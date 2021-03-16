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На платних камерах СІЗО вже заробили майже 2,8 млн гривень

Новини Цензор.НЕТ Економіка

На платних камерах СІЗО вже заробили майже 2,8 млн гривень

На платних камерах слідчих ізоляторів в Україні заробили 2 795 326 гривень.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Мін'юсту у Faceboоk, передає Цензор.НЕТ.

"2 795 326 грн заробили слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі кошти, зароблені в ході експериментального проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів. Так, станом на 9 березня цього року оновлено 39 безкоштовних камер на 280 місць.

Найбільше таких приміщень відремонтовано у:

  • ДУ "Київський слідчий ізолятор" – 11 камер на 138 місць;
  • ДУ "Запорізький слідчий ізолятор" – 6 камер на 27 місць;
  • ДУ "Миколаївський слідчий ізолятор" – 5 камер на 8 місць;
  • ДУ "Харківський слідчий ізолятор" – 4 камери на 37 місць.

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На платних камерах СІЗО вже заробили майже 2,8 млн гривень 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
На платных камерах СИЗО уже заработали почти 2,8 млн гривен - Цензор.НЕТ 5776 На платных камерах СИЗО уже заработали почти 2,8 млн гривен - Цензор.НЕТ 8243 зато в бесплатных народ интереснее.
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16.03.2021 07:51
+4
Пока одни Марс осваивают,другие придумывают платные камеры. У каждой страны-свои достижения...
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16.03.2021 08:01
+2
Малюска за три копійки у церкві повітря спортить
Куди дивляться правозахисники?
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16.03.2021 07:55
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Надо больше садить - больше заработаем.
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16.03.2021 07:47 Відповісти
не давайте им идей
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16.03.2021 08:03 Відповісти
Освобождение за деньги работает куда лучше. Просто пока еще средства не идут в бюджет. Недоработка.
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16.03.2021 08:54 Відповісти
А если не садить вообще, то можно в разы больше зарабатывать!
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16.03.2021 11:16 Відповісти
На платных камерах СИЗО уже заработали почти 2,8 млн гривен - Цензор.НЕТ 5776 На платных камерах СИЗО уже заработали почти 2,8 млн гривен - Цензор.НЕТ 8243 зато в бесплатных народ интереснее.
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16.03.2021 07:51 Відповісти
За таку казарму, ще і гроші беруть
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16.03.2021 07:53 Відповісти
на фото - камера, которую отремонтировали за средства, полученные за платные камеры повышенного комфорта.

Эта камера, что на фото - бесплатная.
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16.03.2021 10:49 Відповісти
Отличное достижение
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16.03.2021 07:53 Відповісти
в Норвегии тюрьмы еще покруче. вот, пожалуйста. Весь остров и все дома на острове - это зона.
На платних камерах СІЗО вже заробили майже 2,8 млн гривень - Цензор.НЕТ 723
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16.03.2021 10:55 Відповісти
А с платными представлениями к ним пробовал ходить?
клоун обоссанный со своей труппой зе-клоунов вонючих.
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16.03.2021 07:54 Відповісти
Малюска за три копійки у церкві повітря спортить
Куди дивляться правозахисники?
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16.03.2021 07:55 Відповісти
Грабить и мародёрствовать кодлан Коломойского умеет . Работать не умеет. Жалуется слёзно: Дело о запрете ("Партии Шария") будет нелегким, - Малюська.
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16.03.2021 07:56 Відповісти
Пока одни Марс осваивают,другие придумывают платные камеры. У каждой страны-свои достижения...
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16.03.2021 08:01 Відповісти
ты сначала хоть на такую заработай
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16.03.2021 10:50 Відповісти
Средства от платных камер направляются на восстановление бесплатных.Круговорот камер в природе На платних камерах СІЗО вже заробили майже 2,8 млн гривень - Цензор.НЕТ 270
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16.03.2021 08:12 Відповісти
При наших лояльных подходах а осуждению всяких взяточников(не наблюдается поголовная конфискация наворованного), пусть хоть таким образом оплатят свое пребывание в СИЗО. Все же какая-никакая польза.
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16.03.2021 08:14 Відповісти
А в цивилоизованных странах есть платные камеры?
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16.03.2021 08:15 Відповісти
та мы уже по некоторым параметрам (по крайней мере на бумаге ) обогнали сраные "алоизованые" страны На платних камерах СІЗО вже заробили майже 2,8 млн гривень - Цензор.НЕТ 8605
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16.03.2021 08:51 Відповісти
есть. а в некоторых даже камер нету - стоят дома, в них живут люди, как обычно. Только тюрьма на острове. Вокруг острова даже ограды нету. Только если выедешь с острова - это побег и добавка к сроку.
Остров Бастой: норвежская тюрьма для особо опасных преступников и мечта каждого заключенного

