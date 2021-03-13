Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський закликав "слуг народу" основну увагу приділяти не тому, що вже зроблено, а тому, що ще не зроблено.
Про це він заявив сьогодні під час з'їзду партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
За словами Володимира Зеленського, зараз для України надважливими є закони, які закінчать земельну реформу, децентралізацію, запровадять народовладдя. Крім цього, він нагадав про закони, необхідні для судової реформи, економічного зростання, пенсійного забезпечення, амністії капіталів, подолання корупції, відновлення справедливості і виконання всіх інших обіцянок влади.
"Програма президента і програма партії "Слуга Народу" - саме це наш порядок денний. І жодні правки будь-кого не зупинять нас на цьому шляху", - заявив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
как же вы деградировали...
И к стати в ютубе посмотри познавательное видео про бальзам , его не только пьют . Особенно тот , что на раны .
Але самим важливим є закон, який прирівнює всіх клоунів до держслубовців найвищого рангу, недарма ж Гідрант казав про своє шапіто, що "вони всі президенти")
Реформи, яких не провело ?
"Во-первых, эскалация на фронте, которая развенчивает двухлетний миф Зеленского о перемирии.
Во-вторых, это - неспособность власти защитить страну от пандемии. Никто в мире не был к ней готов, но одни за год организовали защиту своих стран, включая массовую вакцинацию, другие, как Зеленский, - провалили.
В-третьих, Офис президента хочет замести свои следы в "Вагнергейте", когда очевидна причастность ближайшего окружения главы государства к сливу россиянам секретной информации о совместной спецоперации украинских и западных спецслужб.
В-четвертых, Банковая хочет отвлечь внимание от санкций против Коломойского, которые в действительности являются черной меткой самому Зеленскому"
https://twitter.com/Illya_Ayzin/status/1369008680021147654
К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings https://censor.net/ru/n3253133
Отже, панове, не будемо повторюватись.
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В рифму: поскольку нам пофиг куда идти.
12.03.21 ЗЕленский: "Украина начала системную борьбу с олигархами и крупным бизнесом, которые долгие годы разворовывали страну, пользуясь ее слабостью и отсутствием законности".
Свежий рейтинг Форбс !!
Коломойский +800 млн долл за год правления ЗЕленского
Пинчук +900 млн долл за год правления ЗЕленского
Жеваго +1,1 млрд долл за год правления ЗЕленского
Новинский +600 млн долл за год правления ЗЕленского
И это - только первая пятерка!
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То есть - буквально за первый год, ЗЕкукла отбила своим бенефициарам половину их состояний.
И теперь, кукла должна сделать вид, как героически "борется с непосильно нажитыми состояниями" в том числе и при самом зеленском!
Лоха накормить сериалом "Слуга народа 4" - не в западло!
И самое главное - тебе бежать то некуда ... )
Далой выборы!
Дайош опрос!