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Новини Силовики
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Чоловік загинув через вибух гранати в квартирі Луцька

Чоловік загинув через вибух гранати в квартирі Луцька

У квартирі багатоповерхівки в Луцьку вибухнула граната, в результаті чого загинула людина.

За словами прессекретаря Нацполіції Волині Ольги Бузулук, подія сталася в ніч на 14 березня на проспекті Грушевського, 19, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вибухом в квартирі повибивало шибки. Чоловік, в руках якого був вибуховий пристрій, загинув. Разом з ним в квартирі були його співмешканка і батько - вони не травмувалися.

Загиблому було 42 роки.

Попередньо встановлено, що вибух спричинила граната Ф-1.

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Станом на 12:30 за цим фактом внесено відомості в ЄРДР за статтею 115 з позначкою "нещасний випадок" і за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК.

Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблий був учасником АТО. У поліції цю інформацію не підтвердили і не спростували.

вибух (4440) граната (788) Луцьк (413) Нацполіція (15141) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513)


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Топ коментарі
+4
Не молодець.От коли б гранату ще й до москаля прив"язав би-тоді -молодець. А так-дизлайк!
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14.03.2021 23:50
+2
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https://twitter.com/newkc14 Kavkaz Center https://twitter.com/newkc14 @newkc14 .https://twitter.com/newkc14/status/1371206026444341249 4 мин
В воскресенье 14 марта в Украину прибыли 2 тяжелых транспортных самолета армии Турции. О грузе не сообщается. Местные источники предполагают что турки могли доставить новую партию "Байрактаров"..

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире в Луцке - Цензор.НЕТ 6685
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14.03.2021 23:11
+2
Молодец, что уединился. А вообще, в чем он молодец? Что убил себя? Уж лучше бы пошел войну и там нашел почетную смерть.
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14.03.2021 23:36
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https://twitter.com/newkc14

https://twitter.com/newkc14 Kavkaz Center https://twitter.com/newkc14 @newkc14 .https://twitter.com/newkc14/status/1371206026444341249 4 мин
В воскресенье 14 марта в Украину прибыли 2 тяжелых транспортных самолета армии Турции. О грузе не сообщается. Местные источники предполагают что турки могли доставить новую партию "Байрактаров"..

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире в Луцке - Цензор.НЕТ 6685
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14.03.2021 23:11 Відповісти
Ф-1.
Осколочная.
Не хотел рисковать, шоб инвалидом не остаться.Молодец, шо хоть бабу и отца не ухандохал, отошел, походу, в другую комнату.
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14.03.2021 23:18 Відповісти
Молодец, что уединился. А вообще, в чем он молодец? Что убил себя? Уж лучше бы пошел войну и там нашел почетную смерть.
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14.03.2021 23:36 Відповісти
Не молодець.От коли б гранату ще й до москаля прив"язав би-тоді -молодець. А так-дизлайк!
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14.03.2021 23:50 Відповісти
Суицид нельзя поощрять, часто это большое горе для родных и близких ,особенно когда это происходит с детьми
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15.03.2021 01:07 Відповісти
ну, это у нас уже стало национальной традицией.
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14.03.2021 23:13 Відповісти
Вот! А был бы у него зарегистрированный короткоствол, мог бы еще и застрелится. А так, спасибо депутатам, которые не голосовали за принятие закона об оружии, погиб только от гранаты
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14.03.2021 23:19 Відповісти
Чоловік загинув через вибух гранати в квартирі Луцька - Цензор.НЕТ 5753
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14.03.2021 23:35 Відповісти
После ЗЕ цен коммунальных . мужит гранату глотнул .
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14.03.2021 23:40 Відповісти
природный отсев идиотов продолжается....
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15.03.2021 09:48 Відповісти
эх не готово ещё наше общество к законному ношению оборонительных гранат с целью самообороны.
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15.03.2021 10:02 Відповісти
Ехо війни
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15.03.2021 11:41 Відповісти
 
 