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Новини Політика України
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Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав "слуг народу" основну увагу приділяти не тому, що вже зроблено, а тому, що ще не зроблено.

Про це він заявив сьогодні під час з'їзду партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

За словами Володимира Зеленського, зараз для України надважливими є закони, які закінчать земельну реформу, децентралізацію, запровадять народовладдя. Крім цього, він нагадав про закони, необхідні для судової реформи, економічного зростання, пенсійного забезпечення, амністії капіталів, подолання корупції, відновлення справедливості і виконання всіх інших обіцянок влади.

"Програма президента і програма партії "Слуга Народу" - саме це наш порядок денний. І жодні  правки будь-кого не зупинять нас на цьому шляху", - заявив глава держави.

Читайте також: Політикам доведеться поламати голову, вигадуючи нові передвиборчі обіцянки. Ми за 2 роки зробили те, що інші не змогли за десятиліття, - Зеленський
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Топ коментарі
+24
Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 9716
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13.03.2021 14:38
+21
Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 2797
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13.03.2021 14:47
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Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 6426
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13.03.2021 14:40
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до нас знов завітало покращення!
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13.03.2021 15:17 Відповісти
СТРАНЕ НЕДОСТАТОЧНО ГОВНА ОТ СУК НАРОДА , ОНИ РЕШИЛИ ДОБАВИТЬ
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14.03.2021 04:15 Відповісти
Главный закон за который они обязаны проголосовать , это что президентом Украины должен быть человек не ниже IQ 130 и тогда Осел обязан будет свалить в отставку добровольно , бо с его 70 балами только воровать номера у других и таких же идиотов этим веселить.
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13.03.2021 15:22 Відповісти
полагаю, ты лично замерял IQ у всех президентов Украины? Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 2296
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13.03.2021 20:46 Відповісти
Человек у которого 100 и больше , во первых не врет все время , просто по тому что он понимает , что его слова могут проверить , а обещания потребуют выполнить . Во вторых если его подчиненные проявляют крайние проявления тупости , типа перепутать название страны пребывания , то от них избавляются сразу и без сожалений заменяя профессионалами и т д .Но вам зелебобикам такие элементарные вещи обычно сложно понять.
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13.03.2021 21:03 Відповісти
вообще-то наоборот - успешные лжецы обычно обладают высоким, а не низким уровнем интеллектом. чтоб ты был в курсе
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13.03.2021 21:11 Відповісти
*интеллекта
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13.03.2021 21:11 Відповісти
Ну да человек с высоким интеллектом не знает значения слова ФИЗИОЛОГИЯ , которая у него сильно отличается от другого мужчины. Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 5193
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13.03.2021 21:30 Відповісти
о как. а можно узнать чем он отличается физиологически от другого мужчины?
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13.03.2021 21:33 Відповісти
Так у него и спроси , это ж он утверждал , что он физиологически отличается от Пороха. Или память отшибло , так гугл в помощь , пересмотри его интервью.
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13.03.2021 21:38 Відповісти
Так я в президенты , да и вообще в политику не собираюсь .
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13.03.2021 21:31 Відповісти
а разве не опускаться до оскорблений - это хорошая черта только для тех, кто в президенты собирается?
как же вы деградировали...
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13.03.2021 21:34 Відповісти
В вашем случае , не стоит путать констатацию факта с оскорблением. При чем под вами я имею ввиду сразу всех зелебобиков .
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13.03.2021 21:40 Відповісти
Когда вы зелебобики начинаете слюни на монитор кидать , для меня это как бальзам на раны.
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13.03.2021 23:13 Відповісти
Давай, лечись бальзамом! Но хроникам вряд-ли поможет.
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14.03.2021 08:22 Відповісти
Давай жги еще . Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 1840 Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 1840
И к стати в ютубе посмотри познавательное видео про бальзам , его не только пьют . Особенно тот , что на раны . Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 1840
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14.03.2021 08:37 Відповісти
Я про раны и говорю: лечи раненую голову. Можешь примочки делать. Главное-лечись!
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14.03.2021 12:04 Відповісти
Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 2128 Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 6653
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14.03.2021 15:03 Відповісти
Вылитое ***** Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 2165. Только наше, украинское
Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 6730
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13.03.2021 15:25 Відповісти
Сами себя хвалите если бы была какая то совесть то помалкивали бы.
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13.03.2021 15:27 Відповісти
За словами Володимира Зеленського, зараз для України надважливими є закони...
Але самим важливим є закон, який прирівнює всіх клоунів до держслубовців найвищого рангу, недарма ж Гідрант казав про своє шапіто, що "вони всі президенти")
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13.03.2021 15:29 Відповісти
А що воно збирається завершувати ?
Реформи, яких не провело ?
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13.03.2021 15:32 Відповісти
Ну бы вас всех нахер, вместе с вашими обисцяннями! Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 4841
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13.03.2021 15:53 Відповісти
Когда будет зарплата по 4000$?
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13.03.2021 15:57 Відповісти
полагаю, сразу как только дашь ссылку на видео где именно Зеленский (это важно) обещал (!) з/п в $4000
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13.03.2021 20:47 Відповісти
"По словам Владимира Зеленского... он отметил законы, необходимые для судебной реформы... преодоления коррупции"

