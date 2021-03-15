Верховний Суд відклав розгляд касації на вирок Януковичу до 12 квітня
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Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відклав до 12 квітня розгляд касації адвокатів експрезидента України Віктора Януковича на вирок Оболонського районного суду м.Києва та ухвалу Київського апеляційного суду у зв'язку з надходженням нових матеріалів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Розгляд кримінального провадження відкладено до 12 квітня, оскільки 12 березня надійшло доповнення до касаційної скарги одного із захисників", - повідомили у Верховному Суді в понеділок.
Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Водночас суд визнав Януковича невинуватим за звинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.
2 жовтня Київський апеляційний суд залишив чинним вирок Оболонського райсуду. Зі свого боку адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що рішення Київського апеляційного суду буде оскарженню у Верховному Суді.
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