Украина никогда не подарит России оккупированные Крым и Донбасс, - Резников
Украина никогда не забудет и не подарит россиянам Крым и Донбасс. Несмотря на то, что агрессор не хочет договариваться, переговоры все равно будут продолжены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозревателю" заявил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
По его словам, по большому счету, официальная Украина и не пробовала начать разговор относительно оккупированного Крыма.
"У нас есть возможность вернуться к вопросу Крыма и объяснить россиянам, что так не будет. Мы не забудем, никогда вам не подарим Крым, это наша земля, наша территория, признанные международным сообществом наши границы. Это касается и Донбасса", - подчеркнул Резников.
"Есть причина, по которой этого не делали раньше - думали, что война закончится раньше, в 2015-м. Однако уже 2021-й и ничего такого стратегического до сих пор и не произошло", - добавил вице-премьер.
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