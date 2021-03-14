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Новости Силовики
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Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире в Луцке

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире в Луцке

В квартире многоэтажки в Луцке взорвалась граната, в результате чего погиб человек.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Волыни Ольги Бузулук, происшествие произошло в ночь на 14 марта на проспекте Грушевского, 19, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Взрывом в квартире выбило стекла. Мужчина, в руках которого было взрывное устройство, погиб. Вместе с ним в квартире находилась его сожительница и отец - они не травмировались.

Погибшему было 42 года.

Предварительно установлено, что взрыв вызван гранатой Ф-1.

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По состоянию на 12:30 по данному факту внесены сведения в ЕРДР по статье 115 с пометкой "несчастный случай" и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК.

Некоторые местные СМИ сообщают, что погибший был участником АТО. В полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Автор: 

взрыв (6728) граната (997) Луцк (582) Нацполиция (16436) правоохранительные органы (2969) силовики (2798)


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Топ комментарии
+4
Не молодець.От коли б гранату ще й до москаля прив"язав би-тоді -молодець. А так-дизлайк!
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14.03.2021 23:50
+2
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https://twitter.com/newkc14 Kavkaz Center https://twitter.com/newkc14 @newkc14 .https://twitter.com/newkc14/status/1371206026444341249 4 мин
В воскресенье 14 марта в Украину прибыли 2 тяжелых транспортных самолета армии Турции. О грузе не сообщается. Местные источники предполагают что турки могли доставить новую партию "Байрактаров"..

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире в Луцке - Цензор.НЕТ 6685
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14.03.2021 23:11
+2
Молодец, что уединился. А вообще, в чем он молодец? Что убил себя? Уж лучше бы пошел войну и там нашел почетную смерть.
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14.03.2021 23:36
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https://twitter.com/newkc14

https://twitter.com/newkc14 Kavkaz Center https://twitter.com/newkc14 @newkc14 .https://twitter.com/newkc14/status/1371206026444341249 4 мин
В воскресенье 14 марта в Украину прибыли 2 тяжелых транспортных самолета армии Турции. О грузе не сообщается. Местные источники предполагают что турки могли доставить новую партию "Байрактаров"..

Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире в Луцке - Цензор.НЕТ 6685
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14.03.2021 23:11 Ответить
Ф-1.
Осколочная.
Не хотел рисковать, шоб инвалидом не остаться.Молодец, шо хоть бабу и отца не ухандохал, отошел, походу, в другую комнату.
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14.03.2021 23:18 Ответить
Молодец, что уединился. А вообще, в чем он молодец? Что убил себя? Уж лучше бы пошел войну и там нашел почетную смерть.
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14.03.2021 23:36 Ответить
Не молодець.От коли б гранату ще й до москаля прив"язав би-тоді -молодець. А так-дизлайк!
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14.03.2021 23:50 Ответить
Суицид нельзя поощрять, часто это большое горе для родных и близких ,особенно когда это происходит с детьми
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15.03.2021 01:07 Ответить
ну, это у нас уже стало национальной традицией.
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14.03.2021 23:13 Ответить
Вот! А был бы у него зарегистрированный короткоствол, мог бы еще и застрелится. А так, спасибо депутатам, которые не голосовали за принятие закона об оружии, погиб только от гранаты
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14.03.2021 23:19 Ответить
Чоловік загинув через вибух гранати в квартирі Луцька - Цензор.НЕТ 5753
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14.03.2021 23:35 Ответить
После ЗЕ цен коммунальных . мужит гранату глотнул .
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14.03.2021 23:40 Ответить
природный отсев идиотов продолжается....
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15.03.2021 09:48 Ответить
эх не готово ещё наше общество к законному ношению оборонительных гранат с целью самообороны.
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15.03.2021 10:02 Ответить
Ехо війни
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15.03.2021 11:41 Ответить
 
 