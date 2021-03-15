На Тернопільщині фейковий "поліцейський" із пістолетом погрожував 17-річній дівчині вбивством, - Нацполіція

У селі Байківці Тернопільської області нетверезий 19-річний молодий чоловік погрожував убивством 17-річній місцевій жительці.

Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що потерпіла зі ще двома подругами стояла неподалік магазину, коли до них підійшов невідомий, який назвався "поліцейським" і зажадав пред'явити документи.

Дівчата незнайомцю не повірили і спробували уникнути його компанії, проте зловмисник дістав пістолет і приставив дуло до живота однієї з них.

Злякавшись, подружки почали просити відпустити їх, після чого молодий чоловік прибрав зброю і вистрілив у повітря.

Поліція встановила особу підозрюваного. Як з'ясувалося, він перебував у стані алкогольного сп'яніння і пояснити свій вчинок не зміг.

Також встановлено, що пістолет, яким він погрожував дівчині, був пневматичним.

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