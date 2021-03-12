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Для більш точних прогнозів погоди в Україні розгорнуто радари американської метеорологічної компанії Baron, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Для більш точних прогнозів погоди в Україні розгорнуто радари американської метеорологічної компанії Baron, - ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій України започатковує співпрацю з американською метеорологічною компанією Baron - Critical Weather Intelligence. Меморандум про це підписали в четвер у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство США в Україні.

"Сьогодні ми з радістю підтримали підписання меморандуму про взаєморозуміння між ДСНС України та Baron Weather для підвищення готовності та захисту українців від надзвичайних ситуацій, пом'якшення негативних наслідків зміни клімату, посилення прогнозування погоди тощо".

Співпраця має на меті повністю реформувати гідрометеорологічну систему держави, яка не оновлювалася із 70-х років минулого століття. Про це йдеться в повідомленні МВС України з нагоди підписання меморандуму.

Як розповіли в міністерстві, в Україні з'явиться 13 великих радарів і кілька тисяч спеціальних датчиків, які допоможуть робити швидше і вірогідніше метеопрогнози і тим самим завчасно реагувати на можливі надзвичайні ситуації та небезпечні погодні й природні явища.

Нову гідрометеорологічну систему обіцяють розгорнути в Україні вже через 2-3 роки.

Компанія Baron - Critical Weather Intelligence, заснована 1989 року, є однією з провідних компаній США у сфері метеопрогнозування. Технології Baron дозволяють відстежувати шторми і поширювати точну інформацію клієнтам - урядовим відомствам, авіації, морській промисловості, а також забезпечувати захист кожного бізнесу і кожної сім'ї від несприятливих погодних умов.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Хто знає, є в нас хоч одна галузь, у якій пан Аваків не є фахівцем? Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3201 Добрався вже чорт до погодьі !!!! Запам'ятай чорт - за один невірний прогноз - тюрма! ... Відразу виконуй вимогу суду - а потім вже оскаржуй з тюрми !!! Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8599 (с)
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12.03.2021 02:16
+6
Хрен зна что за такое глобальное потепление! За окошком, в Мариуполе, в данный момент аж -11. Бедные коты дворовые! Должен признать, что ещё в конце февраля вот этот чудный ресурс, который я рекомендую всем, точнейше предсказал этот кошмар: https://www.ventusky.com/?p=47.52;35.69;6&l=temperature-2m&t=20201126/1100
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12.03.2021 06:22
+5
по приборах советов ТО прогноз погоды НА вчера Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6870
радары американской метеорологической компании "Baron", прогноз погоды на завтра !
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12.03.2021 02:42
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Хто знає, є в нас хоч одна галузь, у якій пан Аваків не є фахівцем? Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3201 Добрався вже чорт до погодьі !!!! Запам'ятай чорт - за один невірний прогноз - тюрма! ... Відразу виконуй вимогу суду - а потім вже оскаржуй з тюрми !!! Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8599 (с)
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12.03.2021 02:16 Відповісти
Я повторюсь: Арсенборисыч "закусил удила".
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12.03.2021 04:30 Відповісти
Это уже что то .А то печатали позорище от харьковского бабака
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12.03.2021 08:22 Відповісти
И жнец и жрец и рюкзаков швец и на дуде игрец. Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6160
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12.03.2021 08:27 Відповісти
Монах,какой ты жестокий человек... Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9865Арсен Борисович старается не быть Нострадамусом,а простым чиновником ему проще....,сказал и все дела... Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9865
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12.03.2021 02:19 Відповісти
Интересно раньше же предсказывали погоду пользуясь своими приборами по крайней мере во времена сраных советов , такое впечатление ,что свои пошли как и многое другое на драги ведь, в приборах и металлы платиновой группы и золотишко использовались,а позже китайские из силумина врали поэтому и прогноз давали службы типа температура будет от -9до+6 градусов в среднем по всей Украине Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3937
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12.03.2021 02:23 Відповісти
по приборах советов ТО прогноз погоды НА вчера Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6870
радары американской метеорологической компании "Baron", прогноз погоды на завтра !
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12.03.2021 02:42 Відповісти
Правильно будет так от хорошего к плохому Штатовские современные ,,далее совковые с содержанием драг металлов, потом многоточие............. китайские пластико-силуминовые Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9443
Если посетите украинский интернет аукцион Violity ,то увидите и убедитесь ,что не имеет ценности и не будет расти в цене из мирового только любое китайское барахло, что бы им ни было, хоть сервиз ,хоть техника, правда старый антикварный Китай например доисторические вазы конечно же не в счёт, а вот советы особенно до 70 ценятся ,причём даже очень, керамика , приборы ,фотоаппараты,монеты ,марки, ордена и медали и т д и т п Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9
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12.03.2021 03:06 Відповісти
Для більш точних прогнозів погоди в Україні розгорнуто радари американської метеорологічної компанії Baron, - ДСНС - Цензор.НЕТ 967Как быстро забыть о крепатуре в веках и двигаться дальше( 1991 кырдык)
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12.03.2021 12:45 Відповісти
Я про антиквар и коллекционирование , а не про духовные скрепы Для більш точних прогнозів погоди в Україні розгорнуто радари американської метеорологічної компанії Baron, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1522
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12.03.2021 12:56 Відповісти
а причем приборы к прогнозу погоды?

