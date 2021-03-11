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Новини Політика України
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РНБО продовжить розглядати санкції на наступному засіданні, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО продовжить розглядати санкції на наступному засіданні, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони на наступному засіданні продовжить розглядати санкції проти окремих осіб.

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Данілова попросили прокоментувати можливе введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, оскільки в нещодавньому інтерв'ю прессекретар президента Юлія Мендель відповіла "подивимося". Секретар РНБО відповів, що Мендель не працює в Апараті РНБО і не може коментувати, що саме вона мала на увазі.

"Що стосується ситуації, пов'язаної з введенням санкцій проти тих чи інших фізичних або юридичних осіб, на наступному засіданні обов'язково буде продовжена ця ситуація. Ми сьогодні на засіданні розглядали це питання, дано доручення відповідним органам", - додав Данілов.

Він зазначив, що санкції ініціюють Служба безпеки України, Кабмін, Верховна рада, Нацбанк і президент.

"На наступному засіданні обов'язково розглядатиметься питання списку санкцій. Кого це стосуватиметься, ви дізнаєтеся тільки після засідання РНБО", - додав Данілов.

Читайте також: Санкції проти 2 російських банків продовжили на 3 роки, - РНБО. ВIДЕО
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Топ коментарі
+3
Зеленский был на СНБО? Есть новости, что не было.
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11.03.2021 17:54
+3
РАБссия уже вопит о внешнем управлении Байдена... СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов - Цензор.НЕТ 334 СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов - Цензор.НЕТ 334
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11.03.2021 17:55
+2
Резкий этот Данилов. Неплохо было бы, что он вместо клоуна президентом был ).
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11.03.2021 17:39
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Резкий этот Данилов. Неплохо было бы, что он вместо клоуна президентом был ).
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11.03.2021 17:39 Відповісти
ага теж попкорну накупив й різко так чекає на фільмєц
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11.03.2021 21:18 Відповісти
пока весь биоматериал не закопаете, пожалуйста не астанавливайтесь.
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11.03.2021 17:40 Відповісти
Зеленский был на СНБО? Есть новости, что не было.
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11.03.2021 17:54 Відповісти
РНБО продовжить розглядати санкції на наступному засіданні, - Данілов - Цензор.НЕТ 3295 будь чилавеком...8 марта жыж было
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11.03.2021 18:54 Відповісти
він за попкорном бігав
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11.03.2021 21:19 Відповісти
РАБссия уже вопит о внешнем управлении Байдена... СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов - Цензор.НЕТ 334 СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов - Цензор.НЕТ 334
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11.03.2021 17:55 Відповісти
"Их би слова, да Богу в уши " !!!))))
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11.03.2021 17:59 Відповісти
4 корабля НАТО вошли в порт Одесса СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов - Цензор.НЕТ 5834Бедная РАБссия
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11.03.2021 17:56 Відповісти
Эти санкции выглядят как какая-то игра во что-то.Зашёл на телеканал "Наш"-выдержал минуты 3,больше не осилил СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов - Цензор.НЕТ 1872 -это жопа!
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11.03.2021 17:57 Відповісти
бла-бла-бла.. Медвейчук под вашими санкциями на днях прикупил уже Интер...Санкции!? не не слышал.. РНБО продовжить розглядати санкції на наступному засіданні, - Данілов - Цензор.НЕТ 2389
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11.03.2021 18:07 Відповісти
Довгограюча локшина для народу добре лягає на вуха тут мабуть увесь 95 квартал продюсував бла бла а реальних дій нема все якесь награне

То Гордон на 15 таке буде таке буде та на ніфіга не буде але грають файно
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11.03.2021 18:34 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·54 мин

Зеленского на заседании СНБО не было.
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11.03.2021 18:36 Відповісти
 
 