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Новини Політика України
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Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам "ПриватБанку"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 15 березня ініціювала ще три підозри колишнім посадовим особам "ПриватБанку". Серед підозрюваних - ексголова правління, його заступник і керівник міжбанківських операцій.

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Взяла на себе відповідальність санкціонувати ще 3 підозри колишнім посадовим особам "Приватбанку". 8 мільярдів гривень — саме такий розмір збитків завдало керівництво тоді ще недержавного "Приватбанку". Точніше кажучи кримінально-процесуальною мовою, детективи та прокурори підозрюють Голову правління у скоєнні цього злочину", - зазначила Венедіктова.

За її словами, справа стосується розтрати коштів банку перед його націоналізацією.

"В результаті виникнення злочинного плану, суть якого зводилася до розтрати коштів банку, посадові особи "Приватбанку" прийняли рішення про незаконне списання грошових зобов'язань іноземних товариств перед банком і за рахунок коштів цього ж банку. Технічно керівництвом у цьому випадку було прийнято рішення про заміну боржника: замість вищезгаданих іноземних товариств віддавати борги "Приватбанку" тепер повинна була пов'язана з банком фірма Claresholm Marketing LTD. Слідство має у своєму розпорядженні усі необхідні докази: від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію", - зазначила Венедіктова.

Крім того, голову правління підозрюють у нарахуванні необгрунтованої додаткової премії на користь пов'язаної з банком юридичної особи - "СК Інгосстрах"

"Слідчі органи вважають, що посадові особи банку, станом на дату реалізації свого злочинного плану, були добре обізнані про прийняте рішення НБУ щодо пов'язаності "Приватбанку" та "СК Інгосстрах". Таке рішення НБУ прийняв 13.12.2016. Детективи та прокурори мають у своєму розпорядженні докази того, що рішення кредитного комітету від 15.01.2014 насправді було підготовлено і, простіше кажучи, відправлено на принтер у грудні 2016. У даному випадку мова йде про збитки в розмірі близько 136 млн гривень", - додала Венедіктова.

За її словами, правоохоронці уважно досліджую участь інших осіб, причетних до цих та інших злочинів, в рамках розслідування кримінальних проваджень у справі "ПриватБанку".

Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам ПриватБанку 01
Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам ПриватБанку 02
Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам ПриватБанку 03

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Топ коментарі
+13
Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка" - Цензор.НЕТ 3579
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15.03.2021 17:30
+10
скоро Венедиктова арестует Зеленского))
вот что отсутствие звонка Байдена делает)).. Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка" - Цензор.НЕТ 3243
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15.03.2021 17:27
+7
навіть не сумнівайтеся, чекати на щось варте уваги від тьотки-ідіотки не приходиться по простій причині - нинішній генеральнй прокурор черговий гівнопрокурор що працює виключно на замовлення.
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15.03.2021 17:57
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скоро Венедиктова арестует Зеленского))
вот что отсутствие звонка Байдена делает)).. Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка" - Цензор.НЕТ 3243
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15.03.2021 17:27 Відповісти
Да и это смешно. Украина - цирк...
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15.03.2021 17:46 Відповісти
такие как ты, превращают в цирк всё за что берутся!
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15.03.2021 17:53 Відповісти
Ну тебя то родители уже превратили) С гарантией!
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15.03.2021 17:58 Відповісти
ты местным дурачоком здесь работаешь?..
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15.03.2021 20:20 Відповісти
Ты на свой ник внимание обрати) Тогда поймешь иронию своего вопроса)))
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15.03.2021 20:45 Відповісти
Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка" - Цензор.НЕТ 190 Вот же ж, хитрецы. 8 лярдов упёрли. Эо им просто повезло, шо переможный Петруха с о..ительной банкиршей века об этом не подозревали. Они бы вернули деньги нариду.
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15.03.2021 17:30 Відповісти
Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка" - Цензор.НЕТ 3579
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15.03.2021 17:30 Відповісти
"Взяла на себе відповідальність санкціонувати ще 3 підозри колишнім посадовим особам «Приватбанку»"