те приборы на метеостанциях работают и новых приборов тоже наставили, и данные с них передаются как украинским службам так и международным
раньше предсказывали то есть гадали какая будет погода а теперь прогнозы погоды моделируют вычислениями на суперкомпьютерах
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12.03.2021 06:58 Відповісти
+100 .датчиками может любой обложится вокруг своего дома . а моделировать погоду может только сверхмощный компьютер\ которых в мире несколько штук \ без него все эти датчики просто игрушка для взрослых
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12.03.2021 10:09 Відповісти
Раніше метеостанція в кожному райцентрі була. А зараз і райцентрів немає. Одні опг
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12.03.2021 10:14 Відповісти
По старому стилю весна еще не наступила,15 марта наступит...ждем-с... Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9726
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12.03.2021 02:32 Відповісти
Всякое может быть ,лишь бы в апреле снег не выпал ,как несколько лет назад было , в последнее время в прогнозе часто ошибаются,слышал обещали раннюю и теплую весну ну что то пока холодно и минуса . Кстати аналогично про клёв на рыбалке глаголят не впопад всякие там прогноз-сайты- умники Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6615
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12.03.2021 02:48 Відповісти
главное, что амер радары будут отслеживать наше пространство и высоко и далеко...
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12.03.2021 03:51 Відповісти
Ну нужные радары, которые и высоко и далеко уже стоят на других направлениях в Польше, Прибалтике и в Норвегии - в этой части Европы особо некого охранять и упреждать.
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12.03.2021 06:12 Відповісти
Да что вы такое говорите? Прямо таки некого? 😁✈️
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12.03.2021 06:34 Відповісти
Далеко, аж до Гонконга.
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12.03.2021 06:35 Відповісти
Эта статья на правах рекламы?
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12.03.2021 04:32 Відповісти
Хрен зна что за такое глобальное потепление! За окошком, в Мариуполе, в данный момент аж -11. Бедные коты дворовые! Должен признать, что ещё в конце февраля вот этот чудный ресурс, который я рекомендую всем, точнейше предсказал этот кошмар: https://www.ventusky.com/?p=47.52;35.69;6&l=temperature-2m&t=20201126/1100
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12.03.2021 06:22 Відповісти
Та да... Котамклизмы идут.
Синоптик.уа хорошо угадывает.
На 3 дня достаточно точно.
Завтра -3 ночью будет, а потом и выше.
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12.03.2021 06:38 Відповісти
Ага! Мой вентускай дает всё те же -3 на завтрашнюю ночь.
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12.03.2021 06:49 Відповісти
Жду не дождусь, когда уже на Белосарайку будем выезжать.
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12.03.2021 06:55 Відповісти
Та я там тока позавчера был. Уныло и холодно.
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12.03.2021 06:58 Відповісти
Я помню песню Андрея Миронова - "Падает снег на пляж..."
Примерно о том же. Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7680
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12.03.2021 07:35 Відповісти
какое глобальное потепление, оттепель в последний ледниковый период которая началась с 10 тыс.лет назад,
а в ближайшее время нас ждет малое оледенение так что голландцы опять будут на коньках по своим каналам кататься зимой а может ледники накроют всю скандинавию, сгорнут всю Норвегию в море
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12.03.2021 07:04 Відповісти
Какой глобальное потепление??? Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7140 А то, о котором весь ИНЕТ воет уже несколько лет подряд. О Гольфстриме, почти остановившемся, только сейчас вспомнили.
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12.03.2021 07:10 Відповісти
течение, температура на глобальной карте погоды
https://earth.nullschool.net/ru/#current/ocean/surface/currents/overlay=sea_surface_temp/orthographic=-18.53,60.70,1075
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12.03.2021 07:20 Відповісти
ща в Скобеевой скажут что это НАТОвские локаторы для прослушки россиян
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12.03.2021 07:01 Відповісти
ну, хоч якась ППО
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12.03.2021 07:03 Відповісти
Говорят, шо оборудование "Baron - Critical Weather Intelligence" предсказывает даже манну небесную. Тут главное тарой запастись, а то шоколад уже поднадоел (облизывается)
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12.03.2021 07:11 Відповісти
А пока прогнозы, млять,
Высосаны с пальца.
Ночью кот пошёл гулять -
Приморозил яйца
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12.03.2021 07:38 Відповісти
А вот котов я попрошу не трогать! Они- ни в чем не виноваты!
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12.03.2021 07:40 Відповісти
Андрей, так это я в защиту мартовских котов - прогнозы неверный выдают, а коты страдают
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12.03.2021 08:13 Відповісти
А-а-а-а-а... тогда всё верно! Виноват.
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12.03.2021 08:35 Відповісти
Радар есть. Осталось ракеты подвезти.
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12.03.2021 07:35 Відповісти
Буде ... Через 2-3 роки.
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12.03.2021 11:13 Відповісти
Кацапы, не надувайте щёки. Вам же сказали, что эти радары для более точного прогноза погоды. И ядерного оружия у нас тоже нет, но если понадобится, то мы его применим. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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12.03.2021 07:57 Відповісти
Ех ... А шахти порушили.
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12.03.2021 11:14 Відповісти
Хорошая новость. Для авиации НАТО надо знать точный прогноз погоды и не от Гисметео. Для более точных прогнозов погоды в Украине развернут радары американской метеорологической компании "Baron", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8520
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12.03.2021 08:29 Відповісти
замечательно..будут изучать Грады,Смерчи,и прочую аномальную неприродную нечисть ,которая все время норовит накрыть Украину..так что Авакову-респект!заодно можно изучить и атмосферу над Кремлем..мало ли что..вдруг там случится землетрясение-а мы неготовы..))
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12.03.2021 12:26 Відповісти
 
 