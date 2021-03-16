В Киеве из окна больницы выпрыгнула женщина: она погибла, - полиция

Из окна шестого этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она погибла.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Соломенского районного управления полиции Киева Елена Мошко, передает Цензор.НЕТ.

"Из окна Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она была 1949 года рождения. К сожалению, ее жизнь оборвалась сразу", - сообщила Мошко.

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Она также добавила, что сейчас на месте события работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает подробности происшествия.