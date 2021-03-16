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Усі сімейні лікарі будуть вакциновані проти COVID-19 через кабінети вакцинації, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Усі сімейні лікарі будуть вакциновані проти COVID-19 через кабінети вакцинації, - Степанов

Усі сімейні лікарі будуть вакциновані проти COVID-19 через кабінети вакцинації, вони відкриватимуться з наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Свобода слова" на ICTV заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Наступного тижня ми відкриватимемо кабінети вакцинації. Всі сімейні лікарі будуть вакциновані проти COVID-19 через ці кабінети", - розповів глава МОЗ.

За словами Степанова, згідно з національним планом вакцинації, нині мали б працювати щонайменше дев'ять мобільних вакцинальних бригад на область, однак на місцях ці плани не виконуються.

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"Місцеві органи мали вийти не на 10 тис., а більш ніж 12-14 тис. вакцинацій на добу. Там мобільна бригада не виїхала, там не провакцинували - ось таким чином на місцях розгортаються", - наголосив міністр.

Проте Степанов додав, що найближчими днями темпи вакцинації прискоряться і досягнуть понад 10 тис. вакцинацій на день.

"Сьогодні була доволі сувора розмова, зокрема з деякими головами областей", - сказав він.

Крім того, Степанов повідомив, що до 31 березня до України мають бути поставлені 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca (Covishild). Дозвіл на їхній експорт МОЗ очікує від уряду Індії.

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Автор: Наталя Джума
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Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации, - Степанов - Цензор.НЕТ 703
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16.03.2021 12:10 Відповісти
Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинацииВсе семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации, - Степанов - Цензор.НЕТ 6849
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16.03.2021 12:11 Відповісти
Это если врачи захотят, пока они не очень собираются.
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16.03.2021 12:12 Відповісти
Супер. Мені сімейники ніколи не подобались. Так їм і треба
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16.03.2021 12:14 Відповісти
А почему не через смартфон? Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации, - Степанов - Цензор.НЕТ 4926
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16.03.2021 12:19 Відповісти
Степанов соверш. не умеет считать. Какие 10тыс., какие 14тыс. в день? Его (и ляшка) обещание: "ПРОВАКЦИНИРОВАТЬ ДО КОНЦА ГОДА ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ". Даже при 15млн. желающих это 30млн. вакцинаций (по 2 на чел.). Осталось 40 недель. В выходные почти не вакцинируют. Значит 40*5=всего 200раб.дней. Получаем 30млн./200дней = 150тысяч вакцинаций в день. При норме 80-100 вакц. на бригаду нужно МИНИМУМ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ МОБ.БРИГАД... Из-за нынешнего провала цифры должны быть ещё бОльшими (чтобы нагнать отставание)...
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16.03.2021 12:26 Відповісти
План СТЕПАНОВА предельно прост. Всё будет, как с тестированием... Свои просчёты и хроническую ЗАВЕДОМУЮ ЛОЖЬ он планирует снова переложить на людей. Провакцинируют всего 1-2 млн. до 31.12 и скажут, что остальные отказались... Браво! Обещание выполнено!!! Речь же шла только о "ЖЕЛАЮЩИХ"......
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16.03.2021 12:30 Відповісти
Добровольно-принудительно, как я понимаю
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16.03.2021 17:11 Відповісти
они будут открываться со следующей недели.Источник: https://censor.net/ru/n3253602

Да куда вы так торопитесь???
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16.03.2021 23:43 Відповісти
 
 