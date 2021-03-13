Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав "слуг народу" основну увагу приділяти не тому, що вже зроблено, а тому, що ще не зроблено.

Про це він заявив сьогодні під час з'їзду партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

За словами Володимира Зеленського, зараз для України надважливими є закони, які закінчать земельну реформу, децентралізацію, запровадять народовладдя. Крім цього, він нагадав про закони, необхідні для судової реформи, економічного зростання, пенсійного забезпечення, амністії капіталів, подолання корупції, відновлення справедливості і виконання всіх інших обіцянок влади.

"Програма президента і програма партії "Слуга Народу" - саме це наш порядок денний. І жодні правки будь-кого не зупинять нас на цьому шляху", - заявив глава держави.

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