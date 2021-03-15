Верховний Суд відклав розгляд касації на вирок Януковичу до 12 квітня

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду відклав до 12 квітня розгляд касації адвокатів експрезидента України Віктора Януковича на вирок Оболонського районного суду м.Києва та ухвалу Київського апеляційного суду у зв'язку з надходженням нових матеріалів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Розгляд кримінального провадження відкладено до 12 квітня, оскільки 12 березня надійшло доповнення до касаційної скарги одного із захисників", - повідомили у Верховному Суді в понеділок.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Водночас суд визнав Януковича невинуватим за звинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

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2 жовтня Київський апеляційний суд залишив чинним вирок Оболонського райсуду. Зі свого боку адвокат Януковича Віталій Сердюк повідомив, що рішення Київського апеляційного суду буде оскарженню у Верховному Суді.