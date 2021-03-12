"Донецькоблгаз" можуть повернути в державну власність, - Данілов
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В результаті перевірки з боку правоохоронців виявлено, що підприємством "Донецькоблгаз" володіють дві компанії, зареєстровані в Гонконзі.
Про це сьогодні на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що раніше "Донецькоблгаз" самовільно припинив подачу газу у 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго". У зв'язку з цим була проведена перевірка діяльності підприємства. В результаті з'ясувалося, що підприємством володіють дві компанії, зареєстровані в Гонконзі.
Крім цього Данілов уточнив, що призначена перевірка законності передачі "Донецькоблгазу" вищезгаданим компаніям, а також перевірка самих компаній.
"У разі виявлення тих чи інших порушень "Донецькоблгаз" буде повернуто в державну власність", - додав він.
Нагадаємо, 6 березня в "Донецькоблгазі" заявили, що компанія "Нафтогаз України" припинила поставки газу "Донецьктеплокомуненерго" через борги. В "Донецькоблгазі" стверджують, що компанія була змушена припинити постачання газу на об'єкти теплокомуненерго, щоб не допустити збитків держави, які можуть становити 150 мільйонів гривень на добу.
У свою чергу, "Нафтогаз" офіційно заявив, що "заявок про відключення постачання компанія жодного разу не надсилала". Більш того "Нафтогаз" закликав "Донецькоблгаз" забезпечити поставку газу обласному постачальнику тепла.
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ПС. Тобто, наскільки я зрозумів, програма "Велика приватизація" відміняється? Навпаки, Данилов буде все приватизоване вертати у власність держави? Це добре!