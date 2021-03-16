УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14543 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Окупація Криму
28 978 77
Крим (12748) Пєсков (1442) референдум (588) росія (47340)

У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що неприпустима навіть евентуальна можливість порушення питання щодо проведення референдумів про самовизначення регіонів Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, представник Кремля нагадав, що в російській Конституції "все чорним по білому написано щодо територіальної цілісності Росії".

Пєсков також підкреслив, що навіть евентуальна можливість порушення "питання щодо проведення референдумів про самовизначення регіонів Росії не обговорюється".

"Це (референдум) буде порушенням Основного закону Російської Федерації. Оскільки мови про порушення Основного закону Росії йти не може і не повинно, то подібну навіть евентуальну можливість такої постановки питання ми не обговорюємо", - сказав він.

Водночас представник Кремля назвав "референдум" (невизнаний Україною та країнами Заходу. - Ред.) 2014 року в Криму "легітимним", але при цьому відкинув можливість проведення на півострові нового аналогічного голосування.

"Цей референдум був законним по суті, з точки зору міжнародного права і з точки зору законів України. Він був абсолютно легітимним і законним", - сказав Пєсков, передає Крим.Реалії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у річницю "референдуму" в окупованому Криму: Об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське

На запитання журналіста про те, чому досі невідомі імена багатьох з тих, хто гарантував безпеку референдуму в Криму в 2014 році, Пєсков відповів, що ці люди активно продовжують працювати і зараз.

"Багато з цих людей працюють у чутливих сферах, тому цілком нормально, що їхні імена не оприлюднюють", - сказав прессекретар.

Раніше повідомлялося, що в Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+71
І якось «випадково» це «право» розповсюджується на території інших держав. Кацапські мерзоти верзуть казна що.
показати весь коментар
16.03.2021 14:01
+68
"Тут - читать, тут - не читать... А тут мы селёдку заворачили...".
"Гопники - вони і є - "гопники"...
показати весь коментар
16.03.2021 14:02
+62
стрелять вас нужно упырей, в рашке вобще нет прав для людей, только для таких паразитов и тараканов усатых
показати весь коментар
16.03.2021 14:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І якось «випадково» це «право» розповсюджується на території інших держав. Кацапські мерзоти верзуть казна що.
показати весь коментар
16.03.2021 14:01 Відповісти
У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 371
показати весь коментар
16.03.2021 14:21 Відповісти
стрелять вас нужно упырей, в рашке вобще нет прав для людей, только для таких паразитов и тараканов усатых
показати весь коментар
16.03.2021 14:02 Відповісти
кацапская мразь!!!!! ненавижу тварей!!!
показати весь коментар
16.03.2021 14:10 Відповісти
"Тут - читать, тут - не читать... А тут мы селёдку заворачили...".
"Гопники - вони і є - "гопники"...
показати весь коментар
16.03.2021 14:02 Відповісти
Иллюстрация к термину "словоблудие". У регионов России нет права на референдумы о самоопределении, а Крым - это исключение, - Песков - Цензор.НЕТ 5425
показати весь коментар
16.03.2021 14:02 Відповісти
Пескова не нужно вообще слушать - это неадекватная реакция! Его надо просто убивать.
показати весь коментар
16.03.2021 14:03 Відповісти
говно усатое
показати весь коментар
16.03.2021 14:04 Відповісти
так Крым имеет право на референдум о выходе ?
это хорошо.
ждем уже летом, когда все высохнет полностью.....
показати весь коментар
16.03.2021 14:04 Відповісти
""Этот референдум был законным по сути, с точки зрения международного права и с точки зрения законов Украины."

