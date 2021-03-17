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"Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся до Офісу генерального прокурора і МВС через "роман" 8-річної Міли Маханець і 13-річного Павла Пая.

Про це Кулеба повідомив у коментарях до одного з постів у фейсбуці, в якому обговорювали стосунки Міли і Паші, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще вчора з цього приводу звернувся до генпрокуратури, МВС і кіберполіції", - написав Кулеба.

Про "роман" дітей стало відомо завдяки соцмережам. Восьмирічна Міла Маханець - блогерка з 485 тисячами підписників, у тринадцятирічного Паші Пая, якого дівчинка називає своїм хлопцем - 34 тис. підписників. Користувачі соцмереж звинувачують маму дівчинки Дарину Маханець у тому, що вона експлуатує "еротичний" імідж, який створює своїй дочці.

Дивіться також: 8-річна модель Міла Маханець публікує відверті фото зі своїм 13-річним хлопцем. Мама на цьому заробляє гроші, а соцмережі вимагають позбавити її батьківських прав. ФОТОрепортаж

Роман 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію 01
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Топ коментарі
+27
Что с моралью у такой "матери"? Шуршание бумажек совсем заглушило голос остатков разума?
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15.03.2021 18:15
+20
Батьки збоченці ?
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15.03.2021 18:17
+19
однозначно - жертви соцпомийок.
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15.03.2021 18:23
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своїх діток теж плануєш "фоткати" у подібних позах фоткати- і в соцмережі ?
теж заради хайпу ? "Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 6705
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16.03.2021 13:01 Відповісти
Если бы один из партнеров был бы взрослым, то да. Но они обое несовершеннолетние.
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16.03.2021 04:56 Відповісти
партнеров чего?)))
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16.03.2021 18:29 Відповісти
на черзі "нормально буде сприйматись" з собачками і конями ? "Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 2921
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16.03.2021 13:02 Відповісти
8 років. Це вік у якому ходять у другий клас? Я свій 1, 2, 3, клас навчання в школі взагалі не пам'ятаю. Просто відсутні будь які спогади. Десь з 5-6 класу починається вже усвідомлення того що навколо відбувалось. Гадаю і ця дівчинка не розуміє всю цю історію, і що з неї роблять якусь секс ляльку. Вважаю це тут найважливіший момент. В такому юному віці не варто змушувати дитину робити те чого вона не здатна зрозуміти. Коли дівчата самі вже наряжаються в шльондра стайл у 12 років і старше, це хоча б їхнє власне бажання, виглядати привабливо. А дитина 8 років просто фізіологічно ще не має таких думок. І просто підкоряється забаганкам своїх батьків.
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15.03.2021 21:56 Відповісти
А в школу ходить, а потом дома уроки учить после школы разве это не эксплуатация? Детей и правда готовят к бьюти- бизнесу. Но он денег приносит не меньше, чем работа на заводе и спорт. И продожительность такой работы может быть коротка. Я сомневаюсь, что что- то серьезное может быть в таком возрасте. И что всё- таки надо контролировать такой бизнес. Но пока всё на грани законности.
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16.03.2021 04:46 Відповісти
13 лет, а уже педофил(
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15.03.2021 23:25 Відповісти
Ей в куклы еще играть надо а не во взрослын отношения. Мамаша с поехавшей кукухой если такое позволяет. А еще хуже,если на этом зарабатывает
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15.03.2021 23:29 Відповісти
Как говорила мама известных блогеров мистер Макс и мисс Кети, а вы попробуйте достичь такого количества подписчиков, так что и ежу понятно кто правит бал.
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15.03.2021 23:44 Відповісти
Вот она и играет. Только в больших кукол: Барби и Кента . Не думаю , что у них дальше дошло. Что говорят их родители? В этом возрасте ответственность по закону на родителях.
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16.03.2021 04:52 Відповісти
Розбещення неповнолітніх має "підрозділ" -інтелектуальне розбещення..
якраз цей випадок.
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16.03.2021 13:24 Відповісти
Окружная дорога уже забита, пускай ищут счастье с Москве - на Кутузовском проспекте
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16.03.2021 01:09 Відповісти
На знімку екрана дуже цікаве написання складноскороченого слова.
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16.03.2021 07:08 Відповісти
Маму под суд!!! "Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 7567 ТВАРЬ!!!!!
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16.03.2021 08:14 Відповісти
Вообще существует раннее половое созревание. Это когда дети достигают половой зрелости в 7-8 лет. Это вообще редкость, но такое тоже существует.
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16.03.2021 08:39 Відповісти
Де, в Азії, Бангладеш ?
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16.03.2021 10:03 Відповісти
але таке не дозволяється ЗАОХОЧУВАТИ..
бо тоді вступає в дію стаття КК.
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16.03.2021 13:18 Відповісти
діючий зараз КК, вже не передбачає прив'язки до "созрівання".
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16.03.2021 14:54 Відповісти
До батьків стосується стаття "сприяння розбещенню неповнолітніх"..
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16.03.2021 13:00 Відповісти
ГОрпиненко ,ти повний дебіл ?
Як ще цій сцикусі і підорку, який ***** в живу ще не бачив, про себе заявити ? "Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 7795

