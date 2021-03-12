Для більш точних прогнозів погоди в Україні розгорнуто радари американської метеорологічної компанії Baron, - ДСНС
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Державна служба з надзвичайних ситуацій України започатковує співпрацю з американською метеорологічною компанією Baron - Critical Weather Intelligence. Меморандум про це підписали в четвер у Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство США в Україні.
"Сьогодні ми з радістю підтримали підписання меморандуму про взаєморозуміння між ДСНС України та Baron Weather для підвищення готовності та захисту українців від надзвичайних ситуацій, пом'якшення негативних наслідків зміни клімату, посилення прогнозування погоди тощо".
Співпраця має на меті повністю реформувати гідрометеорологічну систему держави, яка не оновлювалася із 70-х років минулого століття. Про це йдеться в повідомленні МВС України з нагоди підписання меморандуму.
Як розповіли в міністерстві, в Україні з'явиться 13 великих радарів і кілька тисяч спеціальних датчиків, які допоможуть робити швидше і вірогідніше метеопрогнози і тим самим завчасно реагувати на можливі надзвичайні ситуації та небезпечні погодні й природні явища.
Нову гідрометеорологічну систему обіцяють розгорнути в Україні вже через 2-3 роки.
Компанія Baron - Critical Weather Intelligence, заснована 1989 року, є однією з провідних компаній США у сфері метеопрогнозування. Технології Baron дозволяють відстежувати шторми і поширювати точну інформацію клієнтам - урядовим відомствам, авіації, морській промисловості, а також забезпечувати захист кожного бізнесу і кожної сім'ї від несприятливих погодних умов.
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радары американской метеорологической компании "Baron", прогноз погоды на завтра !
Если посетите украинский интернет аукцион Violity ,то увидите и убедитесь ,что не имеет ценности и не будет расти в цене из мирового только любое китайское барахло, что бы им ни было, хоть сервиз ,хоть техника, правда старый антикварный Китай например доисторические вазы конечно же не в счёт, а вот советы особенно до 70 ценятся ,причём даже очень, керамика , приборы ,фотоаппараты,монеты ,марки, ордена и медали и т д и т п
те приборы на метеостанциях работают и новых приборов тоже наставили, и данные с них передаются как украинским службам так и международным
раньше предсказывали то есть гадали какая будет погода а теперь прогнозы погоды моделируют вычислениями на суперкомпьютерах
Синоптик.уа хорошо угадывает.
На 3 дня достаточно точно.
Завтра -3 ночью будет, а потом и выше.
Примерно о том же.
а в ближайшее время нас ждет малое оледенение так что голландцы опять будут на коньках по своим каналам кататься зимой а может ледники накроют всю скандинавию, сгорнут всю Норвегию в море
https://earth.nullschool.net/ru/#current/ocean/surface/currents/overlay=sea_surface_temp/orthographic=-18.53,60.70,1075
Высосаны с пальца.
Ночью кот пошёл гулять -
Приморозил яйца