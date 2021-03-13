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"Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий президентський термін, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Члени політичної партії "Слуга народу" мають намір просити президента Володимира Зеленського балотуватися на другий термін.
Про це на брифінгу після з'їзду сказав лідер фракції "Слуга народу", глава політради однойменної партії Давид Арахамія, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми будемо просити його йти на другий термін. А як він вирішить, це вже його особисте рішення", - сказав Арахамія.
Топ коментарі
+53 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар13.03.2021 15:58
+42 вова хутин
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+38 Наталия Гончар
показати весь коментар13.03.2021 15:53
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Будь ласка, зачекайте...
В центре Харькова, на проспекте Независимости, вскоре появится огромное красивейшее казино. Лицензию на обустройство гигантского игорного заведения получило ООО "ФКМ-4", принадлежащее миллионеру и меценату Александру Ярославскому.
И чувствует себя не комильфо.
Он с булавою так же органичен,
Как конь в лилово-бежевом пальто"..
(В.Прозапас)
А народ Украины будет просить зеленского идти на )(у...
Но позвать-то не штука, вопрос в том, сколько Вове ещё смогут натягивать за уши рейтинг, пока он не превратится во второго Ющенко.
Вовочка, обо всех твоих "достижениях" будут поочередно рассказывать то украинские , то американские суды. И самое главное - тебе бежать то некуда..Думай о первом тюремном сроке.(с)
ЧЛЕНИ, ви з дуба рухнули? Зрозуміло, що ви не проти залишитися ще на п'ять років .... така лафа.Кнопку "правильно" натиснув-хатинку собі прикупив ... а як обіцяв, як обіцяв .... в результаті-
жопазлидні! Ганьба Ганьба.
Но ничего, 73% лошков и не такое хавали
Свежий рейтинг Форбс.
Коломойский +800 млн долл за год правления ЗЕленского
Пинчук +900 млн долл за год правления ЗЕленского
Жеваго +1,1 млрд долл за год правления ЗЕленского
Новинский +600 млн долл за год правления ЗЕленского
И это - только первая пятерка!
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То есть - буквально за первый год, ЗЕкукла отбила своим бенефициарам половину их состояний.
И теперь, кукла должна сделать вид, как героически "борется с непосильно нажитыми состояниями" в том числе и при самом зеленском!
Лоха накормить сериалом "Слуга народа 4" - не в западло!
Nick Vest
Получается обманет избирателей, если пойдет на второй срок.
Во вторых, второй срок ему не грозит, как впрочем и Порошенко.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
Андрій Павловський За рік 73 тисячі медиків втратили роботу
(дані Держ\центру зайнятості) І це в час пандемії На виплати безробітним не вистачає 3 млрд грн
В стрiчкi багато ЗЕ-шанувальникiв Голосуйте за ЗЕ на другий термiн
ЯКЩО ДОЖИВЕТЕ
«Форбс» только что обновил рейтинг украинских богачей. Согласно того рейтинга, в 2020-2021 украинские богачи богатеют так, что голова кругом идет. Ахметов разбогател на 178%. Пинчук обогатился на 78%, Константин Жеваго на 118%, Коломойский на 70%. Боголюбов стал богаче на 42%. Новинский разбогател на 73%. Медведчук с 55 млн прыгнул на 1 миллиард 200 млн!Эти цифры - ответ на вопрос, почему действующей властью все абсолютно довольны. Почему журналистов не интересуют действительно вопиющие ситуации в стране. Почему в различных активистов - тотальный анабиоз. Почему импорт угля из ОРДЛО на Центрэнерго не приводит к редутам, а импорт электричества из России - к Майданам. Во времена Порошенко, то есть от 2014 по 2018 по тому же Форбс все выше перечисленные олигархи понесли серьезные убытки.Как вам динамика состояния богачей при Порошенко и за один год пребывания у власти Зеленского? Вам все понятно? Даже не сомневайтесь, просто так эта власть не уйдет. Ее будут держать до последнего. Телеканалы олигархов из кожи лезть будут, чтобы доказать рядовому обывателю, что то, что за окном - высшее благо, а возвращение Порошенко - это что-то подобно Армагеддону.
