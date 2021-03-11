РНБО продовжить розглядати санкції на наступному засіданні, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони на наступному засіданні продовжить розглядати санкції проти окремих осіб.

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Данілова попросили прокоментувати можливе введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, оскільки в нещодавньому інтерв'ю прессекретар президента Юлія Мендель відповіла "подивимося". Секретар РНБО відповів, що Мендель не працює в Апараті РНБО і не може коментувати, що саме вона мала на увазі.

"Що стосується ситуації, пов'язаної з введенням санкцій проти тих чи інших фізичних або юридичних осіб, на наступному засіданні обов'язково буде продовжена ця ситуація. Ми сьогодні на засіданні розглядали це питання, дано доручення відповідним органам", - додав Данілов.

Він зазначив, що санкції ініціюють Служба безпеки України, Кабмін, Верховна рада, Нацбанк і президент.

"На наступному засіданні обов'язково розглядатиметься питання списку санкцій. Кого це стосуватиметься, ви дізнаєтеся тільки після засідання РНБО", - додав Данілов.

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