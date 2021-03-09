Антоненко залишився під вартою

Засідання суду, на якому повинні були продовжити на 2 місяці утримання під вартою підозрюваному в убивстві журналіста Павла Шеремета музикантові Андрію Антоненку, не відбулося.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Засідання не відбулося, тому що на нього не з'явився один із присяжних. Його перенесли на 16 березня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, біля будівлі суду відбулися сутички між прихильниками Антоненка і поліцією.



Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Усім їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Нині в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

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