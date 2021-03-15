Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам "ПриватБанку"
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Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 15 березня ініціювала ще три підозри колишнім посадовим особам "ПриватБанку". Серед підозрюваних - ексголова правління, його заступник і керівник міжбанківських операцій.
Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Взяла на себе відповідальність санкціонувати ще 3 підозри колишнім посадовим особам "Приватбанку". 8 мільярдів гривень — саме такий розмір збитків завдало керівництво тоді ще недержавного "Приватбанку". Точніше кажучи кримінально-процесуальною мовою, детективи та прокурори підозрюють Голову правління у скоєнні цього злочину", - зазначила Венедіктова.
За її словами, справа стосується розтрати коштів банку перед його націоналізацією.
"В результаті виникнення злочинного плану, суть якого зводилася до розтрати коштів банку, посадові особи "Приватбанку" прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і за рахунок коштів цього ж банку. Технічно керівництвом у цьому випадку було прийнято рішення про заміну боржника: замість вищезгаданих іноземних товариств віддавати борги "Приватбанку" тепер повинна була пов'язана з банком фірма Claresholm Marketing LTD. Слідство має у своєму розпорядженні усі необхідні докази: від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію", - зазначила Венедіктова.
Крім того, голову правління підозрюють у нарахуванні необгрунтованої додаткової премії на користь пов'язаної з банком юридичної особи - "СК Інгосстрах"
"Слідчі органи вважають, що посадові особи банку, станом на дату реалізації свого злочинного плану, були добре обізнані про прийняте рішення НБУ щодо пов'язаності "Приватбанку" та "СК Інгосстрах". Таке рішення НБУ прийняв 13.12.2016. Детективи та прокурори мають у своєму розпорядженні докази того, що рішення кредитного комітету від 15.01.2014 насправді було підготовлено і, простіше кажучи, відправлено на принтер у грудні 2016. У даному випадку мова йде про збитки в розмірі близько 136 млн гривень", - додала Венедіктова.
За її словами, правоохоронці уважно досліджую участь інших осіб, причетних до цих та інших злочинів, в рамках розслідування кримінальних проваджень у справі "ПриватБанку".
Будь ласка, зачекайте...
вот что отсутствие звонка Байдена делает))..
І напевно ці колишні посадові особи «Приватбанку» знаходяться поза межами українського правосуддя. Буду радий помилитися
чому беня диктова не хоче написати підозру ?
Дала время всё переписать и перепрятать....
Обысков, задержаний не проводили....
Скрыться за бугор дали вагон времени...
И тут вопрос: кто-то считает это борьбой с коррупцией и почему это только имитация?
І хоч не маю ані крихти довіри до Бенядіктової, зауважу, шо шоколадний Луценго навіть такого не робив - відмазував ригів вагонами.
Тому краже читаймо цю новину від НАБУ:
15 березня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк». Дії всіх осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України. Підозри погодила Генеральний прокурор.
Тому в країні з верховенством права вона сиділа б - аж гай шумів.