Что за бред? С точки зреняи законов Украины местные референдумы незаконны в принципе - только всеукраинский.
показати весь коментар
16.03.2021 14:05 Відповісти
это уже чистый гебельс пошел, вранье 100%
показати весь коментар
16.03.2021 14:08 Відповісти
а можно пруф с сылкой на законодательство ?
показати весь коментар
16.03.2021 14:41 Відповісти
Вот, и чем Иван теперь будет доказывать вранье ?
показати весь коментар
16.03.2021 17:35 Відповісти
Д'Кюстен был прав - "тюрьма народов"
показати весь коментар
16.03.2021 14:08 Відповісти
Він спеціаліст із українського права?
показати весь коментар
16.03.2021 14:08 Відповісти
чувак на ручнике, крым это не поносия, при чём тут законы поносии ?
показати весь коментар
16.03.2021 14:08 Відповісти
Л - логика, но московиту такое понятие недоступно
показати весь коментар
16.03.2021 14:10 Відповісти
Ти диви, Йоршик нове вумне сліво вивчив! "Эвентуальный", пілять! ☝️🤓
показати весь коментар
16.03.2021 14:10 Відповісти
Пісуальний - значить мирний.
показати весь коментар
16.03.2021 14:27 Відповісти
У кацапів це в крові. Вішати локшину бидломасі, а щоб локшина краще висіла на вухах обов'язково кацапи її підклеювали якимись запозичиними, Вумними слівцями, щоб бидломаса відчувала свою низменність перед глашатим від сцаря. У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3160
показати весь коментар
16.03.2021 14:37 Відповісти
Израильские новости

У регионов России нет права на референдумы о самоопределении, а Крым - это исключение, - Песков - Цензор.НЕТ 3066
показати весь коментар
16.03.2021 14:15 Відповісти
за такие слова надо вешать на телеграфных столбах при том вверх ногами
показати весь коментар
16.03.2021 14:15 Відповісти
не-не...не вверх ногами, а за яйки...(а лучше ...классически - за шейку)
показати весь коментар
16.03.2021 14:22 Відповісти
Урод "забыл", что Крым - не регион "россии".
Чтож, на суде напомнят, хотя суды - это для людей, такая московитская сволочь их недостойна, может и крысиного яда хватить. Да и напоминать лишнехромосомному излишне(тавтология не случайна, так задумано).
показати весь коментар
16.03.2021 14:17 Відповісти
У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8043
показати весь коментар
16.03.2021 14:18 Відповісти
классно, правда?
вот чистейший образец раша логики !!! логики гопника! стырить как бы можно, но не у меня))))
тут - можно и законно...но чтоб другим не повадно было!!! )))
это не только двойные стандарты, это двуличие и бред полнейший...ибо если Крыму моно...то схераль остальным низзя???
показати весь коментар
16.03.2021 14:21 Відповісти
ага, хлорофил, ни дать, ни взять)
показати весь коментар
16.03.2021 15:44 Відповісти
Интересно,как это у*бок видит своё будущее?
показати весь коментар
16.03.2021 14:21 Відповісти
к сожалению, он его не только видит, он прекрасно знает, оно будет счастливо и беззаботно, как и у всех ему подобных тварей, за редчайшим исключением.
показати весь коментар
16.03.2021 15:03 Відповісти
В московии есть одно право, распасться к своему логическому концу.
показати весь коментар
16.03.2021 14:21 Відповісти
Окупанти, такі окупанти....
показати весь коментар
16.03.2021 14:25 Відповісти
Все звичайно ясно по той методі ,как хочу так и ворочу.
показати весь коментар
16.03.2021 14:26 Відповісти
І результатом кримнашу стало: середня заробітна плата в кримнаші нижче навіть, чим в Одеській області. У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4172 Лотіли в Нью ЛасВегас, а вийшла чергова срань-рязань.
показати весь коментар
16.03.2021 14:27 Відповісти
ну это ПИД,,,рашенский Фекалистан!!! у них бородатая Шлюха каДиров резавший козлячие бошки Херой ПИД,,,раши.....удивляться не чего!!!
показати весь коментар
16.03.2021 14:27 Відповісти
Говорящая голова пуйла заговорила в интересном направлении. То-есть пуйло пытается поднять флажок из бункера, типа это не я, это законодательство не дает Крым отдать. Видимо его окружение уже совсем недвусмысленно говорит, задолбал ты Володя своими бредовыми фантазиями.
показати весь коментар
16.03.2021 14:28 Відповісти
СИБИРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА это исключение.
показати весь коментар
16.03.2021 14:32 Відповісти
лживая, подлая, скользкая, уродливая рашистская мразь.
показати весь коментар
16.03.2021 14:33 Відповісти
НАПЕРСТОЧНИКИ. СТРАНА НАПЕРСТОЧНИКОВ
показати весь коментар
16.03.2021 14:41 Відповісти
какие же мерзкие,лживые и подлые эти ваши братушки кацапы
показати весь коментар
16.03.2021 14:42 Відповісти
Блудный Сыч

Вспомнились слова Пескова: мы хотим восстановить Россию времен Николая II, это наш идеал...

