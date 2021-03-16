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Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации, - Степанов

Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации, они будут открываться со следующей недели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Свобода слова" на ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На следующей неделе мы будем открывать кабинеты вакцинации. Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через эти кабинеты", - рассказал глава Минздрава.

По словам Степанова, согласно национальному плану вакцинации, в настоящее время должны были бы работать не менее девяти мобильных вакцинальных бригад на область, однако на местах эти планы не выполняются.

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"Местные органы должны были выйти не на 10 тыс., а более 12-14 тыс. вакцинаций в сутки. Там мобильная бригада не выехала, там не провакцинировали - вот таким образом на местах разворачиваются", -  подчеркнул министр.

Тем не менее Степанов добавил, что в ближайшие дни темпы вакцинации ускорятся и достигнут более на 10 тыс. вакцинаций в день.

"Сегодня был достаточно жесткий разговор, в том числе с некоторыми главами областей", - сказал он.

Кроме того, Степанов сообщил, что до 31 марта в Украину должны быть поставлены 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca (Covishild). Разрешение на их экспорт Минздрав ожидает от правительства Индии.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации, - Степанов - Цензор.НЕТ 703
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16.03.2021 12:10 Ответить
Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинацииВсе семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации, - Степанов - Цензор.НЕТ 6849
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16.03.2021 12:11 Ответить
Это если врачи захотят, пока они не очень собираются.
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16.03.2021 12:12 Ответить
Супер. Мені сімейники ніколи не подобались. Так їм і треба
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16.03.2021 12:14 Ответить
А почему не через смартфон? Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации, - Степанов - Цензор.НЕТ 4926
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16.03.2021 12:19 Ответить
Степанов соверш. не умеет считать. Какие 10тыс., какие 14тыс. в день? Его (и ляшка) обещание: "ПРОВАКЦИНИРОВАТЬ ДО КОНЦА ГОДА ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ". Даже при 15млн. желающих это 30млн. вакцинаций (по 2 на чел.). Осталось 40 недель. В выходные почти не вакцинируют. Значит 40*5=всего 200раб.дней. Получаем 30млн./200дней = 150тысяч вакцинаций в день. При норме 80-100 вакц. на бригаду нужно МИНИМУМ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ МОБ.БРИГАД... Из-за нынешнего провала цифры должны быть ещё бОльшими (чтобы нагнать отставание)...
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16.03.2021 12:26 Ответить
План СТЕПАНОВА предельно прост. Всё будет, как с тестированием... Свои просчёты и хроническую ЗАВЕДОМУЮ ЛОЖЬ он планирует снова переложить на людей. Провакцинируют всего 1-2 млн. до 31.12 и скажут, что остальные отказались... Браво! Обещание выполнено!!! Речь же шла только о "ЖЕЛАЮЩИХ"......
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16.03.2021 12:30 Ответить
Добровольно-принудительно, как я понимаю
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16.03.2021 17:11 Ответить
они будут открываться со следующей недели.Источник: https://censor.net/ru/n3253602

Да куда вы так торопитесь???
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16.03.2021 23:43 Ответить
 
 