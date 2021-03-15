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Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 15 марта инициировала еще три подозрения бывшим должностными лицами "ПриватБанка". Среди подозреваемых - экс-глава правления, его заместитель и руководитель межбанковских операций.

Об этом она написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам "ПриватБанка". 8 миллиардов гривен - именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного "ПриватБанка". Точнее говоря на уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают Председателя правления в совершении этого преступления", - отметила Венедиктова.

По ее словам, дело касается растраты средств банка перед его национализацией. 

"В результате возникновения преступного плана, суть которого сводилась к растрате средств банка, должностные лица "Приватбанка" приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка. Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранных обществ отдавать долги "Приватбанка" теперь должна была связана с банком фирма Claresholm Marketing LTD.Следствие располагает всеми необходимыми доказательствами от подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию", - отметила Венедиктова.

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Кроме того, председателя правления подозревают в начислении необоснованной дополнительной премии в пользу связанного с банком юридического лица - "СК Інгосстрах"

"Следственные органы считают, что должностные лица банка, по состоянию на дату реализации своего преступного плана, были хорошо осведомлены о принятом решении НБУ по связанности "ПриватБанка" и "СК Інгосстрах". Такое решение НБУ принял 13.12.2016. Детективы и прокуроры располагает доказательствами того, что решение кредитного комитета от 15.01.2014 на самом деле было подготовлено и, проще говоря, отправлено на принтер в декабре 2016 - в данном случае речь идет об убытках в размере около 136 млн гривен", - добавила Венедиктова.

По ее словам, правоохранители внимательно исследую участие других лиц, причастных к этим и другим преступлениям, в рамках расследования уголовных производств по делу "ПриватБанка".

Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам ПриватБанка 01
Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам ПриватБанка 02
Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам ПриватБанка 03

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Топ комментарии
+13
Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка" - Цензор.НЕТ 3579
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15.03.2021 17:30
+10
скоро Венедиктова арестует Зеленского))
вот что отсутствие звонка Байдена делает)).. Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка" - Цензор.НЕТ 3243
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15.03.2021 17:27
+7
навіть не сумнівайтеся, чекати на щось варте уваги від тьотки-ідіотки не приходиться по простій причині - нинішній генеральнй прокурор черговий гівнопрокурор що працює виключно на замовлення.
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15.03.2021 17:57
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скоро Венедиктова арестует Зеленского))
вот что отсутствие звонка Байдена делает)).. Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка" - Цензор.НЕТ 3243
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15.03.2021 17:27 Ответить
Да и это смешно. Украина - цирк...
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15.03.2021 17:46 Ответить
такие как ты, превращают в цирк всё за что берутся!
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15.03.2021 17:53 Ответить
Ну тебя то родители уже превратили) С гарантией!
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15.03.2021 17:58 Ответить
ты местным дурачоком здесь работаешь?..
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15.03.2021 20:20 Ответить
Ты на свой ник внимание обрати) Тогда поймешь иронию своего вопроса)))
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15.03.2021 20:45 Ответить
Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка" - Цензор.НЕТ 190 Вот же ж, хитрецы. 8 лярдов упёрли. Эо им просто повезло, шо переможный Петруха с о..ительной банкиршей века об этом не подозревали. Они бы вернули деньги нариду.
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15.03.2021 17:30 Ответить
Венедиктова подписала еще три подозрения экс-чиновникам "ПриватБанка" - Цензор.НЕТ 3579
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15.03.2021 17:30 Ответить
"Взяла на себе відповідальність санкціонувати ще 3 підозри колишнім посадовим особам «Приватбанку»"

