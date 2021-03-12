Двоє українських заробітчан загинули в Чехії

30 і 31-річний жителі Львівщини загинули, незаконно проникнувши в ангар для зберігання яблук, заповнений спеціальним газом.

Про це з посиланням на МЗС України повідомляє "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією місцевих правоохоронних органів, громадяни померли внаслідок несанкціонованого проникнення в безкисневий ангар для зберігання яблук. Консульство України в Брно оформляє документи для репатріації тіл померлих в Україну, підтримує зв'язок з рідними", - повідомили в пресслужбі міністерства.

За даними ZAXID.NET, трагедія сталася 9 березня, загиблі - 30-річний та 31-річний чоловіки з Турки Львівської області.

Голова Турківської міської громади Ярослав Паращич розповів, що молоді чоловіки періодично їздили на заробітки в Чехію. Востаннє були там близько двох місяців. Обоє були одружені, без батьків залишилися маленькі діти.