поставку газу обласному постачальнику тепла.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
слухайте, в нас майже всі облгази віддали ще в часи чивокуня на відкуп хвірташу десь у 2010-2012 році. І що характерно, сивачолий і пальцем аби щось із цим зробити.
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11.03.2021 17:35
+5
Всем давно известно , что Донецкоблгаз через подставных лиц ( в этом же Гонконге ) принадлежит Курченко. А тот как известно в мацкве , где его держит за яйца *****. Соответственно приказ саботировать и доводить до коллапса энергетику донецкой области давался оттуда. Вывод : национализация , и чем быстрее , тем лучше.
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11.03.2021 17:45
+2
А медведчук? когда он будет внесен(пусть и под конвоем) в государственную собственность(пусть и с решетками на окнах)?
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11.03.2021 17:33
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Ринат Леонидович сказал что-то типа - на тобі, Боже, що мені негоже
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11.03.2021 17:28 Відповісти
та м скорее мертвечук с кацапней,если в гонкоге "Донецькоблгаз" можуть повернути в державну власність, - Данілов - Цензор.НЕТ 66 как и компания Glusco
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11.03.2021 18:19 Відповісти
Возвращен и бистренько приватизирован Игорь Валеричем
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11.03.2021 17:28 Відповісти
А медведчук? когда он будет внесен(пусть и под конвоем) в государственную собственность(пусть и с решетками на окнах)?
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11.03.2021 17:33 Відповісти
слухайте, в нас майже всі облгази віддали ще в часи чивокуня на відкуп хвірташу десь у 2010-2012 році. І що характерно, сивачолий і пальцем аби щось із цим зробити.
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11.03.2021 17:35 Відповісти
*не поворухнув
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11.03.2021 17:36 Відповісти
Это типа, Донецкоблгаз теперь мой и всех остальных? возрадуемся, народ, мы богаты. Ничего не придется платить. Ну и президент.
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11.03.2021 17:38 Відповісти
та не...ты как всегда,только о правах...раз уж ты владелец-то и обязанности блюди...убытки и долги там немалые "Донецькоблгаз" можуть повернути в державну власність, - Данілов - Цензор.НЕТ 6732
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11.03.2021 18:20 Відповісти
Так вместе и погасим, на свое не жалко, ведь оно наше, понимаешь, наше с тобой.
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11.03.2021 18:45 Відповісти
ты сначала погаси...а потом они его каломойше отдадут...да и злосчастный приват тоже на измене "Донецькоблгаз" можуть повернути в державну власність, - Данілов - Цензор.НЕТ 3995.схема отработана,но пока не до конца.
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11.03.2021 18:51 Відповісти
А ты значит не хочешь погашать? Напрасно, тогда отдадут.
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11.03.2021 19:36 Відповісти
леха,не строй из себя коммуниста и борца за справедливость...пошло выглядишь "Донецькоблгаз" можуть повернути в державну власність, - Данілов - Цензор.НЕТ 4214
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11.03.2021 19:40 Відповісти
Я не строю из себя, это они меня строят, да и тебя тоже. А долги погасишь, спрашивать не будут.
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11.03.2021 20:00 Відповісти
Всем давно известно , что Донецкоблгаз через подставных лиц ( в этом же Гонконге ) принадлежит Курченко. А тот как известно в мацкве , где его держит за яйца *****. Соответственно приказ саботировать и доводить до коллапса энергетику донецкой области давался оттуда. Вывод : национализация , и чем быстрее , тем лучше.
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11.03.2021 17:45 Відповісти
Фирташ под санкциями и по фигу
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11.03.2021 18:03 Відповісти
все облгазы нужно национализировать.. могу помочь!
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11.03.2021 18:16 Відповісти
Не нужно их национализировать, сами юр лица - пустышки, местные газовые сети - собственность громад, и пром предприятий, у олигархов они в безоплатной аренде, о как, вот это повезло! Но у наших властей никогда не возникает желаний пересмотреть эти договора почему то, удивительно!
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11.03.2021 18:24 Відповісти
Надо срочно вернуть государству все облгазы и цена на газа, для населения , сразу упадёт на 25-40 % !! Где наша королева газа Тимошенко?? Почему она молчит или зауанула свой острый язычок куда-то, за деньги??
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11.03.2021 18:17 Відповісти
Нормально. Але як же решта облгазів і не тільки? Чи там "правильні" власники.
ПС. Тобто, наскільки я зрозумів, програма "Велика приватизація" відміняється? Навпаки, Данилов буде все приватизоване вертати у власність держави? Це добре!
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11.03.2021 20:07 Відповісти
НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МУЛЬТИНАЦИОНАЛИЗАЦИИ !!! НО И ПРИ ЭТОМ ВСЕМ ПОРА НА ЗАВОДЫ РАКЕТЫ СТРОИТЬ !!!
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12.03.2021 01:14 Відповісти
 
 