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Новости Политика Украины
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СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны на следующем заседании продолжит рассматривать санкции против отдельных лиц.

Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Данилова попросили прокомментировать возможное введение санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, поскольку в недавнем интервью пресс-секретарь президента Юлия Мендель ответила "посмотрим". Секретарь СНБО ответил, что Мендель не работает в Аппарате СНБО и не может комментировать, что именно она имела в виду.

"Что касается ситуации, связанной с введением санкций против тех или других физических или юридических лиц, на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация. Мы сегодня на заседании рассматривали этот вопрос, дано поручение соответствующим органам", - добавил Данилов.

Он отметил, что санкции инициируют Служба безопасности Украины, Кабмин, Верховная рада, Нацбанк и президент.

"На следующем заседании обязательно будет рассматриваться санкционный вопрос. Кого это будет касаться, вы узнаете только после заседания СНБО", - добавил Данилов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции против 2 российских банков продлили на 3 года, - СНБО
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Топ комментарии
+3
Зеленский был на СНБО? Есть новости, что не было.
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11.03.2021 17:54
+3
РАБссия уже вопит о внешнем управлении Байдена... СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов - Цензор.НЕТ 334 СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов - Цензор.НЕТ 334
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11.03.2021 17:55
+2
Резкий этот Данилов. Неплохо было бы, что он вместо клоуна президентом был ).
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11.03.2021 17:39
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Резкий этот Данилов. Неплохо было бы, что он вместо клоуна президентом был ).
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11.03.2021 17:39 Ответить
ага теж попкорну накупив й різко так чекає на фільмєц
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11.03.2021 21:18 Ответить
пока весь биоматериал не закопаете, пожалуйста не астанавливайтесь.
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11.03.2021 17:40 Ответить
Зеленский был на СНБО? Есть новости, что не было.
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11.03.2021 17:54 Ответить
РНБО продовжить розглядати санкції на наступному засіданні, - Данілов - Цензор.НЕТ 3295 будь чилавеком...8 марта жыж было
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11.03.2021 18:54 Ответить
він за попкорном бігав
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11.03.2021 21:19 Ответить
РАБссия уже вопит о внешнем управлении Байдена... СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов - Цензор.НЕТ 334 СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов - Цензор.НЕТ 334
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11.03.2021 17:55 Ответить
"Их би слова, да Богу в уши " !!!))))
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11.03.2021 17:59 Ответить
4 корабля НАТО вошли в порт Одесса СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов - Цензор.НЕТ 5834Бедная РАБссия
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11.03.2021 17:56 Ответить
Эти санкции выглядят как какая-то игра во что-то.Зашёл на телеканал "Наш"-выдержал минуты 3,больше не осилил СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов - Цензор.НЕТ 1872 -это жопа!
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11.03.2021 17:57 Ответить
бла-бла-бла.. Медвейчук под вашими санкциями на днях прикупил уже Интер...Санкции!? не не слышал.. РНБО продовжить розглядати санкції на наступному засіданні, - Данілов - Цензор.НЕТ 2389
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11.03.2021 18:07 Ответить
Довгограюча локшина для народу добре лягає на вуха тут мабуть увесь 95 квартал продюсував бла бла а реальних дій нема все якесь награне

То Гордон на 15 таке буде таке буде та на ніфіга не буде але грають файно
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11.03.2021 18:34 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·54 мин

Зеленского на заседании СНБО не было.
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11.03.2021 18:36 Ответить
 
 