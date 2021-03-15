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Україна ніколи не подарує Росії окуповані Крим і Донбас, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна ніколи не подарує Росії окуповані Крим і Донбас, - Резніков

Україна ніколи не забуде і не подарує росіянам Крим та Донбас. Попри те, що агресор не хоче домовлятися, переговори все одно будуть продовжені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив віцепрем'єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, за великим рахунком, офіційна Україна і не намагалася почати розмову щодо окупованого Криму.

"У нас є можливість повернутися до питання Криму й пояснити росіянам, що так не буде. Ми не забудемо, ніколи вам не подаруємо Крим, це наша земля, наша територія, визнані міжнародною спільнотою наші кордони. Це стосується і Донбасу", - наголосив Резніков.

"Є причина, через яку цього не робили раніше, – думали, що війна закінчиться раніше, у 2015-му. Однак уже 2021-й і нічого такого стратегічного досі й не сталося", - додав віцепрем'єр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму зростають антипутінські настрої, багато хто "жалкує про свій вибір у 2014 році", - російський блогер- "кримнашист" Горний. ФОТОрепортаж

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15.03.2021 12:30 Відповісти
Вже подарували. І як бачимо по катастрофічному рівню корупції, злодійства та безкарності, ви всі скоро знову подаруєте орді всю Україну.
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15.03.2021 12:31 Відповісти
Укрпїна - ні, а зелена шобла - може.
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15.03.2021 12:34 Відповісти
Мне не нравится слово "подарок".Надеюсь,и не продаст тоже.
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15.03.2021 12:44 Відповісти
переговоры ни о чем, на многие десятилетия , как показывает пример минского сходняка за участием рашиста- ни конца ни края переговорам , но на оккупированых территориях в то времья, пока весь мир жует собственные переговорные сопли (рашист делает свои реальные оккупационные дела)
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15.03.2021 12:58 Відповісти
Чекатимемо момента коли моцкалоті стане хріново і тоді заберемо своє.
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15.03.2021 15:50 Відповісти
 
 