На платних камерах СІЗО вже заробили майже 2,8 млн гривень - Цензор.НЕТ 1448
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16.03.2021 10:52 Відповісти
Хороший пример . Спасибо
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16.03.2021 10:54 Відповісти
в турму великі черги,дєруцца після заяв члєністоногого молюськи ажиотаж зашкалює...
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16.03.2021 08:17 Відповісти
Так что братва воровать надо по крупному.
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16.03.2021 08:24 Відповісти
Можно ещё больше заработать,сделать ресторан,теннисный корт,алкоголь,смысл наказания улетучивается.
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16.03.2021 08:29 Відповісти
Если улучшать условия, то для всех. Закон ведь одинаковый для всех, не так ли? А если идти по пути платных услуг на зоне, то можно и до тюремных VIP санаториев дойти. В чем же тогда смысл этих заведений?
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16.03.2021 08:44 Відповісти
о , да ! у нас Закон один для всех ! На платних камерах СІЗО вже заробили майже 2,8 млн гривень - Цензор.НЕТ 8752
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16.03.2021 08:52 Відповісти
в том что ты ограничен в свободе. Тюрьма должна быть не местом наказания, а местом для перевоспитания. Тогда у зеков появляется шанс после отсидки стать лучше.
Это - тренд цивилизованных стран.
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16.03.2021 10:53 Відповісти
Нова галузь економіки. Куди тому Ілону Маску з його Star Ship.
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16.03.2021 08:50 Відповісти
Так ось, що буде економічним двигуном розвитку українських міст, це наркопритони, нарколабораторії і платні тюремні камери для топ мафіозі. Я за майбутнє тепер цілком заспокоєний. Київ як був на торговому шляху спочатку бурштинового, потім, із варяг у греки, так він і залишився тепер на за-ПЛАН-ованому шляху до зеленої коноплі і полів дикого маку, з облаштованими платними камерами для топ злочинців, а ті хто під слідством і є ще не осуджені будуть жити життям оселедців в бочці, в ізоляторах як свині серед бактерій і бацил. Як мило. Це перемога!
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16.03.2021 08:54 Відповісти
Хто заробив?
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16.03.2021 09:00 Відповісти
вертухаї
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16.03.2021 09:26 Відповісти
Посыл от министерства юстиции очень простой - Закон для нищих.. Имеешь бабло, можешь творить, что угодно.
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16.03.2021 09:01 Відповісти
А шо там з Конституцією і законами? Явна нерівність і майнова сигригація.
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16.03.2021 09:26 Відповісти
Спочатку треба зворувать мільйонів трибцять, а потім кому тюрма, а кому мать родна!
А в тюрмі повинні всі бути в рівних умовах, а якщо щось за гроші, то то багатенькі готують їх для себе на випадок!!!
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16.03.2021 09:30 Відповісти
Основні статті прибутку в платних камерах це від проституток,яких туди приводять і від наркоти,яку там продають.В даний час Малюська думає над організацією платних камер на Балі,Мальдівах і Канарах з комплексом туристичних послуг,екскурсій і розваг.
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16.03.2021 11:53 Відповісти
Следующая цель властей-сравнять цену платных камер и "коммуналки" для тех кто на воле.
Что бы "грев" пошел из тюрьмы на волю. На платних камерах СІЗО вже заробили майже 2,8 млн гривень - Цензор.НЕТ 9329
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16.03.2021 12:40 Відповісти
И куда же это вы рулите? Эта идея насколько пагубна и вредна, что даже представить тяжело последствия, а у нас этим гордятся. Дебилы ***.
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16.03.2021 14:08 Відповісти
 
 