Проотвечавшемуся петуху ЗЕлёносопельному БлаЗЕню и всем негодяям из падлючего ЗЕ-шапито лучше пораньше для себя побеспокоиться о нафталине, чтобы потом не пришлось думать о полотенечном.
Партия Зеленского все больше скатывается во времена Януковича…
В субботу, 13 марта, «Слуга народа» провела партийный съезд, во время которого делегаты занялись реформированием партии. На съезд пришел и президент Владимир Зеленский с явной целью мотивировать депутатов голосовать правильно. Впрочем, попытка обновления партии власти на новой основе, чем-то напоминающая «Партию регионов», не выглядит такой уж убедительной.
Об этом говорится в сегодняшней статье «Апострофа».
Голосуйте или проваливайте
Неоднократно заявляя о том, что он кардинально отличается от старых политиков, президент Владимир Зеленский повторяет многие старые политические модели, которые активно использовали его предшественники. Чего только стоит демонстрация могущества «Слуги народа», в съезде которой помимо главы государства приняли участие и премьер-министр Денис Шмыгаль, и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. В последний раз появление на партийном съезде трио руководителей государства состоялось в 2012 году - во времена тотального доминирования «Партии регионов». Судя по риторике Зеленского, из своих «слуг» он намерен «лепить» что-то подобное.
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Открывая партийное собрание, глава государства озвучил ключевое пожелание, выполнение которого он ждет от своих депутатов. «У вас может быть дискуссия относительно деталей, но когда речь идет о принципиальных вещах, на табло всегда должно быть по меньшей мере 226 наших голосов», - сказал он, отметив, что депутатам должно быть безразлично, как голосуют их коллеги, а самое важное сейчас - это законы, которые закончат децентрализацию, реформу земли, народовластия, судебную реформу, амнистию капиталов и преодоление коррупции.
Мотивировав таким образом членов партии власти, Зеленский сразу же отметил, что партию «постепенно очищают от засланных казачков и случайных людей», таким образом намекнув что тем депутатам, которые не голосуют «правильно», как скажет руководство - не по дороге с СН. Завершив свой краткий спич, глава государства покинул собрание.
В тему - Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей - Зеленский на съезде СН
Главным решением съезда стало утверждение новой редакции устава партии, касающейся внесения изменений в структуру политсилы. Помимо политсовета, среди руководящих органов «Слуга народа» появляется Национальный совет общин, куда по должности будут входить главы всех областных организаций. Подобная структура будет также продублирована на областном уровне партии.
Согласно решению съезда, политсовет парии «Слуга народа» будет насчитывать 73 члена, хотя на съезде партии избрали 64 представителя, остальных 9 членов выберут в течение месяца.
В политсовет вошли народные депутаты Давид Арахамия (возглавил совет), Юрий Аристов, Евгения Кравчук, Андрей Клочко, Вадим Галайчук, Максим Ткаченко, Андрей Герус, Михаил Радуцкий, Никита Потураев, Николай Тищенко (он взял самоотвод) и первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Также в высший руководящий орган СН вошли члены Кабинета министров: министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, вице-премьер-министры Михаил Федоров и Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська.
В тему - Партия «слуг» Зеленского решила просить его идти на второй срок
Некоторую интригу внес спикер Рады Дмитрий Разумков, который так и не вошел в руководство партии. Председатель партии СН Александр Корниенко отметил, что Разумков - «занятой человек».
«Не думаю, что у него много возможностей уделять внимание партийной работе», - сказал Корниенко, отметив, что Разумков неоднократно заявлял, что главной задачей для себя видит выполнение функций председателя Рады и проведение реформы парламента.
Молодые регионы
Определив состав политсовета и Совета регионов и утвердив доктрину, которая является программой партии, «слуги» фактически решили дать старт перезапуску партии власти, который по замыслу отдаленно напоминает «Партию регионов». Но будет ли замысел успешным - большой вопрос. Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что для этого у нынешней власти слишком мало опыта.