І напевно ці колишні посадові особи «Приватбанку» знаходяться поза межами українського правосуддя. Буду радий помилитися
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15.03.2021 17:40 Відповісти
навіть не сумнівайтеся, чекати на щось варте уваги від тьотки-ідіотки не приходиться по простій причині - нинішній генеральнй прокурор черговий гівнопрокурор що працює виключно на замовлення.
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15.03.2021 17:57 Відповісти
Або ж навмисно розслідують так, що справа розвалиться в суді, вийде Коломойський білий, пухнастий і криштально чесний й ОБГРУНТОВАНО вимагатиме повернення банку.
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15.03.2021 19:09 Відповісти
Навряд чи. Як я зрозумів, ініциатива цих підозр виходить від НАБУ і САП. А дамочка лише нарешті підпис поставила.
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15.03.2021 19:26 Відповісти
анкл джо сенкю вері матч! прохання- не зупиняйтесь!!!
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15.03.2021 17:40 Відповісти
а де $5.5млрд ?
чому беня диктова не хоче написати підозру ?
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15.03.2021 17:42 Відповісти
Эти ЗЕбанутые с трудом до 100 считают, а ты о миллиардах.
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15.03.2021 18:21 Відповісти
Фамилии постеснялась назвать?
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15.03.2021 17:42 Відповісти
Казалось бы причем тут Коломойский...
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15.03.2021 17:51 Відповісти
Тянула подписание подозрений долго....
Дала время всё переписать и перепрятать....
Обысков, задержаний не проводили....
Скрыться за бугор дали вагон времени...
И тут вопрос: кто-то считает это борьбой с коррупцией и почему это только имитация?
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15.03.2021 17:59 Відповісти
Час покаже. Усе таки матеріали справи готувалися НАБУ. Не так просто буде їх розвалити.
І хоч не маю ані крихти довіри до Бенядіктової, зауважу, шо шоколадний Луценго навіть такого не робив - відмазував ригів вагонами.
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16.03.2021 08:32 Відповісти
А шо такое , вона ж у Шустера клялася що поки що більше немає справ по Привату... Ну після отих розвернутих самальотіків з банкіром Коломойки.
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15.03.2021 18:55 Відповісти
Ну да - посол Маркарова каже про те, що Вові на зауваження Вашингтону плювати, а 200 відсоткова його Генеральна Лярва звітує , що таки ні?
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15.03.2021 18:57 Відповісти
Лиса алиска цену набивает?
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15.03.2021 19:12 Відповісти
Так і є, і ні слова про тих вів розслідування, нічого про НАБУ та САП. От взяла і поставила підпис, а могла і не ставити, але вона взяла на себе таку відповідальність Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам "ПриватБанку" - Цензор.НЕТ 2570
Тому краже читаймо цю новину від НАБУ:
15 березня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк». Дії всіх осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України. Підозри погодила Генеральний прокурор.
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15.03.2021 19:22 Відповісти
Зебидло, так що Гонтарева все правильно зробила? Ти раділо що у Гонтарєвої "хата горіла й палала", а якби не вона, то твої гроші в Приватбанку згоріли б.
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15.03.2021 19:48 Відповісти
Гонтарєва роздавала рефінанс банкам, які потім сама ж їх і банкротила.
Тому в країні з верховенством права вона сиділа б - аж гай шумів.
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16.03.2021 08:34 Відповісти
Спочатку візьми підручник з банківської справи і вивчи що таке рефінансування банків.
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16.03.2021 11:49 Відповісти
А ти не думав, що я можу бути співавтором одного з таких підручників?
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16.03.2021 11:57 Відповісти
Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам "ПриватБанку" - Цензор.НЕТ 2355
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16.03.2021 12:07 Відповісти
Називай імена. Проти Дубілета, який 20 років був головою правління Приватбанку і виводив гроші для Бєні, відкрила справу чи не відкрила?
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15.03.2021 19:50 Відповісти
Медведчука нада гос органам ликвидировать как предателя
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15.03.2021 20:39 Відповісти
А как же И. Палица???
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15.03.2021 20:45 Відповісти
Все это имитации. Никого не посадят. Даже если кого-то из больницы на кровати будут нести под арест. Тем более Беню. Он здесь надёжно окопался.
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15.03.2021 20:47 Відповісти
ЗЕ-влада крутить, як циган сонцем.
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15.03.2021 20:53 Відповісти
Після відмазки Татарова і посадки Стерненка що б ця коза не робила, все лиш підозру викликає.
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15.03.2021 21:11 Відповісти
Самой умной оказалась Валера Гонтарева, которая опустила пару десятков банков,и свалила в Лондон.
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15.03.2021 22:38 Відповісти
вообще там и НБУ 100% в теме т.к. регулятор должен контролировать банки на предмет чистоплотности операций + есть четкие нормативы по кредитованию связанных лиц. если НБУ "не замечал" ничего годами, то всякие Рожковы, Гонтаревы и их предшественники неплохо прибарахлились.
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16.03.2021 08:17 Відповісти
 
 