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Двое украинских заробитчан погибли в Чехии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Двое украинских заробитчан погибли в Чехии

30 и 31-летний жители Львовщины погибли, незаконно проникнув в ангар для хранения яблок, заполненный специальным газом.

Об этом со ссылкой на МИД Украины сообщает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

"По информации местных правоохранительных органов, упомянутые граждане умерли в результате несанкционированного проникновения в бескислородный ангар для хранения яблок. Консульство Украины в Брно оформляет документы для репатриации тел умерших в Украину, поддерживает связь с родными", - сообщили в пресс-службе министерства.

По данным ZAXID.NET, трагедия произошла 9 марта, погибшие - 30-летний и 31-летний мужчины из Турки Львовской области.

Также на Цензор.НЕТ: Украинец погиб на стройке в Польше

Председатель Турковского городского общества Ярослав Паращич рассказал, что молодые мужчины периодически ездили на заработки в Чехию. Последний раз находились там около двух месяцев. Оба были женаты, без отцов остались маленькие дети.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Не вірю що незаконно.
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12.03.2021 19:26
+5
Мутная история((Проникли незаконно в ангар, как? Он что не закрывается, там нет охраны, как они вообще там оказались..?((
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12.03.2021 21:41
+4
Премию Дарвина не заслужили, тк есть дети...
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12.03.2021 19:08
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Мдаааа...
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12.03.2021 19:03 Ответить
Поїли яблучок ...
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12.03.2021 19:05 Ответить
Премию Дарвина не заслужили, тк есть дети...
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12.03.2021 19:08 Ответить
Голодні мабуть були,
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12.03.2021 19:08 Ответить
Воровать в крови,но наказание настигнет.
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12.03.2021 19:10 Ответить
без комментария...
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12.03.2021 19:11 Ответить
Співчуття сім'ям загиблих заробітчан.
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13.03.2021 13:38 Ответить
бананы точно так же поставляются из экзотических стран. и не только бананы )) нелегальные мигранты, которые прятались среды них, первыми познали прелесть бескислородных сред.
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12.03.2021 19:12 Ответить
В овощехранилищах немного подругому. Там смесь газа азота, кислорода и углекислого для фруктрв еще и серный могцт добавлять. Кислорода не более 15-20 %
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12.03.2021 20:10 Ответить
а обычном воздухе сколько % кислорода? а в высокогорных районах?
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12.03.2021 20:14 Ответить
Конечно опечатка, 1,5 -2,0 % - кислорода. Заметил иногда на смарте точки языком слизывает.
Называются такие установки Генераторы Регулируемой газовой среды. РГС
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12.03.2021 20:23 Ответить
Але вони були живі.
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13.03.2021 13:34 Ответить
беда(
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12.03.2021 19:14 Ответить
Не вірю що незаконно.
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12.03.2021 19:26 Ответить
там мафия еще та! Могли и наказать за непослушание....
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12.03.2021 20:15 Ответить
Верно, абсолютно законно проникли с целью убить себя Двое украинских заробитчан погибли в Чехии - Цензор.НЕТ 1861 Не несите бред, вы не представляете, сколько криминальных элементов из Украины орудует в странах Европы. В одной только Польше ежемесячно по уголовным статьям осуждают несколько десятков граждан Украины, и это только официальная статистика
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12.03.2021 21:42 Ответить
Кому в 30 років ті яблука незаконно потрібні...
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12.03.2021 19:31 Ответить
Тим більше, сімейні, і часто там працювали.
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13.03.2021 13:28 Ответить
Всі базарні яблука обробляють цим газом,а ми купуємо
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12.03.2021 19:59 Ответить
Яким "цим газом"? Азотом? То ви ним дихаєте - повітря на 78% складається з азоту.
Просто у місцях зберігання фруктів процент азоту доводять до 90+ і кисню там залишається лише до 2% - тому і задихнулись. Нічого отруйного там немає - просто не було достатньо кисню..
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13.03.2021 11:11 Ответить
Мутная история((Проникли незаконно в ангар, как? Он что не закрывается, там нет охраны, как они вообще там оказались..?((
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12.03.2021 21:41 Ответить
А ты не знаешь как воры проникают в "закрытые помещения"?
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12.03.2021 21:49 Ответить
А ти знаєш, вор?
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13.03.2021 08:10 Ответить
ну проникнуть видно не проблема, а чо не вьішли не успели - лягли?
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13.03.2021 02:41 Ответить
(як варіант) на 8 березня набухались, курнули, можливо, ще "закинулись" субстанціями - й "по приколу" полізли. Всередині відрубились- і кінець. Будемо правдивими, на жаль, вживання речовин, поки дим з вух не піде або погано не стане, досить розповсюджене не тільки в москалів.
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13.03.2021 04:09 Ответить
Про *вживання* то сто вiдсоткiв ...
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13.03.2021 20:24 Ответить
Яка охорона ?? Це що військова база? Немає в Європі біля ангарів з яблуками (і без яблук теж) ніякої охорони
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13.03.2021 20:23 Ответить
Добре , коли злодії гинуть на місці злочину .
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13.03.2021 07:45 Ответить
І ніякого співчуття... Яблук стало шкода, нелюди?
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13.03.2021 08:13 Ответить
Немає у нас співчуття до злодіїв. Не кради!
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13.03.2021 11:12 Ответить
Таке ненависне, як ти, розстріляє і на яблуні. Ти там було? Може, їх убили і підкинули, а видають подію таким образом, щоб не було проблеми. І якщо навіть вони й зайшли туди, то це не означає, що красти яблука. Якщо вони там часто працювали, то були довірені і неголодні.
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13.03.2021 13:14 Ответить
Ви впевненні,що вони були злодії..? Яблука воровать залізли?
Скоріш за все не оформленні співробітники.. яких там чимало... І щоб приховати порушення техніки безпеки.. якої там скоріш за все.. і не було
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13.03.2021 13:05 Ответить
Мгновенная карма...
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13.03.2021 13:21 Ответить
Співчуття сім'ям загиблих заробітчан.
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13.03.2021 13:24 Ответить
Бачив я в Швеції таких "заробітчан" . Одні їздять по лісах в пошуках ягоди , а інші - в пошуках важкої техніки , щоб злити соляру і продати своїм , в кого дизельне авто . Таких "заробітчан" треба зразу ставити писком до стінки і вершити правосуддя прямо на місці .
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13.03.2021 21:38 Ответить
Краще промовчу....
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13.03.2021 20:26 Ответить
Ті хто там працює чи поряд з такими складами добре знають про небезпеку, там ще й попередження на дверях є. Просто дуже просто списати вбивство на "гази". Українських заробітчан навряд чи там вважають за рівних, особливо чехи. Словаки то більш людяні. Історія мутна, але вже все "схавано так як сказано".
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13.03.2021 20:41 Ответить
 
 