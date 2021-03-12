На Волині триває оновлення лікарень: реконструюють приймальні відділення

У Волинській області відбувається реконструкція приймальних відділень лікарняних установ регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку проєкту "Велике будівництво".

Зокрема, реконструкція приймального відділення Волинської обласної клінічної лікарні, з бюджетом в 20 млн грн, наближається до завершення. Так, у відділенні був проведений ремонт всередині і зовні, а також встановлені нові вікна. Крім того, тут подбали про безперешкодний доступ для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Під час реконструкції приймального відділення міської клінічної лікарні Луцька було передбачено, що в деяких випадках лікування пацієнтів може починатися прямо в приймальному. Для цього будуть обладнані оглядові та консультативні приміщення, процедурно-перев'язочна кімната, а також палати з ліжками для тимчасового перебування пацієнтів. Також буде розширена загальна площа відділення.

Приймальне відділення центральної міської лікарні міста Нововолинськ також потрапило в програму реконструкції.

Зазначається, що реконструкція приймальних відділень дозволить рятувати життя і здоров'я людей набагато швидше. Після її завершення в приймальних відділеннях встановлюють нові КТ, рентген-апарати та іншу медтехніку.

Як повідомлялося раніше, в Донецькій області в рамках програми "Велике будівництво" реконструюють 11 приймальних відділень в опорних лікарнях.

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