Двое украинских заробитчан погибли в Чехии
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30 и 31-летний жители Львовщины погибли, незаконно проникнув в ангар для хранения яблок, заполненный специальным газом.
Об этом со ссылкой на МИД Украины сообщает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.
"По информации местных правоохранительных органов, упомянутые граждане умерли в результате несанкционированного проникновения в бескислородный ангар для хранения яблок. Консульство Украины в Брно оформляет документы для репатриации тел умерших в Украину, поддерживает связь с родными", - сообщили в пресс-службе министерства.
По данным ZAXID.NET, трагедия произошла 9 марта, погибшие - 30-летний и 31-летний мужчины из Турки Львовской области.
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Председатель Турковского городского общества Ярослав Паращич рассказал, что молодые мужчины периодически ездили на заработки в Чехию. Последний раз находились там около двух месяцев. Оба были женаты, без отцов остались маленькие дети.
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Называются такие установки Генераторы Регулируемой газовой среды. РГС
Просто у місцях зберігання фруктів процент азоту доводять до 90+ і кисню там залишається лише до 2% - тому і задихнулись. Нічого отруйного там немає - просто не було достатньо кисню..
Скоріш за все не оформленні співробітники.. яких там чимало... І щоб приховати порушення техніки безпеки.. якої там скоріш за все.. і не було