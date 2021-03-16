На платних камерах СІЗО вже заробили майже 2,8 млн гривень
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На платних камерах слідчих ізоляторів в Україні заробили 2 795 326 гривень.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Мін'юсту у Faceboоk, передає Цензор.НЕТ.
"2 795 326 грн заробили слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всі кошти, зароблені в ході експериментального проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів. Так, станом на 9 березня цього року оновлено 39 безкоштовних камер на 280 місць.
Найбільше таких приміщень відремонтовано у:
- ДУ "Київський слідчий ізолятор" – 11 камер на 138 місць;
- ДУ "Запорізький слідчий ізолятор" – 6 камер на 27 місць;
- ДУ "Миколаївський слідчий ізолятор" – 5 камер на 8 місць;
- ДУ "Харківський слідчий ізолятор" – 4 камери на 37 місць.
Топ коментарі
+6 walshebneg
показати весь коментар16.03.2021 07:51
+4 Real Trent
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+2 Вальд Ще
показати весь коментар16.03.2021 07:55
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Эта камера, что на фото - бесплатная.
клоун обоссанный со своей труппой зе-клоунов вонючих.
Куди дивляться правозахисники?
Остров Бастой: норвежская тюрьма для особо опасных преступников и мечта каждого заключенного
Это - тренд цивилизованных стран.
А в тюрмі повинні всі бути в рівних умовах, а якщо щось за гроші, то то багатенькі готують їх для себе на випадок!!!
Что бы "грев" пошел из тюрьмы на волю.