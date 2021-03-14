Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире в Луцке

В квартире многоэтажки в Луцке взорвалась граната, в результате чего погиб человек.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Волыни Ольги Бузулук, происшествие произошло в ночь на 14 марта на проспекте Грушевского, 19, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Взрывом в квартире выбило стекла. Мужчина, в руках которого было взрывное устройство, погиб. Вместе с ним в квартире находилась его сожительница и отец - они не травмировались.

Погибшему было 42 года.

Предварительно установлено, что взрыв вызван гранатой Ф-1.

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По состоянию на 12:30 по данному факту внесены сведения в ЕРДР по статье 115 с пометкой "несчастный случай" и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК.

Некоторые местные СМИ сообщают, что погибший был участником АТО. В полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.