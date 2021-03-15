РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10292 посетителя онлайн
Новости
2 812 6

На Тернопольщине фейковый "полицейский" с пистолетом угрожал 17-летней девушке убийством, - Нацполиция

На Тернопольщине фейковый

В селе Байковцы Тернопольской области нетрезвый 19-летний молодой человек угрожал убийством 17-летней местной жительнице.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что потерпевшая с еще двумя подружками стояла недалеко от магазина, когда к ним подошел неизвестный, который назвался "полицейским" и потребовал предъявить документы.

Девушки незнакомцу не поверили и попытались избежать его компании, однако злоумышленник достал пистолет и приставил дуло к животу одной из них.

Испугавшись, подружки стали просить отпустить их, после чего молодой человек убрал оружие и выстрелил в воздух.

Полиция установила личность подозреваемого. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свой поступок не смог.

Также установлено, что пистолет, которым он угрожал девушке, был пневматическим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители обнародовали фото подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки на Херсонщине. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16437) угрозы (850) Тернопольская область (725)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как романтично.)
показать весь комментарий
15.03.2021 14:36 Ответить
Пістолет дістав. Дістане і жезл. І Ляпота.... Виходь на дорогу і штрафуй, штрафуй, штрафуй собі від імені зєйловців водіїв.
показать весь комментарий
15.03.2021 14:42 Ответить
нажил себе приключений по пьяни
показать весь комментарий
15.03.2021 14:41 Ответить
Та ніхрена не нажив. Он пістолет вже газовим став. далі він стане тверезим, а там і при виконанні... Хіба ж то складно, особливо тепер...
показать весь комментарий
15.03.2021 14:48 Ответить
фейковый "полицейский" с фейковый пистолетом
показать весь комментарий
15.03.2021 14:50 Ответить
а фейковым он стал после того, как за сутки до своего подвига уволился.
показать весь комментарий
15.03.2021 14:50 Ответить
 
 