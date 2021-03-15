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Зеленський підписав закон про приєднання України до угоди про культурні маршрути

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав закон про приєднання України до угоди про культурні маршрути

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про приєднання України до Розширеної часткової угоди про культурні маршрути" № 1235-IX, який Верховна Рада ухвалила 16 лютого 2021 року.

Приєднання до угоди дасть змогу Україні не лише долучатися до культурних маршрутів, а й просувати власні історичні та культурні надбання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У нас чудова країна, дуже багатогранна й цікава. Але, на жаль, через погані дороги та відсутність уваги з боку держави до наших історичних пам’яток Україна майже не була присутньою на туристичних маршрутах Європи. Але ми це змінимо. У цьому році в межах "Великого будівництва" ми розпочинаємо проект "Велика реставрація", який має на меті відновлення історичних і культурних об’єктів України. Щоб і українці, й іноземні туристи змогли побачити красу та культурне розмаїття України. Ми будуємо дороги, покращуємо управління об’єктами культурної спадщини та приєднуємося до європейської угоди про культурні маршрути, щоб про Україну більше дізнавалися люди як всередині країні, так і поза її межами", – зазначив Зеленський.

Укладення Розширеної часткової угоди про культурні маршрути було підтверджено Резолюцією CM/Res(2013)66 у місті Страсбурзі. Ця угода спрямована на формування спільного культурного простору у Європі шляхом підвищення рівня обізнаності про культурну спадщину, розвитку культурного діалогу у Європі, а також через транскордонний туризм.

Сторонами угоди є 34 країни, партнерами – Європейський Союз та Всесвітня туристична організація (UNWTO). Сертифікат "Культурні маршрути Ради Європи" як відзнаку якості отримали 40 європейських культурних маршрутів, які проходять більш ніж 50 країнами. Територією України нині пролягають три європейські культурні маршрути.

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И кто будет для культурных маршрутов делать культурные маршрутки?
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15.03.2021 16:49 Відповісти
Культурніе маршруті от Вофки бобочки Зеленский подписал закон о присоединении Украины к соглашению о культурных маршрутах - Цензор.НЕТ 799
Зеленский подписал закон о присоединении Украины к соглашению о культурных маршрутах - Цензор.НЕТ 6988
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15.03.2021 17:03 Відповісти
Порох , напевне знову почав свої магазини відкривати по чорному, да ? Зеленский подписал закон о присоединении Украины к соглашению о культурных маршрутах - Цензор.НЕТ 530
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15.03.2021 16:49 Відповісти
Когда будет подписано постановление на арест причастных к провалу операции по "вагнеровцам"?
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15.03.2021 16:50 Відповісти
Тут вопрос скорее не когда, а кем. Новым президентом после досрочных выборов.
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15.03.2021 17:06 Відповісти
Ёшкин Кот ,это что-же теперь такое будет ... Зеленский подписал закон о присоединении Украины к соглашению о культурных маршрутах - Цензор.НЕТ 6837
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15.03.2021 16:51 Відповісти
...лошпет квартальный, у тебя только три пути: иди на..., иди в..., иди к... Зеленский подписал закон о присоединении Украины к соглашению о культурных маршрутах - Цензор.НЕТ 8712
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15.03.2021 16:54 Відповісти
 
 