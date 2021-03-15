Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 15 марта инициировала еще три подозрения бывшим должностными лицами "ПриватБанка". Среди подозреваемых - экс-глава правления, его заместитель и руководитель межбанковских операций.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам "ПриватБанка". 8 миллиардов гривен - именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного "ПриватБанка". Точнее говоря на уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают Председателя правления в совершении этого преступления", - отметила Венедиктова.

По ее словам, дело касается растраты средств банка перед его национализацией.

"В результате возникновения преступного плана, суть которого сводилась к растрате средств банка, должностные лица "Приватбанка" приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка. Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранных обществ отдавать долги "Приватбанка" теперь должна была связана с банком фирма Claresholm Marketing LTD.Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами от подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию", - отметила Венедиктова.

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Кроме того, председателя правления подозревают в начислении необоснованной дополнительной премии в пользу связанного с банком юридического лица - "СК Інгосстрах"

"Следственные органы считают, что должностные лица банка, по состоянию на дату реализации своего преступного плана, были хорошо осведомлены о принятом решении НБУ по связанности "ПриватБанка" и "СК Інгосстрах". Такое решение НБУ принял 13.12.2016. Детективы и прокуроры располагает доказательствами того, что решение кредитного комитета от 15.01.2014 на самом деле было подготовлено и, проще говоря, отправлено на принтер в декабре 2016 - в данном случае речь идет об убытках в размере около 136 млн гривен", - добавила Венедиктова.

По ее словам, правоохранители внимательно исследую участие других лиц, причастных к этим и другим преступлениям, в рамках расследования уголовных производств по делу "ПриватБанка".







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