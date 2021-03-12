Двое украинских заробитчан погибли в Чехии

30 и 31-летний жители Львовщины погибли, незаконно проникнув в ангар для хранения яблок, заполненный специальным газом.

Об этом со ссылкой на МИД Украины сообщает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

"По информации местных правоохранительных органов, упомянутые граждане умерли в результате несанкционированного проникновения в бескислородный ангар для хранения яблок. Консульство Украины в Брно оформляет документы для репатриации тел умерших в Украину, поддерживает связь с родными", - сообщили в пресс-службе министерства.

По данным ZAXID.NET, трагедия произошла 9 марта, погибшие - 30-летний и 31-летний мужчины из Турки Львовской области.

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Председатель Турковского городского общества Ярослав Паращич рассказал, что молодые мужчины периодически ездили на заработки в Чехию. Последний раз находились там около двух месяцев. Оба были женаты, без отцов остались маленькие дети.