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Інтервал між СOVID-щепленнями можуть збільшити з 4 до 12 тижнів, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Інтервал між СOVID-щепленнями можуть збільшити з 4 до 12 тижнів, - Ляшко

У рамках вакцинації в Україні від коронавірусу можуть збільшити інтервал між першим і другим щепленням. Зокрема, з 4 до 12 тижнів.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з урахуванням нинішніх обсягів вакцини - 500 000 доз, які завезли в лютому, - можна вийти на 18 000 щеплень на добу. Це за умови, що мобільні бригади почнуть робити повторні щеплення на 29-й день після першої.

"Але поки ми ще очікуємо рішення НТГІ (Національна технічна група експертів з імунопрофілактики. - Ред.), яка може рекомендувати нам змінити оптимальний термін проведення другого щеплення з 4 тижнів на 12. А це повністю змінить нашу стратегію до проведення кампанії імунопрофілактики", - зазначив Ляшко.

Читайте також: Записатися на вакцинацію у сімейного лікаря можна буде на другому етапі, - Ляшко

Зазначимо, згідно з поточним протоколом, в Україні між першим і другим щепленням вакциною Covishield має минути 28 днів.
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Топ коментарі
+3
А если НЕ ПОДВЕЗУТ и через 12 недель...

=========
скажут что, можно через 16, потом через 20 и т.д.
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15.03.2021 16:18
+2
Щоб зменшити кількість смертей від ковіду треба гнати сцяними тряпками стєпанових, крадуцьких, ляшків, а ще краще усю цю мародерську шоблу на чолі з Потерпілим.
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15.03.2021 16:25
+2
А если перенести вторую прививку на бесконечный срок, то тогда одним и тем же количеством вакцины можно вакцинировать В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ людей!
Догоним и перегоним!
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15.03.2021 17:18
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він там ще живий після першої?
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15.03.2021 16:11 Відповісти
оно уже героически заболело ковидом....
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15.03.2021 16:42 Відповісти
Цікаво, скіьки злили вакцини в помийку, як гівно? Скільки просрали коштів?
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15.03.2021 16:13 Відповісти
её всю сольют в помойку, виноватым сделают население из-за отказа вакцинироваться, а потом купят новую партию по тройной цене и украдут бабла еще.
==============
БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ одним словом.
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15.03.2021 16:17 Відповісти
Сколько просрали денег, можно посчитать поделив сумму закупки вакцин на 2, при этом за одно узнаете сколько заработал Степанов и компания. А сколько слили в помойку то другой вопрос - думаю там сущая фигня
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15.03.2021 16:34 Відповісти
Тобто вся та вакцинація до одного одного місця. Повний провал.
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15.03.2021 16:14 Відповісти
Вакцинація з такими об"ємами і темпами не має жодного сенсу - марна трата ресурсів, часу і життів. Влада не має жодної уяви як і нащо вакцинувати, складається враження, що ці поци тупо пиляють бабки і недолуго імітують вакцинацію.
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15.03.2021 16:28 Відповісти
ну да, привезенного шмурдяка по тройной цене привезли мало. Нужно растянуть по времени.
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15.03.2021 16:15 Відповісти
А если НЕ ПОДВЕЗУТ и через 12 недель... То КОГДА ПОДВЕЗУТ... Похер, что они будут уже до одного места... Главное - галочка для чиновника...
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15.03.2021 16:16 Відповісти
А если НЕ ПОДВЕЗУТ и через 12 недель...

=========
скажут что, можно через 16, потом через 20 и т.д.
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15.03.2021 16:18 Відповісти
я ничего не понимаю. вакцинировать надо все население, иначе, растянутая во времени кампания допустит потерю иммунитета привитым (вроде полгода) и их последующему заражению от непривитых на тот момент! не лучше ли быстрее покупать (да, асфальта украдут покладут меньше) вакцины на все население, чтобы потом за пару недель обслужить всех?
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15.03.2021 16:21 Відповісти
Если просто посчитать и взять население к примеру огрубленно в 30млн., то чтобы за год сделать всем прививки, то нужно более 82 тыс их делать в день или порядка 56 прививок в минуту если круглые сутки колоть без передыху.
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15.03.2021 16:31 Відповісти
ну и что тут нереального? это же не одна очередь людей на проспекте победы?. 82 тысячи в день, порядка 4000 в каждой области, в каждом райцентре уже счет на сотни пойдет.
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15.03.2021 16:35 Відповісти
Согласно исследованиям, если вторую дозу ввести через 12 недель, то иммунитет к КВ может вырасти до 82%. Если же ее ввести рано (например, через месяц), то наоборот, может понизиться до 67%. После первой дозы он до 76%.
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n326
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16.03.2021 01:06 Відповісти
Щоб зменшити кількість смертей від ковіду треба гнати сцяними тряпками стєпанових, крадуцьких, ляшків, а ще краще усю цю мародерську шоблу на чолі з Потерпілим.
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15.03.2021 16:25 Відповісти
да хватить постить картинки с баночками, вакцина приходит в АМПУЛАХ!
тем более индийская, кто лишний бакс за такую упаковку будет доплачивать ?
тем более там всего мл 5, а в бутылке не менее 20.
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15.03.2021 16:30 Відповісти
Так тієї вакцини все одно немає - можна і до трьох лєт увілічіть...
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15.03.2021 16:32 Відповісти
А чего не через десять лет? Так "стратегия" будет ещё круче.
Что-то не слышал, чтобы где-нибудь в мире интервал между прививками был почти три месяца. Организм, наверное, о первой прививке уже и забудет нафиг.
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15.03.2021 16:41 Відповісти
В Канаді.
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15.03.2021 22:58 Відповісти
В общем, такие заявки от функционеров МОЗ о новой "стратегии" лишь подтверждают, что у нас в стране с вакцинацией полная жопа. Беспросветная.
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15.03.2021 16:48 Відповісти
А если перенести вторую прививку на бесконечный срок, то тогда одним и тем же количеством вакцины можно вакцинировать В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ людей!
Догоним и перегоним!
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15.03.2021 17:18 Відповісти
Ляшко, ти про що взагалі???? які 28 днів? кому і навіщо ти оце ...все... грузиш?

"Efficacy shown in clinical trials in participants who received the full series of vaccine (2 doses) irrespective of interval between the doses was 63.1%, based on a median follow-up of 80 days, but tended to be higher when this interval was longer." (WHO)
https://www.who.int/publications/m/item/chadox1-s-recombinant-covid-19-vaccine

"Recommended for age 18 years of age and above, including persons 65 years of age and older

Recommended schedule: 2 doses (0.5 mL each) can be administered with an interval of 4-12 weeks. WHO recommends an interval 8-12 weeks:
Dose 1: at the start date
Dose 2: 8 to 12 weeks after first dose.

If the second dose is inadvertently administered earlier than 4 weeks after the first, the dose does not need to be repeated.
If the second dose is inadvertently delayed, it should be given at the earliest possible opportunity.
Both doses are necessary for protection. The same product should be used for both doses."
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15.03.2021 20:54 Відповісти
 
 