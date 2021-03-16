У регіонів Росії немає права на референдуми про самовизначення, а Крим - це виняток, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що неприпустима навіть евентуальна можливість порушення питання щодо проведення референдумів про самовизначення регіонів Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, представник Кремля нагадав, що в російській Конституції "все чорним по білому написано щодо територіальної цілісності Росії".

Пєсков також підкреслив, що навіть евентуальна можливість порушення "питання щодо проведення референдумів про самовизначення регіонів Росії не обговорюється".

"Це (референдум) буде порушенням Основного закону Російської Федерації. Оскільки мови про порушення Основного закону Росії йти не може і не повинно, то подібну навіть евентуальну можливість такої постановки питання ми не обговорюємо", - сказав він.

Водночас представник Кремля назвав "референдум" (невизнаний Україною та країнами Заходу. - Ред.) 2014 року в Криму "легітимним", але при цьому відкинув можливість проведення на півострові нового аналогічного голосування.

"Цей референдум був законним по суті, з точки зору міжнародного права і з точки зору законів України. Він був абсолютно легітимним і законним", - сказав Пєсков, передає Крим.Реалії.

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На запитання журналіста про те, чому досі невідомі імена багатьох з тих, хто гарантував безпеку референдуму в Криму в 2014 році, Пєсков відповів, що ці люди активно продовжують працювати і зараз.

"Багато з цих людей працюють у чутливих сферах, тому цілком нормально, що їхні імена не оприлюднюють", - сказав прессекретар.

Раніше повідомлялося, що в Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму".