Зеленский подписал закон о присоединении Украины к соглашению о культурных маршрутах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о культурных маршрутах" № 1235-IX, который Верховная Рада приняла 16 февраля 2021 года.

Присоединение к соглашению позволит Украине не только участвовать в культурных маршрутах, но и продвигать свое историческое и культурное достояние, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"У нас замечательная страна, очень многогранная и интересная. Но, к сожалению, из-за плохих дорог и отсутствия внимания со стороны государства к нашим историческим памятникам Украина практически не присутствовала на туристических маршрутах Европы. Но мы это изменим. В текущем году в рамках "Большого строительства" мы начинаем проект "Большая реставрация", целью которого является восстановление исторических и культурных объектов Украины. Чтобы и украинцы, и иностранные туристы смогли увидеть красоту и культурное разнообразие Украины. Мы строим дороги, улучшаем управление объектами культурного наследия и присоединяемся к европейскому соглашению о культурных маршрутах, чтобы об Украине больше узнавали люди как внутри страны, так и за ее пределами", – отметил Зеленский.

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Заключение Расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах было подтверждено Резолюцией CM/Res(2013)66 в городе Страсбурге. Это соглашение направлено на формирование общего культурного пространства в Европе путем повышения уровня осведомленности о культурном наследии, развития культурного диалога в Европе, а также посредством трансграничного туризма.

Сторонами соглашения являются 34 страны, партнерами – Европейский Союз и Всемирная туристская организация (UNWTO). Сертификат "Культурные маршруты Совета Европы" как знак качества получили 40 европейских культурных маршрутов, которые проходят через более чем 50 стран. По территории Украины сейчас пролегают три европейских культурных маршрута.