діти 8 років НЕ ПІДПАДАЮТЬ ПІД суспільні категорії.. вони просто ще цього не розуміють...
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16.03.2021 13:20 Відповісти
Pavlo Dudra. Коментатори пишуть, що між дітьми відбувається щось неприпустиме з точки зору етики чи моралі, а їх батьків треба наказати. По факту вони нічого протизаконного не роблять, оскільки не можуть, бо ще "сцикуха і підарок". Вони лише піаряться на тупій біомасі.
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16.03.2021 13:35 Відповісти
"Разрабатывать анус морковкой". В Украине разгорелся скандал из-за книги с секс-советами для мальчиков
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16.03.2021 13:55 Відповісти
а все таки к мнению плебса в комментах на цензоре высшие небожители (возможно даже Сам ) прислушиваются\приглядываются "Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 6365
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16.03.2021 14:03 Відповісти
Жила во Франции такая фотограф Ирина Ионеско. Она делала фото эротические своей дочери. И когда эта девочка выросла, она иначе как "мразью" свою мать не называла, и судились они, и чего там только не было. Об этом есть фильм художественный, снятый на основе реальных событий. "Моя маленькая принцесса называется". И, кстати, девочка эта, Ева Ионеско, снялась в фильме "Распутное детство", о том, как подросток совращает двух маленьких девчонок. Похоже, украинская маманя пытается подражать французам, но у тех хотя бы красиво получалось. Но все равно противно. "Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 189
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16.03.2021 14:06 Відповісти
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Дідом 8-річної Мілани Маханець, виявився 58-річний Сергій Шумейко.
Він - головний консультант секретаріату комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.
Така інформація зазначена на сторінці дівчинки в соцмереж

"Є таке. Щодо скандалу з фотографіями - я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мати, у неї є своя якась думка", - сказав Шумейко.
"Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 4487

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16.03.2021 14:44 Відповісти
Гнусная семейка извращенцев.... Упорно напрашиваются на педофилию....Грустная будет концовка этой фотомерзости....
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16.03.2021 14:51 Відповісти
удачное слово - фотомерзости...
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16.03.2021 14:55 Відповісти
где ты тут педофилию увидел? Может просто у тебя педофильские фантазии извращенные?
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16.03.2021 18:30 Відповісти
В этом ужас подобных фотогалерей - Вам и подобным Вам старикашкам до усирачки нравятся полуоголённые детские тела, иммитирующие взрослую "любовь"....Вы насмотритесь, а потом потащитесь на улицу цепляться к подобным девочкам и мальчикам.... Не берите грех на душу, дедуля....Подумайте уже о своей душе, в конце концов...
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16.03.2021 21:39 Відповісти
снова какие-то педофильские фантазии... Я нигде не говорил что мне нравится, и что я вижу там любовь. Я кажется доступным языком уже не раз сказал, что я там вижу. Так что угомони свои фантазии
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16.03.2021 21:48 Відповісти
На джойреакторі є комікс в тему:

"Роман" 8-річної дівчинки з 13-річним хлопцем: уповноважений з прав дитини Кулеба звернувся в прокуратуру і поліцію - Цензор.НЕТ 6997
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16.03.2021 15:29 Відповісти
может дед и сам не прочь пошалить...шалун этакий))))))))
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16.03.2021 17:28 Відповісти
Походу те извращенцы которые тут негодуют видя в своих фантазиях педофилию, тайно думают: "ябвдул"
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16.03.2021 18:36 Відповісти
Уместно вспомнить как цепные псы либераст-глобократии уничтожили комиссию по морали. Потому, что мешала водить содомит-парады и дегенератизировать молодеж.

kisuone.blogspot.com/2015/02/rada-komisiya-morali.html
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16.03.2021 20:33 Відповісти
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