У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4678
показати весь коментар
16.03.2021 14:46 Відповісти
Імпєрская нация...
показати весь коментар
16.03.2021 15:01 Відповісти
У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1081
показати весь коментар
16.03.2021 16:45 Відповісти
У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2149
показати весь коментар
16.03.2021 16:52 Відповісти
У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6766
показати весь коментар
16.03.2021 16:52 Відповісти
а вот и поесть лаптям американы привезли...

У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3742
показати весь коментар
16.03.2021 16:54 Відповісти
Человек Запада еще в раннем детстве, только что встав на задние лапы, видит всюду вокруг себя монументальные результаты труда его предков. От каналов Голландии до туннелей Итальянской Ривьеры и виноградников Везувия, от великой работы Англии и до мощных Силезских фабрик - вся земля Европы тесно покрыта грандиозными воплощениями организованной воли людей, - воли, которая поставила себе гордую цель: подчинить стихийные силы природы разумным интересам человека. Земля - в руках человека, и человек действительно владыка ее. Это впечатление всасывается ребенком Запада и воспитывает в нем сознание ценности человека, уважение к его труду и чувство своей личной значительности как наследника чудес, труда и творчества предков.
Такие мысли, такие чувства и оценки не могут возникнуть в душе рассейскага крестьянина. Безграничная плоскость, на которой тесно сгрудились деревянные, крытые соломой деревни, имеет ядовитое свойство опустошать человека, высасывать его желания.

Максим Горький "О рассеянском крестьянстве"
показати весь коментар
16.03.2021 16:56 Відповісти
ай спасибо, да там вся статья интересная!
показати весь коментар
16.03.2021 20:59 Відповісти
У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8247
показати весь коментар
16.03.2021 22:29 Відповісти
Ага, все вірно. Право є тільки в тих регіонах які Параша вкрала в інших країн.
показати весь коментар
16.03.2021 14:48 Відповісти
Ну не дебил? "эвентуальная возможность" это все равно, что "масло масляное"!
показати весь коментар
16.03.2021 14:49 Відповісти
Умные люди такие должности на раисе не занимают по определению.
показати весь коментар
16.03.2021 14:56 Відповісти
Псина разленился - это высказывание на уровне Лукашенко или Маши-алкоголички.
показати весь коментар
16.03.2021 14:54 Відповісти
Ще раз впевнелись що кацап не є людина,а звичайна скотина.
показати весь коментар
16.03.2021 14:54 Відповісти
кацапия логово фашистов 21 века и мразотных упырей
кацапов и ватников выжигать под корень
показати весь коментар
16.03.2021 14:56 Відповісти
Этот ёршик, из сартира своего знатного хозяина-гопника, что то путает. Пусть проведут референдум в своей рашке-парашке, руський дух останется зловонить только в пределах МКДа. Вот тогда и проявится истинна волеизлияния порабощённых народов.
показати весь коментар
16.03.2021 14:57 Відповісти
До чего может деградировать личность, хотя о Пескове нельзя сказать, что это была личность - кацап. И вот эти Песковы, лживые, подлые звали Украину в таежный союз.
Один из самых значимых русских писателей XIX века Иван Тургенев писал, что русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете. Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве.
показати весь коментар
16.03.2021 15:06 Відповісти
не ну тоже мне тут басни расказывает, делов та там конституцию поменять. Ведь не в первые за последние 10 лет.
показати весь коментар
16.03.2021 15:07 Відповісти
Гоп-стоп, Мы подошли из-за угла.
показати весь коментар
16.03.2021 15:15 Відповісти
Вот и отлично! Крым это исключение. Вот там и проведем референдум.
показати весь коментар
16.03.2021 15:15 Відповісти
"Этот референдум был законным по сути, с точки зрения международного права и с точки зрения законов Украины. Он был абсолютно легитимный и законный", - сказал Песков, передает Крым.Реалии.
аххахахахахахахахапххахаххахахаахах арарарараахаххахахаххахаххахахаххахаххах дич какая ватный круг триперов горовы замкнут
Источник: https://censor.net/ru/n3253637
показати весь коментар
16.03.2021 15:19 Відповісти
Кстати, с точки зрения законов Украины, референдум в Крыму тоже был незаконным.
Поэтому Письков нагло врёт.
показати весь коментар
16.03.2021 15:22 Відповісти
Письков нагло врёт как только открывает рот.
(о! поэзия получилась! гы У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5575 )
показати весь коментар
16.03.2021 15:32 Відповісти
Чем больше Москва борется за «русский мир», тем хуже ему живется

