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Новости Агрессия России против Украины
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Украина никогда не подарит России оккупированные Крым и Донбасс, - Резников

Украина никогда не подарит России оккупированные Крым и Донбасс, - Резников

Украина никогда не забудет и не подарит россиянам Крым и Донбасс. Несмотря на то, что агрессор не хочет договариваться, переговоры все равно будут продолжены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозревателю" заявил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, по большому счету, официальная Украина и не пробовала начать разговор относительно оккупированного Крыма.

"У нас есть возможность вернуться к вопросу Крыма и объяснить россиянам, что так не будет. Мы не забудем, никогда вам не подарим Крым, это наша земля, наша территория, признанные международным сообществом наши границы. Это касается и Донбасса", - подчеркнул Резников.

"Есть причина, по которой этого не делали раньше - думали, что война закончится раньше, в 2015-м. Однако уже 2021-й и ничего такого стратегического до сих пор и не произошло", - добавил вице-премьер.

Также читайте: В оккупированном Крыму растут антипутинские настроения, многие "сожалеют о своем выборе в 2014", - российский блогер-"крымнашист" Горный. ФОТОрепортаж

Автор: 

Крым (26373) оккупация (10130) россия (95418) Резников Алексей (1170)


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15.03.2021 12:30 Ответить
Вже подарували. І як бачимо по катастрофічному рівню корупції, злодійства та безкарності, ви всі скоро знову подаруєте орді всю Україну.
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15.03.2021 12:31 Ответить
Укрпїна - ні, а зелена шобла - може.
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15.03.2021 12:34 Ответить
Мне не нравится слово "подарок".Надеюсь,и не продаст тоже.
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15.03.2021 12:44 Ответить
переговоры ни о чем, на многие десятилетия , как показывает пример минского сходняка за участием рашиста- ни конца ни края переговорам , но на оккупированых территориях в то времья, пока весь мир жует собственные переговорные сопли (рашист делает свои реальные оккупационные дела)
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15.03.2021 12:58 Ответить
Чекатимемо момента коли моцкалоті стане хріново і тоді заберемо своє.
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15.03.2021 15:50 Ответить
 
 