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МЗС Грузії рішуче засуджує окупацію Росією Криму та Севастополя

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністерство закордонних справ Грузії рішуче засуджує тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, а також спробу насильницької зміни міжнародно визнаних кордонів України, йдеться в заяві МЗС країни в зв'язку з сьомою річницею анексії Криму.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Грузії у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністерство закордонних справ Грузії рішуче засуджує окупацію та анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, а також спробу насильницької зміни міжнародно визнаних кордонів України - досвід, який наша країна вже пережила. Така практика окупації та анексії є серйозною загрозою міжнародній безпеці, миру і стабільності", - йдеться в заяві.

Як зазначили в міністерстві, тверда і консолідована позиція міжнародного співтовариства має першорядне значення для протидії тривалій агресії проти суверенних держав і для забезпечення миру та стабільності за допомогою ефективного використання міжнародних механізмів на місцях.

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"Російська Федерація продовжує агресивні й протиправні дії в східних регіонах України. Кримський півострів і місто Севастополь залишаються окупованими. Є повідомлення про грубі порушення прав і свобод людини, а також норм міжнародного гуманітарного права. Російська Федерація нарощує свої сили на тимчасово окупованих територіях України", - зазначили у відомстві.

Міністерство закордонних справ Грузії підтвердило свою тверду й непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Автор: Анастасія Потіха
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16.03.2021 17:32 Відповісти
Шутка"без сомнения" писк юмора от Баскова,но поперчить не мешало бы .А где усатый чурка? Где кепка ,аэродром?Где кынжал со словами зарэжу?
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05.06.2021 11:07 Відповісти
 
 