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил о том, что вторым языком в стране должен быть английский. Такие слова не могли прозвучать до аннексии Крыма. Но обречены были прозвучать после.

Они стали возможны благодаря Москве. Той самой, что отправилась семь лет назад воевать за «русский мир». Сила действия равна силе противодействия. Чем активнее в Кремле ставили под ружье культурное наследие - тем быстрее эта война превращалась из сражения за деколонизацию в битву за дерусификацию.

Полтора года назад Владимир Путин заявил о попытках «бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире».
Обвинил во всем «государственную политику отдельных стран». И это тот случай, когда с российским президентом придется согласиться. Политика Кремля и правда идет не на пользу русскому языку.

У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 537

В отличие от того же английского, у русского языка Москва отобрала главное - политическую нейтральность. Изучение английского не посягает на идентичность - выучивший его литовец остается литовцем, а казах - казахом. А русский язык Кремль продает как пакетный товар. Пытаясь пристегнуть к этому культурному локомотиву лояльность к империи и согласие с российской версией истории.

Москва приложила все силы, чтобы превратить заграничные «русские школы» в фабрики «русских людей». Тех самых, что должны быть в оппозиции к своему государству. К его истории и языку. Кремль раз за разом пытается не допустить интеграцию собственных диаспор в политические нации тех стран, в которых им выпало жить. Лишь для того, чтобы затем использовать их как рычаг давления. Как инструмент для влияния и повод для вмешательства. Чем хуже им живется - тем больше у Москвы становится прав на окрик.

В результате, соседние страны обречены защищаться не столько от самого языка, сколько от всего, что идет с ним в рамках «пакетного предложения». Тем более, что для бывших советских республик этот товар поставляется как повод для вторжения. Любой носитель языка объявляется российской собственностью, которую Москва обязана защищать. Ровно то самое, что мы наблюдали семь лет назад в Крыму.

При этом, в общем хоре с официальным Кремлем поет и российская оппозиция. Та самая, что раз за разом пытается усидеть на двух стульях. Вместо того, чтобы говорить неудобную правду - предпочитает удобную полуправду. Например, рассуждает о необходимости провести в Крыму «честный референдум».

Любые подобные заявления - это история про «родоплеменное». Фактически, нам говорят о том, что если на какой-то территории живут люди, которых Москва считает «своими» - то это повод для вторжения. Повод для аннексии и оккупации.

И пока сами российские оппозиционеры убеждены, что «защищают своих» - на деле все происходит с точностью до наоборот.

По сути, в этот момент Москва посылает своим соседям сигнал. Пока у вас живут те, кто готов окрестить себя «русскими» - ваша территориальная целостность под вопросом. Пока у вас есть те, кого мы считаем «своими» - будьте настороже. И это все звучит как прямой призыв к российским соседям заниматься ассимиляцией и дерусификацией.

«Соотечественники», «русскоязычные школы», «копромиссные учебники истории». С подачи Кремля все это теперь становится бомбой под суверенитет соседей. Пример Крыма выглядит как недвусмысенное предупреждение. Хотите защититься от вторжения? Стремитесь к внутренней монолитности. Языковому однообразию. Позитивной дискриминации. К единому и суверенному взгляду на историю своей страны.

