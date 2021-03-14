Чоловік загинув через вибух гранати в квартирі Луцька
У квартирі багатоповерхівки в Луцьку вибухнула граната, в результаті чого загинула людина.
За словами прессекретаря Нацполіції Волині Ольги Бузулук, подія сталася в ніч на 14 березня на проспекті Грушевського, 19, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Вибухом в квартирі повибивало шибки. Чоловік, в руках якого був вибуховий пристрій, загинув. Разом з ним в квартирі були його співмешканка і батько - вони не травмувалися.
Загиблому було 42 роки.
Попередньо встановлено, що вибух спричинила граната Ф-1.
Станом на 12:30 за цим фактом внесено відомості в ЄРДР за статтею 115 з позначкою "нещасний випадок" і за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК.
Деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблий був учасником АТО. У поліції цю інформацію не підтвердили і не спростували.
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Осколочная.
Не хотел рисковать, шоб инвалидом не остаться.Молодец, шо хоть бабу и отца не ухандохал, отошел, походу, в другую комнату.