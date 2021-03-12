Двоє українських заробітчан загинули в Чехії
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30 і 31-річний жителі Львівщини загинули, незаконно проникнувши в ангар для зберігання яблук, заповнений спеціальним газом.
Про це з посиланням на МЗС України повідомляє "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією місцевих правоохоронних органів, громадяни померли внаслідок несанкціонованого проникнення в безкисневий ангар для зберігання яблук. Консульство України в Брно оформляє документи для репатріації тіл померлих в Україну, підтримує зв'язок з рідними", - повідомили в пресслужбі міністерства.
За даними ZAXID.NET, трагедія сталася 9 березня, загиблі - 30-річний та 31-річний чоловіки з Турки Львівської області.
Голова Турківської міської громади Ярослав Паращич розповів, що молоді чоловіки періодично їздили на заробітки в Чехію. Востаннє були там близько двох місяців. Обоє були одружені, без батьків залишилися маленькі діти.
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Называются такие установки Генераторы Регулируемой газовой среды. РГС
Просто у місцях зберігання фруктів процент азоту доводять до 90+ і кисню там залишається лише до 2% - тому і задихнулись. Нічого отруйного там немає - просто не було достатньо кисню..
Скоріш за все не оформленні співробітники.. яких там чимало... І щоб приховати порушення техніки безпеки.. якої там скоріш за все.. і не було