Україна ніколи не подарує Росії окуповані Крим і Донбас, - Резніков

Україна ніколи не забуде і не подарує росіянам Крим та Донбас. Попри те, що агресор не хоче домовлятися, переговори все одно будуть продовжені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив віцепрем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, за великим рахунком, офіційна Україна і не намагалася почати розмову щодо окупованого Криму.

"У нас є можливість повернутися до питання Криму й пояснити росіянам, що так не буде. Ми не забудемо, ніколи вам не подаруємо Крим, це наша земля, наша територія, визнані міжнародною спільнотою наші кордони. Це стосується і Донбасу", - наголосив Резніков.

"Є причина, через яку цього не робили раніше, – думали, що війна закінчиться раніше, у 2015-му. Однак уже 2021-й і нічого такого стратегічного досі й не сталося", - додав віцепрем'єр.

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