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Новости Общество
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Данилов (1056) облгазы (70) СНБО (4374) Донецкая область (7173)

"Донецкоблгаз" могут вернуть в государственную собственность, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Общество

В результате проверки со стороны правоохранителей выявлено, что предприятием "Донецкоблгаз" владеют две компании, зарегистрированные в Гонконге.

Об этом сегодня на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что ранее "Донецкоблгаз" самовольно прекратил подачу газа 59 котельным "Донецктеплокоммунэнерго". В связи с этим была проведена проверка деятельности предприятия. В результате нее выяснилось, что предприятием владеют две компании, зарегистрированные в Гонконге.

Кроме этого Данилов уточнил, что назначена проверка законности передачи "Донецкоблгаза" вышеупомянутым компаниям, а также проверка самих компаний.

"В случае выявления тех или иных нарушений "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную собственность", - добавил он.

Напомним, 6 марта в "Донецкоблгазе" заявили, что компания "Нафтогаз Украины" прекратила поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов. В "Донецкоблгазе" утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.

В свою очередь, "Нафтогаз" официально заявил, что "заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала". Более того "Нафтогаз" призвал "Донецкоблгаз" обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
слухайте, в нас майже всі облгази віддали ще в часи чивокуня на відкуп хвірташу десь у 2010-2012 році. І що характерно, сивачолий і пальцем аби щось із цим зробити.
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11.03.2021 17:35
+5
Всем давно известно , что Донецкоблгаз через подставных лиц ( в этом же Гонконге ) принадлежит Курченко. А тот как известно в мацкве , где его держит за яйца *****. Соответственно приказ саботировать и доводить до коллапса энергетику донецкой области давался оттуда. Вывод : национализация , и чем быстрее , тем лучше.
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11.03.2021 17:45
+2
А медведчук? когда он будет внесен(пусть и под конвоем) в государственную собственность(пусть и с решетками на окнах)?
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11.03.2021 17:33
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Ринат Леонидович сказал что-то типа - на тобі, Боже, що мені негоже
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11.03.2021 17:28 Ответить
та м скорее мертвечук с кацапней,если в гонкоге "Донецькоблгаз" можуть повернути в державну власність, - Данілов - Цензор.НЕТ 66 как и компания Glusco
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11.03.2021 18:19 Ответить
Возвращен и бистренько приватизирован Игорь Валеричем
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11.03.2021 17:28 Ответить
А медведчук? когда он будет внесен(пусть и под конвоем) в государственную собственность(пусть и с решетками на окнах)?
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11.03.2021 17:33 Ответить
слухайте, в нас майже всі облгази віддали ще в часи чивокуня на відкуп хвірташу десь у 2010-2012 році. І що характерно, сивачолий і пальцем аби щось із цим зробити.
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11.03.2021 17:35 Ответить
*не поворухнув
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11.03.2021 17:36 Ответить
Это типа, Донецкоблгаз теперь мой и всех остальных? возрадуемся, народ, мы богаты. Ничего не придется платить. Ну и президент.
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11.03.2021 17:38 Ответить
та не...ты как всегда,только о правах...раз уж ты владелец-то и обязанности блюди...убытки и долги там немалые "Донецькоблгаз" можуть повернути в державну власність, - Данілов - Цензор.НЕТ 6732
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11.03.2021 18:20 Ответить
Так вместе и погасим, на свое не жалко, ведь оно наше, понимаешь, наше с тобой.
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11.03.2021 18:45 Ответить
ты сначала погаси...а потом они его каломойше отдадут...да и злосчастный приват тоже на измене "Донецькоблгаз" можуть повернути в державну власність, - Данілов - Цензор.НЕТ 3995.схема отработана,но пока не до конца.
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11.03.2021 18:51 Ответить
А ты значит не хочешь погашать? Напрасно, тогда отдадут.
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11.03.2021 19:36 Ответить
леха,не строй из себя коммуниста и борца за справедливость...пошло выглядишь "Донецькоблгаз" можуть повернути в державну власність, - Данілов - Цензор.НЕТ 4214
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11.03.2021 19:40 Ответить
Я не строю из себя, это они меня строят, да и тебя тоже. А долги погасишь, спрашивать не будут.
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11.03.2021 20:00 Ответить
Всем давно известно , что Донецкоблгаз через подставных лиц ( в этом же Гонконге ) принадлежит Курченко. А тот как известно в мацкве , где его держит за яйца *****. Соответственно приказ саботировать и доводить до коллапса энергетику донецкой области давался оттуда. Вывод : национализация , и чем быстрее , тем лучше.
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11.03.2021 17:45 Ответить
Фирташ под санкциями и по фигу
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11.03.2021 18:03 Ответить
все облгазы нужно национализировать.. могу помочь!
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11.03.2021 18:16 Ответить
Не нужно их национализировать, сами юр лица - пустышки, местные газовые сети - собственность громад, и пром предприятий, у олигархов они в безоплатной аренде, о как, вот это повезло! Но у наших властей никогда не возникает желаний пересмотреть эти договора почему то, удивительно!
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11.03.2021 18:24 Ответить
Надо срочно вернуть государству все облгазы и цена на газа, для населения , сразу упадёт на 25-40 % !! Где наша королева газа Тимошенко?? Почему она молчит или зауанула свой острый язычок куда-то, за деньги??
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11.03.2021 18:17 Ответить
Нормально. Але як же решта облгазів і не тільки? Чи там "правильні" власники.
ПС. Тобто, наскільки я зрозумів, програма "Велика приватизація" відміняється? Навпаки, Данилов буде все приватизоване вертати у власність держави? Це добре!
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11.03.2021 20:07 Ответить
НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МУЛЬТИНАЦИОНАЛИЗАЦИИ !!! НО И ПРИ ЭТОМ ВСЕМ ПОРА НА ЗАВОДЫ РАКЕТЫ СТРОИТЬ !!!
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12.03.2021 01:14 Ответить
 
 