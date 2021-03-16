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У Києві з вікна лікарні вистрибнула жінка: вона загинула, - поліція
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Із вікна шостого поверху Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка. Вона загинула.
Про це повідомила в коментарі РБК-Україна прессекретарка Солом'янського районного управління поліції Києва Олена Мошко, передає Цензор.НЕТ.
"З вікна Київської міської клінічної лікарні №4 вистрибнула жінка. Вона була 1949 року народження. На жаль, її життя обірвалося відразу", - повідомила Мошко.
Вона також додала, що зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює подробиці події.
Топ коментарі
+16 Ozirius Shewu
показати весь коментар16.03.2021 10:48
+8 Татьяна Комашко
показати весь коментар16.03.2021 11:04
+7 Женя Калаш
показати весь коментар16.03.2021 10:50
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В контексте выживания в стране , ей озвучили сумму на лечение.(((