На Тернопольщине фейковый "полицейский" с пистолетом угрожал 17-летней девушке убийством, - Нацполиция
В селе Байковцы Тернопольской области нетрезвый 19-летний молодой человек угрожал убийством 17-летней местной жительнице.
Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что потерпевшая с еще двумя подружками стояла недалеко от магазина, когда к ним подошел неизвестный, который назвался "полицейским" и потребовал предъявить документы.
Девушки незнакомцу не поверили и попытались избежать его компании, однако злоумышленник достал пистолет и приставил дуло к животу одной из них.
Испугавшись, подружки стали просить отпустить их, после чего молодой человек убрал оружие и выстрелил в воздух.
Полиция установила личность подозреваемого. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свой поступок не смог.
Также установлено, что пистолет, которым он угрожал девушке, был пневматическим.
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