«В Украине пока еще никто настоящих партий не строил. Насчет СН я бы сказал, что это команда людей, которая образовалась под брендом «Слуга народа» и создала в парламенте самую большую фракцию в истории Украины. Пока партию Зеленскому не очень удается строить, потому что какого-то командного единства, уже не говоря об идеологическом - нет. Правда, это касается и большинства других украинских партий. Кроме небольших идеологических проектов вроде «Свободы». К тому же, партии всего пару лет, и достаточного опыта ни у Зеленского, ни у его партийцев нет», - сказал эксперт в комментарии изданию.
С коллегой не соглашается политический эксперт Константин Матвиенко. По его мнению, у СН есть прочная основа для строительства настоящей политсилы.
«Для строительства партии у СН есть прочная основа: монобольшинство и фракции практических во всех местных советах, хоть и миноритарные. Кроме того, 12 облсоветов возглавляют именно «слуги». У «слуг» есть некая схожесть с «Партией регионов», но последняя создавалась по разнарядке через трудовые коллективы и другие сообщества, а в СН вошло много активной молодежи, которая придает политсиле динамичности», - говорит Матвиенко.
Впрочем, перед «слугами» стоит немало вызовов.
«У них будут и кадровые, и организационные проблемы, и амбиции многим будут мешать. Кроме того, СН не справились с главным вызовом для политсилы - коррупцией. Это впридачу к проваленной вакцинации, испорченным отношениям с МВФ, дорогами, «сошедшими вместе со снегом», и так далее», - добавляет Матвиенко.
Успехи, неудачи и Дубинский
Примечательно, что Александр Корниенко назвал на съезде не только «феноменальные», но и «неприятные» результаты деятельности СН. Он отметил, что по результатам местных выборов в октябре прошлого года партия получила «феноменальные результаты, которых не было ни у одной партии», то есть речь идет о количестве избранных депутатов местных советов. Вместе с тем Корниенко напомнил, от СН на этих выборах не избрали ни одного мэра ни в одном областном центре страны.
Но, говоря о победах и поражениях, Корниенко явно специально проигнорировал тему, которая интересовала множество партийцев и прессу. Речь идет о дальнейшей судьбе Александра Дубинского, против которого введены санкции в США. Несмотря на исключение из фракции Дубинский остается главой Киевской областной парторганизации. Также он стал членом Национального совета общин. Вдвойне остро этот вопрос встал из-за введенных США против Игоря Коломойского санкций, которые в пятницу вечером прокомментировал президент Зеленский.
«Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства, чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс». А вот фамилии здесь не играют никакой разницы - это Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и на других государственных служащих. Первое - поддерживается. Второе - заканчивается», - сказал президент в видеообращении.
Несмотря на то, что в измененном уставе партии был предусмотрен пункт, согласно которому глава партии имеет право исключать любого члена политсилы за действия, которые ее дискредитируют, право такого решения Корниенко переложил на областную организацию СН.
Казалось, что таким образом вопрос по Дубинскому спустили на тормозах. Однако уже после съезда свежеиспеченный член политсовета партии, нардеп Юлия Гришина анонсировала собрание областной ячейки СН. «14 марта, Киевская областная организация «Слуги Народа» рассмотрит кадровые вопросы. Да, речь о том, о чём вы подумали», - отметила она.
Сам Дубинский моментально отреагировал на пост Гришиной, назвав происходящее «мошенничеством».
«Осторожно!!! В партии «Слуга народа» аферисты с Банковой занялись мошенничеством! Никаких конференций Киевская областная организация завтра не проводит. Ни один член Киевской областной организации не обращался ни в областную организацию, ни к её руководству с предлож
....Я ім, бл...дям хохляцкім, пакажу!...
Про це свідчить опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
Питання було відкритим, тобто респонденти мали самі назвати імена одного чи кількох політиків. Результати вийшли наступними (наведено лише ті варіанти відповіді, які назвали 1% і більше респондентів): Петро Порошенко 10,2%; Леонід Кучма 10,0%; В'ячеслав Чорновіл 8,5%; Леонід Кравчук 6,1%; Володимир Зеленський 5,6%; Віктор Ющенко 5,4%; Юлія Тимошенко 4,6%; Віктор Янукович 2,2%; Юрій Бойко 2,0%;