Потому что в противном случае есть риск проснуться и обнаружить российские триколоры в одном из своих регионов. А Кремль и «оппозиция» станут на два голоса твердить о том, что раз их поезда не пускают под откос, то новое статус-кво следует закрепить.

Нынешнее заявление главы украинского Совбеза прозвучало в Киеве, но рождено Москвой. Предпосылки для него заложил Кремль, когда решил загнать под ружье всех классиков без исключения. Позиция Москва сводилась к простому. Хочешь чтить Чехова и Толстого - будь добр радоваться Крыму и Донбассу. Хочешь восхищаться Гагариным и Достоевским - привыкай молиться на кирпичные стены Кремля.

Кремль долгие годы начинял культурное наследие своей страны духовными скрепами и шовинизмом. Объявлял пятой колонной тех, кто с этим не был согласен. И стоит ли удивляться, что соседние страны пытаются этот комплексный обед не покупать?

Вдобавок, ставка Москвы на то, чтобы превращать «соотечественников» в топливо для империи запустила еще один процесс. Многие русские стали интегрироваться в Украину - в силу того самостоятельного выбора, который они сделали между старой родиной и новой. И в этой ситуации Кремлю уже не приходится рассчитывать на то, что они станут лоббистами его интересов. Потому что выбор новой идентичности оказался сопряжен с утратой старой. А потому новая перепись, вероятно, подарит нам немало сюрпризов.

А еще мы станем наблюдать за тем, как будет сокращаться ареал русского языка. Как жители соседних стран станут изучать русских классиков в переводе и на уроках иностранной литературы. Как каждая страна будет вооружаться своей собственной суверенной версией истории, в которой для российских духовных скреп уже не останется места. И все эти перемены стали возможными лишь благодаря тому, что Москва не оставила соседям право на иллюзии.
Павел Казарин
показати весь коментар
16.03.2021 15:31 Відповісти
можно разобраться в этом, утверждать был он законным или нет, это голословно
показати весь коментар
16.03.2021 15:34 Відповісти
Выражаясь дипломатически, это называется "двойные стандарты".
А выражаясь по-человечески, вор пытается сказать : "Это моё, я это честно украл !".

Заниматься переговорами с россией - всё равно, что в 1942 году пытаться вести переговоры с Адольфом Гитлером . . . Бесполезно. Нужна грубая сила, к сожалению.
Как говорять врачи, тут таблетками не поможешь, операция нужна.
показати весь коментар
16.03.2021 15:41 Відповісти
Ну що ти цьому йолопу скажеш? Гоп-стопники! Бандота!
показати весь коментар
16.03.2021 15:42 Відповісти
Это ты, песочная мразь, исключение (конечно, для нормальных стран, а не кацапстана). Вы и пишите "на Украине", а не "в Украине". Это тоже "исключение", непонятно только почему?...
показати весь коментар
16.03.2021 16:02 Відповісти
Вы заметили, оно (песочное ничтожество) сказало "регионы России, а не регионы (точнее субъекты) Российской федерации. Случайно ошиблось? "Не думаю" (как говорит классик гебельсовской пропаганды)...
показати весь коментар
16.03.2021 16:06 Відповісти
я думаю что есть по меньшей мере еще одно исключение. причем 100%-е, то Калининградская область
показати весь коментар
16.03.2021 16:17 Відповісти
пищеприемник рашистского оккупанта , говорит об оккупационном исключении для украинского Крыма , которое дала госдура к,,лу У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4058 для остальных регионов рабсеи оккупация не нужна
показати весь коментар
16.03.2021 16:18 Відповісти
Кацапский рейх.
показати весь коментар
16.03.2021 17:16 Відповісти
У кацапья все законы односторонние!
показати весь коментар
16.03.2021 18:43 Відповісти
Нічого і дивуватися з таких висловів, навіть Пуйло заявляв, що той може молоти що попало.
показати весь коментар
16.03.2021 18:43 Відповісти
Крым это не исключение, а прецидент...
показати весь коментар
16.03.2021 19:12 Відповісти
Почему эти россияне постоянно такой бред несут???
показати весь коментар
16.03.2021 20:40 Відповісти
 
 