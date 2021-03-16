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В Киеве из окна больницы выпрыгнула женщина: она погибла, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве из окна больницы выпрыгнула женщина: она погибла, - полиция

Из окна шестого этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она погибла.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Соломенского районного управления полиции Киева Елена Мошко, передает Цензор.НЕТ.

"Из окна Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она была 1949 года рождения. К сожалению, ее жизнь оборвалась сразу", - сообщила Мошко.

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Она также добавила, что сейчас на месте события работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает подробности происшествия.
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Топ комментарии
+16
Реакція на рахунок за лікування в країні де переміг олігахат?
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16.03.2021 10:48
+8
Враховуючи,що безкоштовно лікують навіть на ковід тільки президента та його оточення,то не дивно.що нормальні люди,отримуючи вимоги лікарів на десятки тисяч гривень,викидаються з вікон бо немають таких коштів.Зате на дороги вкрали мільярди з ковід-фонду.
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16.03.2021 11:04
+7
Очень жаль человека.
В контексте выживания в стране , ей озвучили сумму на лечение.(((
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16.03.2021 10:50
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Реакція на рахунок за лікування в країні де переміг олігахат?
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16.03.2021 10:48 Ответить
Синий кит... Нужно давно закрыть эти дедские группы
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16.03.2021 10:49 Ответить
Надеюсь сарказм?
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16.03.2021 11:13 Ответить
Очень жаль человека.
В контексте выживания в стране , ей озвучили сумму на лечение.(((
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16.03.2021 10:50 Ответить
может так...но скорее всего последствия ковида.или рака...или спида.
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16.03.2021 10:56 Ответить
А може тяжкість хвороби і усвідомлення безперспективності.
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16.03.2021 10:58 Ответить
Обычно это все одновременно бывает
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16.03.2021 10:59 Ответить
"К сожалению, ее жизнь оборвалась сразу", - сообщила Мошко.", а так хотілося попрактикуватися. Я тут не знаю що, для неї краще але самовбивство не вихід.
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16.03.2021 10:56 Ответить
Враховуючи,що безкоштовно лікують навіть на ковід тільки президента та його оточення,то не дивно.що нормальні люди,отримуючи вимоги лікарів на десятки тисяч гривень,викидаються з вікон бо немають таких коштів.Зате на дороги вкрали мільярди з ковід-фонду.
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16.03.2021 11:04 Ответить
Своим постом вы оскорбляете врачей которые действительно лечат от ковида бесплатно.
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16.03.2021 11:47 Ответить
А что, есть и такие что работают "за просто так", не получая зарплаты? Поделись с нами, где такие альтруисты обитают.
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16.03.2021 13:17 Ответить
зп у врачей действительно как у альтруистов
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16.03.2021 14:08 Ответить
...призедента и его окружение,Вы забыли добавить.
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16.03.2021 15:18 Ответить
Нас з дружиною лікували безкоштовно, враховуючи кілька ПЛР-тестів. Ми тільки за ліки платили.
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16.03.2021 11:49 Ответить
это вы про парашенка? согласен
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16.03.2021 15:41 Ответить
На сайте -в основном латентно переболевшие ковидом.Несут ахинею сознательно.
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16.03.2021 11:06 Ответить
Гарно лікують, якщо людина вибирає між лікуванням і самогубством останнє.
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16.03.2021 11:11 Ответить
Это как раз есть повод через это окно проводить всех кто был причастен к лечению, начиная с "семейно-телефонного" срача.
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16.03.2021 13:47 Ответить
Счета за Ковид действительно выставляют астрономические.Кстати,Вы интересовались размером доплат за Ковид пациентов врачам?Думаю не стоит расказывать о бедных врачах,у меня знакомые врачи (вся семья) на тачку собрали за два месяца на этих доплатах.А люди платят со своего кармана за лечение,это факт.
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16.03.2021 15:21 Ответить
 
 