"Во-первых, эскалация на фронте, которая развенчивает двухлетний миф Зеленского о перемирии.
Во-вторых, это - неспособность власти защитить страну от пандемии. Никто в мире не был к ней готов, но одни за год организовали защиту своих стран, включая массовую вакцинацию, другие, как Зеленский, - провалили.
В-третьих, Офис президента хочет замести свои следы в "Вагнергейте", когда очевидна причастность ближайшего окружения главы государства к сливу россиянам секретной информации о совместной спецоперации украинских и западных спецслужб.
В-четвертых, Банковая хочет отвлечь внимание от санкций против Коломойского, которые в действительности являются черной меткой самому Зеленскому"
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13.03.2021 16:21 Відповісти
Повторить слова порошенка может любой дурак! Санкции против мертвейчука- черная метка пороху!!!
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13.03.2021 16:32 Відповісти
Ще раз, для тих, хто в танку - не порошенко, а зе - слуга олигархів = ликбез Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 558

https://twitter.com/Illya_Ayzin/status/1369008680021147654
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13.03.2021 16:41 Відповісти
А то не попрошенко а зеленський подарував мудачуку нафтопровід у 2015 році,то зеленський допоміг придбати телеканали пропхав у раду зажопників і підсаджував у літак мудачука коли той літав до *****?
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13.03.2021 17:29 Відповісти
Зеленський назвав надважливі закони, які допоможуть завершити реформи в Україні - Цензор.НЕТ 6280
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13.03.2021 23:59 Відповісти
Ти сам собі відповів.Стволрені попрошенком умови збагатили мудачука,пинчука фірташа ахмєтова .
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14.03.2021 08:08 Відповісти
Вставьте «жабу» с Коломойским и лягушонком из мапет шоу
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14.03.2021 02:36 Відповісти
"И никакие правки кого-либо не остановят нас на этом пути", - заявил глава государства"

