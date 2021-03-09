Антоненко залишився під вартою
Засідання суду, на якому повинні були продовжити на 2 місяці утримання під вартою підозрюваному в убивстві журналіста Павла Шеремета музикантові Андрію Антоненку, не відбулося.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Засідання не відбулося, тому що на нього не з'явився один із присяжних. Його перенесли на 16 березня.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, біля будівлі суду відбулися сутички між прихильниками Антоненка і поліцією.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Усім їм повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Нині в СІЗО перебуває тільки Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
більше не буде підривати автомобілі з людьми...
_____________________
Зєлю геть. Дострокові. Обираємо ЄДИНУ нормальну кандидатуру на дострокові:
Зеркаль
Сенченко
Кучеренко
Бутусов
Безсмертний...
Додавайте імен, пані і панове! Потім на київському віче проголосуємо.
Це все що потрібно знати про Суліму та інших заюлькінців.
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
Віра, мова, армія - то не для гнид.
Ну отменили тебе Роттердам+ и цены сразу выросли на 50-60% и должны подрасти еще в два раза! и ГДЕ тут коррупцiйнi схеми?Запад сказал, что Роттердам УБРАЛ коррупцию из угольной отрасли--им я верю больше, чем всяким полезным идиотам))) Да и по Гонтаревой, она ВЫЧИСТИЛА авгиевые конюшни воровства и коррупции в банковской системе--Запад ее на "руках носит" в пример ставит!
Повторяешь за гнидами всякую ересь, как попка-дурак!
Вывела бабло в Англию??? И поэтому живет в рядовой съемной квартире и работает преподавателем!
Ваня, иди помолись своей белой ведьме ,прими успокоительное и ложись спать---не позорься!
Бизнес был пограбован не Гонтаревой, а теми банкирами, которым лохи несли свои денежки!
Когда Гонтарева закрывала эти банки-обманки ---в них ДЕНЕГ НЕ БЫЛО! А обеспечения под кредитные договора имели ценность только в актах оценки, которые составляли "специальные" оценщики---на самом деле их стоимость была во много раз меньше указанной, либо майно было уже переоформлено на третьих лиц, либо не единожды заложено, находилось в судах и под арестом!
Ты меньше жульку-шахрайку свою слушай, пораспрашивай не на камеру людей, которые в тех банках работали)))
Шуфрич
Портнов...
курченко - продажна скотиняка..
якщо реально хочете змін, так слідкуйте за подіями..
Сергій Кривонос
Зеркаль
Безсмертний
Данілов
Бутусов
Портніков
почему из-за этого должны срываться заседания? и сколько так можно тянуть кота...за подробности?
под стражейв заложниках.
То ж не звинувачення проти одного з ОПівців чи розслідування проти "рукі кормящєй" на ймення Бєня... Та й мертвечука звинувачувати ніхто ні в чому не збирається. А ось Федина, Звіробій, Дугарь, Кузьменко та Ріф - то чекотіли ********** для дєрьмаковсько-зеленої влади
Нам нужен суд присяжных 12 человек с отбором, как в США!