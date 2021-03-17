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"Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу генерального прокурора і МВС через "роман" 8-річної Міли Маханець і 13-річного Павла Пая.
Про це Кулеба повідомив у коментарях до одного з постів у фейсбуці, в якому обговорювали стосунки Міли і Паші, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще вчора з цього приводу звернувся до генпрокуратури, МВС і кіберполіції", - написав Кулеба.
Про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережам. Восьмирічна Міла Маханець - блогерка з 485 тисячами підписників, у тринадцятирічного Паші Пая, якого дівчинка називає своїм хлопцем - 34 тис. підписників. Користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки Дарину Маханець у тому, що вона експлуатує "еротичний" імідж, який створює своїй дочці.
Топ коментарі
+27 18c49ed2
показати весь коментар15.03.2021 18:15
+20 Hulio
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+19 ТутАхламон
показати весь коментар15.03.2021 18:23
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Будь ласка, зачекайте...
теж заради хайпу ?
якраз цей випадок.
бо тоді вступає в дію стаття КК.
Як ще цій сцикусі і підорку, який ***** в живу ще не бачив, про себе заявити ?
діти 8 років НЕ ПІДПАДАЮТЬ ПІД суспільні категорії.. вони просто ще цього не розуміють...
Дідом 8-річної Мілани Маханець, виявився 58-річний Сергій Шумейко.
Він - головний консультант секретаріату комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.
Така інформація зазначена на сторінці дівчинки в соцмереж
"Є таке. Щодо скандалу з фотографіями - я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мати, у неї є своя якась думка", - сказав Шумейко.
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kisuone.blogspot.com/2015/02/rada-komisiya-morali.html