І напевно ці колишні посадові особи «Приватбанку» знаходяться поза межами українського правосуддя. Буду радий помилитися
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15.03.2021 17:40 Ответить
навіть не сумнівайтеся, чекати на щось варте уваги від тьотки-ідіотки не приходиться по простій причині - нинішній генеральнй прокурор черговий гівнопрокурор що працює виключно на замовлення.
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15.03.2021 17:57 Ответить
Або ж навмисно розслідують так, що справа розвалиться в суді, вийде Коломойський білий, пухнастий і криштально чесний й ОБГРУНТОВАНО вимагатиме повернення банку.
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15.03.2021 19:09 Ответить
Навряд чи. Як я зрозумів, ініциатива цих підозр виходить від НАБУ і САП. А дамочка лише нарешті підпис поставила.
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15.03.2021 19:26 Ответить
анкл джо сенкю вері матч! прохання- не зупиняйтесь!!!
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15.03.2021 17:40 Ответить
а де $5.5млрд ?
чому беня диктова не хоче написати підозру ?
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15.03.2021 17:42 Ответить
Эти ЗЕбанутые с трудом до 100 считают, а ты о миллиардах.
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15.03.2021 18:21 Ответить
Фамилии постеснялась назвать?
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15.03.2021 17:42 Ответить
Казалось бы причем тут Коломойский...
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15.03.2021 17:51 Ответить
Тянула подписание подозрений долго....
Дала время всё переписать и перепрятать....
Обысков, задержаний не проводили....
Скрыться за бугор дали вагон времени...
И тут вопрос: кто-то считает это борьбой с коррупцией и почему это только имитация?
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15.03.2021 17:59 Ответить
Час покаже. Усе таки матеріали справи готувалися НАБУ. Не так просто буде їх розвалити.
І хоч не маю ані крихти довіри до Бенядіктової, зауважу, шо шоколадний Луценго навіть такого не робив - відмазував ригів вагонами.
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16.03.2021 08:32 Ответить
А шо такое , вона ж у Шустера клялася що поки що більше немає справ по Привату... Ну після отих розвернутих самальотіків з банкіром Коломойки.
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15.03.2021 18:55 Ответить
Ну да - посол Маркарова каже про те, що Вові на зауваження Вашингтону плювати, а 200 відсоткова його Генеральна Лярва звітує , що таки ні?
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15.03.2021 18:57 Ответить
Лиса алиска цену набивает?
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15.03.2021 19:12 Ответить
Так і є, і ні слова про тих вів розслідування, нічого про НАБУ та САП. От взяла і поставила підпис, а могла і не ставити, але вона взяла на себе таку відповідальність Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам "ПриватБанку" - Цензор.НЕТ 2570
Тому краже читаймо цю новину від НАБУ:
15 березня 2021 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у розтраті 8,2 млрд грн колишнім голові правління, його заступнику та керівнику департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк». Дії всіх осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України. Підозри погодила Генеральний прокурор.
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15.03.2021 19:22 Ответить
Зебидло, так що Гонтарева все правильно зробила? Ти раділо що у Гонтарєвої "хата горіла й палала", а якби не вона, то твої гроші в Приватбанку згоріли б.
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15.03.2021 19:48 Ответить
Гонтарєва роздавала рефінанс банкам, які потім сама ж їх і банкротила.
Тому в країні з верховенством права вона сиділа б - аж гай шумів.
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16.03.2021 08:34 Ответить
Спочатку візьми підручник з банківської справи і вивчи що таке рефінансування банків.
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16.03.2021 11:49 Ответить
А ти не думав, що я можу бути співавтором одного з таких підручників?
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16.03.2021 11:57 Ответить
Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам "ПриватБанку" - Цензор.НЕТ 2355
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16.03.2021 12:07 Ответить
Називай імена. Проти Дубілета, який 20 років був головою правління Приватбанку і виводив гроші для Бєні, відкрила справу чи не відкрила?
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15.03.2021 19:50 Ответить
Медведчука нада гос органам ликвидировать как предателя
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15.03.2021 20:39 Ответить
А как же И. Палица???
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15.03.2021 20:45 Ответить
Все это имитации. Никого не посадят. Даже если кого-то из больницы на кровати будут нести под арест. Тем более Беню. Он здесь надёжно окопался.
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15.03.2021 20:47 Ответить
ЗЕ-влада крутить, як циган сонцем.
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15.03.2021 20:53 Ответить
Після відмазки Татарова і посадки Стерненка що б ця коза не робила, все лиш підозру викликає.
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15.03.2021 21:11 Ответить
Самой умной оказалась Валера Гонтарева, которая опустила пару десятков банков,и свалила в Лондон.
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15.03.2021 22:38 Ответить
вообще там и НБУ 100% в теме т.к. регулятор должен контролировать банки на предмет чистоплотности операций + есть четкие нормативы по кредитованию связанных лиц. если НБУ "не замечал" ничего годами, то всякие Рожковы, Гонтаревы и их предшественники неплохо прибарахлились.
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16.03.2021 08:17 Ответить
 
 