К середине 2021 года Украина сможет вакцинировать только около 3% населения, - прогноз S&P Global Ratings https://censor.net/ru/n3253133
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13.03.2021 16:37 Відповісти
не ну что то идет по плану!
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13.03.2021 16:50 Відповісти
А шо у нас были реформы?
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13.03.2021 17:00 Відповісти
У мене таке враження, що ВСЕ,чому зараз читаю, за ці майже 2 роки я ВЖЕ читав.
Отже, панове, не будемо повторюватись.
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13.03.2021 17:51 Відповісти
Що, знову збудувати золотий унітаз?
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13.03.2021 18:01 Відповісти
зеля при подталкивании Штатов закрыл 3 канала и все! больше ж никаких досягнень за 2 года не было и нет! и сразу победные марши, фанфары, идем на второй срок, величайший реформатор, победа и т.д. слуги вы шо кизданулись???
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13.03.2021 18:04 Відповісти
Друзья, у кого-то еще остаются сомнения, шо нас в очередной раз хотят нае... насунуть ? Ну кто, где, на каких майданах, митингах, в заявлениях национальных авторитетов, в соц. сетях, в конце концов, слышал, что ГЛАВНЫМИ требованиями нашей нации на данном этапе есть земельная реформа, децентрализация и какое-то загадочное народовластие ? А как же обеспечение законности, справедливости и равенства всех перед законом, реформа судебной и правоохранительной систем, реальное подавление коррупции на всех уровнях, де(хай Бог милует)олигархизация, возврат украденной национальной собственности и покарание воров, реальная, а не мнимая реформа госуправления и т.д. ? А иначе, земельная реформа - это воровство последнего нац.ресурса, принадлежащего по Конституции всему народу. Децентрализация - это передача полномочий обворовывать регионы местным баронам и барончикам. А народовластие - это замыливание глаз возможностью поставить галочку напротив медицинского каннабиса или количества айкосов, отпускаемых в «одни руки»… Може,пора цім хлопцям «дякувати» ? У меня все !
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13.03.2021 18:10 Відповісти
Народ довнден до ручки, поэтому с радостью продаст свои сх паи олигрхаи и латифундистам! В условиях войны... особенно войны в головах...это просто конец стране. Украинцы претендуют на роль всемирных безземельных рабов. И это грустно.
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13.03.2021 18:19 Відповісти
Друже, наш народ веками "доводят до ручки". Пора включать мозги. А то опять останемся без "ручек", "ножек" и прочих карандашей. А тема "паев" - отдельный разговор. Там одни ??? и !!!.
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13.03.2021 18:29 Відповісти
Ти маєш пай? То можеш продавать,а якщо не маєш то закрий свою смердючу пельку і не вирішуй за інших ,кому що робити.Ніхто ту землю не збирається продавать а хто хотів той вже давно продав за безцінь і забув що вона була.
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13.03.2021 19:03 Відповісти
Не розумію собачої і вчити не буду бо не хочу.ПНХ -НЕ СМЕРДИ ****** ПОГАНЬ.
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13.03.2021 20:19 Відповісти
Цк смішно в кіно, Зеленський, а в житті ти виглядаєш придурком.
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13.03.2021 18:33 Відповісти
"Зеленский назвал сверхважные законы, которые помогут завершить реформы в Украине" - 10 патронів - і в Україні буде порядок! Вдумливі розстріли і ввічливі арешти бидлоеліти - врятують Україну!
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13.03.2021 19:02 Відповісти
Закон про импичмент еще. Переписать надо. Под державу в смартфоне.
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13.03.2021 19:17 Відповісти
тупе , ссучене ,квартальне чьмо.
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13.03.2021 20:07 Відповісти
Словоблудниця зелена...
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13.03.2021 20:35 Відповісти
А столицу в Кривой Рог переносить будут?
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13.03.2021 23:19 Відповісти
И никакие правки кого-либо не остановят нас на этом пути Источник: https://censor.net/ru/n3253144
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В рифму: поскольку нам пофиг куда идти.
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13.03.2021 20:49 Відповісти
Якщо ЗЕля ще так само "побореться" з олігархами, то вони просто луснуть від жиру
12.03.21 ЗЕленский: "Украина начала системную борьбу с олигархами и крупным бизнесом, которые долгие годы разворовывали страну, пользуясь ее слабостью и отсутствием законности".
Свежий рейтинг Форбс !!
Коломойский +800 млн долл за год правления ЗЕленского
Пинчук +900 млн долл за год правления ЗЕленского
Жеваго +1,1 млрд долл за год правления ЗЕленского
Новинский +600 млн долл за год правления ЗЕленского
И это - только первая пятерка!
=================
То есть - буквально за первый год, ЗЕкукла отбила своим бенефициарам половину их состояний.
И теперь, кукла должна сделать вид, как героически "борется с непосильно нажитыми состояниями" в том числе и при самом зеленском!
Лоха накормить сериалом "Слуга народа 4" - не в западло!
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13.03.2021 20:53 Відповісти
Вовк опять Наполеона изображает. Реформатор 95 сорта.
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13.03.2021 23:15 Відповісти
Под видом реформ они хотят сделать украинский народ рабами, а потом уничтожить его.
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14.03.2021 00:30 Відповісти
Только власть военных украинцев спасет Украину.
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14.03.2021 00:57 Відповісти
Вовочка, обо всех твоих "достижениях" будут поочередно рассказывать то украинские , то американские суды.
И самое главное - тебе бежать то некуда ... )
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14.03.2021 01:38 Відповісти
Запутался мальчик Вова.
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14.03.2021 02:40 Відповісти
Вова Зеленский и его свора уже давно под реформами подразумевают принятие асоциальных законов, которые превращают украинских граждан в нищих, покорных и абсолютно бесправных холопов.
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14.03.2021 08:11 Відповісти
что оно там про барьбу с каррупцией . как говорила жюлька . блеет это шимпан-зе . оно даже на санкции дедушки ДЖО по козломойскому не может внятно что-то сказать --- дерьмак не велит . так что обисцянки про борьбу с олигархатом нам еще три года слушать --- вот если бы не ПОРОХ то оно каррупцию побороло бы ведь бенядиктова **** своя в доску на 300 проц.
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14.03.2021 08:34 Відповісти
"сверхважными являются законы, которые ........... введут народовластие"
Далой выборы!
Дайош опрос!
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14.03.2021 10:57 Відповісти
так це він просто "подмигивает, смотрите. какие ми удалие". Он з єрмаком і стрижуться одинаково під "корейське ясне сонечко". Як казав колись Ігорь Валерійович - "в 1917 році від різдва Христового, получилось? і в нас получиться". Однак їх всього 7 000 і знову крокодил не ловиться не росте кокос і вже троцкістів виганяють (дубинського) а законів "нормальних" нема, треба надолужити, нагально стоїть прийняття одного, основного закону " О влиянии солнечного затмения на повседневное состояние особей, находящих в стадии клинической идиотии " буде в тему і дороговказ на майбутнє. А також законодавчо утворити Вищу комісію психіатріїї
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14.03.2021 13:58 Відповісти
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