Чоловік загинув через вибух гранати в квартирі Луцька

У квартирі багатоповерхівки в Луцьку вибухнула граната, в результаті чого загинула людина.

За словами прессекретаря Нацполіції Волині Ольги Бузулук, подія сталася в ніч на 14 березня на проспекті Грушевського, 19, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вибухом в квартирі повибивало шибки. Чоловік, в руках якого був вибуховий пристрій, загинув. Разом з ним в квартирі були його співмешканка і батько - вони не травмувалися.

Загиблому було 42 роки.

Попередньо встановлено, що вибух спричинила граната Ф-1.

Також читайте: На подвір’я співвласниці мережі одеських кінотеатрів з квадрокоптера скинули гранату. ФОТО

Станом на 12:30 за цим фактом внесено відомості в ЄРДР за статтею 115 з позначкою "нещасний випадок" і за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК.

Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблий був учасником АТО. У поліції цю інформацію не підтвердили і не спростували.