Засідання у справі про вбивство Шеремета перенесли на 23 березня

Шевченківський районний суд 16 березня відклав продовження розгляду справи про вбивство Павла Шеремета до 23 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з позицією суду, засідання не змогли провести, тому що Національна гвардія не змогла забезпечити безпечну доставку одного з фігурантів, ветерана Андрія Антоненка до зали суду зі слідчого ізолятора.

Суд запропонував його участь у форматі відеоконференції, але Антоненко за порадою адвокатів відмовився.

Один із захисників Дмитро Круговий вказав на те, що обвинувачувані – єдина сторона процесу, яка має право відмовитися від участі в режимі відеоконференції.

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"Сьогодні планувалося засідання в загальному порядку, більше того, ми були в першій половині дня в ізоляторі в СІЗО, і жодної інформації про те, що якісь складнощі є з доставкою обвинуваченого в суд, нам не повідомлялося. Тому для нас це стало неприємним сюрпризом. Звісно, переводити цю справу, понижувати градус, коли особу звинувачують на всю країну у вчиненні страшного злочину, зараз пропонують постійно перебувати в СІЗО і продовжувати участь у процесі саме таким чином – це неприпустимо, це порушення всіх фундаментальних норм. Безумовно, ми на це в жодному разі не погодилися", – заявив він.

Адвокат також звернув увагу на те, що суд не зміг забезпечити йому та його колегам конфіденційне спілкування з підзахисним, а якість зв’язку була неналежною.

"Пан Антоненко хоче, щоб його бачили, щоб його бачив суд, присяжні, спілкуватися з ними особисто, а не за допомогою відеозв'язку, який ще й постійно гальмує і якість сигналу не витримує критики", – додав він.

Нагадаємо, в Києві відбувається акція на підтримку підсудних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка. Після того, як Антоненка не доставили до суду, мітингувальники вирушили маршем до Лук'янівського СІЗО, де підсудний перебуває під вартою.