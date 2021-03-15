Інтервал між СOVID-щепленнями можуть збільшити з 4 до 12 тижнів, - Ляшко
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У рамках вакцинації в Україні від коронавірусу можуть збільшити інтервал між першим і другим щепленням. Зокрема, з 4 до 12 тижнів.
Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, з урахуванням нинішніх обсягів вакцини - 500 000 доз, які завезли в лютому, - можна вийти на 18 000 щеплень на добу. Це за умови, що мобільні бригади почнуть робити повторні щеплення на 29-й день після першої.
"Але поки ми ще очікуємо рішення НТГІ (Національна технічна група експертів з імунопрофілактики. - Ред.), яка може рекомендувати нам змінити оптимальний термін проведення другого щеплення з 4 тижнів на 12. А це повністю змінить нашу стратегію до проведення кампанії імунопрофілактики", - зазначив Ляшко.
Зазначимо, згідно з поточним протоколом, в Україні між першим і другим щепленням вакциною Covishield має минути 28 днів.
Будь ласка, зачекайте...
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БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ одним словом.
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скажут что, можно через 16, потом через 20 и т.д.
украдутпокладут меньше) вакцины на все население, чтобы потом за пару недель обслужить всех?
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n326
тем более индийская, кто лишний бакс за такую упаковку будет доплачивать ?
тем более там всего мл 5, а в бутылке не менее 20.
Что-то не слышал, чтобы где-нибудь в мире интервал между прививками был почти три месяца. Организм, наверное, о первой прививке уже и забудет нафиг.
Догоним и перегоним!
"Efficacy shown in clinical trials in participants who received the full series of vaccine (2 doses) irrespective of interval between the doses was 63.1%, based on a median follow-up of 80 days, but tended to be higher when this interval was longer." (WHO)
https://www.who.int/publications/m/item/chadox1-s-recombinant-covid-19-vaccine
"Recommended for age 18 years of age and above, including persons 65 years of age and older
Recommended schedule: 2 doses (0.5 mL each) can be administered with an interval of 4-12 weeks. WHO recommends an interval 8-12 weeks:
Dose 1: at the start date
Dose 2: 8 to 12 weeks after first dose.
If the second dose is inadvertently administered earlier than 4 weeks after the first, the dose does not need to be repeated.
If the second dose is inadvertently delayed, it should be given at the earliest possible opportunity.
Both doses are necessary for protection. The same product should be used for both doses."