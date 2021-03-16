В Киеве из окна больницы выпрыгнула женщина: она погибла, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
Из окна шестого этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она погибла.
Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Соломенского районного управления полиции Киева Елена Мошко, передает Цензор.НЕТ.
"Из окна Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она была 1949 года рождения. К сожалению, ее жизнь оборвалась сразу", - сообщила Мошко.
Она также добавила, что сейчас на месте события работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает подробности происшествия.
Топ комментарии
+16 Ozirius Shewu
показать весь комментарий16.03.2021 10:48
+8 Татьяна Комашко
показать весь комментарий16.03.2021 11:04
+7 Женя Калаш
показать весь комментарий16.03.2021 10:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
В контексте выживания в стране , ей озвучили сумму на лечение.(((