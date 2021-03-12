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Двоє українських заробітчан загинули в Чехії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Двоє українських заробітчан загинули в Чехії

30 і 31-річний жителі Львівщини загинули, незаконно проникнувши в ангар для зберігання яблук, заповнений спеціальним газом.

Про це з посиланням на МЗС України повідомляє "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією місцевих правоохоронних органів, громадяни померли внаслідок несанкціонованого проникнення в безкисневий ангар для зберігання яблук. Консульство України в Брно оформляє документи для репатріації тіл померлих в Україну, підтримує зв'язок з рідними", - повідомили в пресслужбі міністерства.

За даними ZAXID.NET, трагедія сталася 9 березня, загиблі - 30-річний та 31-річний чоловіки з Турки Львівської області.

Голова Турківської міської громади Ярослав Паращич розповів, що молоді чоловіки періодично їздили на заробітки в Чехію. Востаннє були там близько двох місяців. Обоє були одружені, без батьків залишилися маленькі діти.
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Топ коментарі
+5
Не вірю що незаконно.
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12.03.2021 19:26
+5
Мутная история((Проникли незаконно в ангар, как? Он что не закрывается, там нет охраны, как они вообще там оказались..?((
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12.03.2021 21:41
+4
Премию Дарвина не заслужили, тк есть дети...
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12.03.2021 19:08
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Мдаааа...
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12.03.2021 19:03 Відповісти
Поїли яблучок ...
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12.03.2021 19:05 Відповісти
Премию Дарвина не заслужили, тк есть дети...
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12.03.2021 19:08 Відповісти
Голодні мабуть були,
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12.03.2021 19:08 Відповісти
Воровать в крови,но наказание настигнет.
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12.03.2021 19:10 Відповісти
без комментария...
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12.03.2021 19:11 Відповісти
Співчуття сім'ям загиблих заробітчан.
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13.03.2021 13:38 Відповісти
бананы точно так же поставляются из экзотических стран. и не только бананы )) нелегальные мигранты, которые прятались среды них, первыми познали прелесть бескислородных сред.
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12.03.2021 19:12 Відповісти
В овощехранилищах немного подругому. Там смесь газа азота, кислорода и углекислого для фруктрв еще и серный могцт добавлять. Кислорода не более 15-20 %
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12.03.2021 20:10 Відповісти
а обычном воздухе сколько % кислорода? а в высокогорных районах?
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12.03.2021 20:14 Відповісти
Конечно опечатка, 1,5 -2,0 % - кислорода. Заметил иногда на смарте точки языком слизывает.
Называются такие установки Генераторы Регулируемой газовой среды. РГС
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12.03.2021 20:23 Відповісти
Але вони були живі.
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13.03.2021 13:34 Відповісти
беда(
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12.03.2021 19:14 Відповісти
Не вірю що незаконно.
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12.03.2021 19:26 Відповісти
там мафия еще та! Могли и наказать за непослушание....
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12.03.2021 20:15 Відповісти
Верно, абсолютно законно проникли с целью убить себя Двое украинских заробитчан погибли в Чехии - Цензор.НЕТ 1861 Не несите бред, вы не представляете, сколько криминальных элементов из Украины орудует в странах Европы. В одной только Польше ежемесячно по уголовным статьям осуждают несколько десятков граждан Украины, и это только официальная статистика
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12.03.2021 21:42 Відповісти
Кому в 30 років ті яблука незаконно потрібні...
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12.03.2021 19:31 Відповісти
Тим більше, сімейні, і часто там працювали.
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13.03.2021 13:28 Відповісти
Всі базарні яблука обробляють цим газом,а ми купуємо
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12.03.2021 19:59 Відповісти
Яким "цим газом"? Азотом? То ви ним дихаєте - повітря на 78% складається з азоту.
Просто у місцях зберігання фруктів процент азоту доводять до 90+ і кисню там залишається лише до 2% - тому і задихнулись. Нічого отруйного там немає - просто не було достатньо кисню..
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13.03.2021 11:11 Відповісти
Мутная история((Проникли незаконно в ангар, как? Он что не закрывается, там нет охраны, как они вообще там оказались..?((
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12.03.2021 21:41 Відповісти
А ты не знаешь как воры проникают в "закрытые помещения"?
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12.03.2021 21:49 Відповісти
А ти знаєш, вор?
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13.03.2021 08:10 Відповісти
ну проникнуть видно не проблема, а чо не вьішли не успели - лягли?
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13.03.2021 02:41 Відповісти
(як варіант) на 8 березня набухались, курнули, можливо, ще "закинулись" субстанціями - й "по приколу" полізли. Всередині відрубились- і кінець. Будемо правдивими, на жаль, вживання речовин, поки дим з вух не піде або погано не стане, досить розповсюджене не тільки в москалів.
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13.03.2021 04:09 Відповісти
Про *вживання* то сто вiдсоткiв ...
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13.03.2021 20:24 Відповісти
Яка охорона ?? Це що військова база? Немає в Європі біля ангарів з яблуками (і без яблук теж) ніякої охорони
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13.03.2021 20:23 Відповісти
Добре , коли злодії гинуть на місці злочину .
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13.03.2021 07:45 Відповісти
І ніякого співчуття... Яблук стало шкода, нелюди?
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13.03.2021 08:13 Відповісти
Немає у нас співчуття до злодіїв. Не кради!
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13.03.2021 11:12 Відповісти
Таке ненависне, як ти, розстріляє і на яблуні. Ти там було? Може, їх убили і підкинули, а видають подію таким образом, щоб не було проблеми. І якщо навіть вони й зайшли туди, то це не означає, що красти яблука. Якщо вони там часто працювали, то були довірені і неголодні.
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13.03.2021 13:14 Відповісти
Ви впевненні,що вони були злодії..? Яблука воровать залізли?
Скоріш за все не оформленні співробітники.. яких там чимало... І щоб приховати порушення техніки безпеки.. якої там скоріш за все.. і не було
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13.03.2021 13:05 Відповісти
Мгновенная карма...
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13.03.2021 13:21 Відповісти
Співчуття сім'ям загиблих заробітчан.
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13.03.2021 13:24 Відповісти
Бачив я в Швеції таких "заробітчан" . Одні їздять по лісах в пошуках ягоди , а інші - в пошуках важкої техніки , щоб злити соляру і продати своїм , в кого дизельне авто . Таких "заробітчан" треба зразу ставити писком до стінки і вершити правосуддя прямо на місці .
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13.03.2021 21:38 Відповісти
Краще промовчу....
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13.03.2021 20:26 Відповісти
Ті хто там працює чи поряд з такими складами добре знають про небезпеку, там ще й попередження на дверях є. Просто дуже просто списати вбивство на "гази". Українських заробітчан навряд чи там вважають за рівних, особливо чехи. Словаки то більш людяні. Історія мутна, але вже все "схавано так як сказано".
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13.03.2021 20:41 Відповісти
 
 