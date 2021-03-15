Украина никогда не подарит России оккупированные Крым и Донбасс, - Резников

Украина никогда не забудет и не подарит россиянам Крым и Донбасс. Несмотря на то, что агрессор не хочет договариваться, переговоры все равно будут продолжены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозревателю" заявил вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, по большому счету, официальная Украина и не пробовала начать разговор относительно оккупированного Крыма.

"У нас есть возможность вернуться к вопросу Крыма и объяснить россиянам, что так не будет. Мы не забудем, никогда вам не подарим Крым, это наша земля, наша территория, признанные международным сообществом наши границы. Это касается и Донбасса", - подчеркнул Резников.

"Есть причина, по которой этого не делали раньше - думали, что война закончится раньше, в 2015-м. Однако уже 2021-й и ничего такого стратегического до сих пор и не произошло", - добавил вице-премьер.

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