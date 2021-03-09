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Новости Убийство Шеремета
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Антоненко остался под стражей

Антоненко остался под стражей

Заседание суда, на котором должны были продлить на 2 месяца содержание под стражей подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко, не состоялось.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Заседание не состоялось, так как на него не явился один из присяжных. Его перенесли на 16 марта.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, у здания суда произошли столкновения между сторонниками Антоненко и полицией.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

Также на Цензор.НЕТ: Дело об убийстве Шеремета: на акции под Шевченковским райсудом произошли стычки, несколько участников задержаны. ВИДЕО

Автор: 

мера пресечения (450) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+25
Цікаво, що затримали присяжного? Адже людина знала, що її присутність - не формальність, а справді важлива для життя і здоров'я звинуваченого. Хоча, можливо, присяжних просто "порушив" правила дорожнього руху щоб Антоненко залишився під вартою. Тут аваківці можуть встругнути все, що завгодно. Адже навіть про тй вихід Антоненка, пов' язаний зі зміною запобіжного заходу - це перший крок до волі. І до правди.
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09.03.2021 20:52
+22
Чувак тупо сидит из-за чьих-то политических игр ,нам ещё ООООчень далеко до нормального государства ,где такие вещи будут невозможны априори ,ВСЮ систему правосудия надо менять СУПЕР СРОЧНО или эта система похоронит Украину .
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09.03.2021 21:07
+19
Порошенко.
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09.03.2021 21:16
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Капець
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09.03.2021 20:48 Ответить
чудова новина

більше не буде підривати автомобілі з людьми...
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09.03.2021 21:17 Ответить
Пива перепила?
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09.03.2021 21:23 Ответить
Шмурдяка зелёного
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10.03.2021 01:26 Ответить
Тупа курVa , закрий свою брехливу пельку !
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09.03.2021 21:38 Ответить
Хто?
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09.03.2021 22:31 Ответить
Марія Рудик
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10.03.2021 00:37 Ответить
це він тобі )))
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10.03.2021 11:02 Ответить
ПОХОЖЕ ЩО ЗЕЛЕНА КОМАНДА ПІДТРИМУЄ СЕПАРІВ, ВАГНЕРІВЦІВ, А ЗНИЩУЄ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, ПО ЗАКЗУ РФ ЧИ ОРДЛО,ІНШОГО ПОЯСНЕНЯ БИКУВАННЯ В ЗАТЯГУВАНІ СУДУ НЕ БАЧУ, АРЕШТОВУЮТЬ ТОДІ КОЛИ 100 ДОКАЗІВ ВИНУВАТОСТІ, А НЕ РІК ТОРТУР БЕЗ СУДУ, ЦЕ НЕ СУДІ А МАБУТЬ АГЕНТИ СПЕЦСЛУЖБ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, ВИНІ ПІДСУДНІ, ВИРОК НЕ ВИНІ СВОБОДА, ІНШЕ ЦЕ ТЕРОРИСТЧНІ АКТИ ПРОТИ ПІДСУДНИХ.
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10.03.2021 08:23 Ответить
Наші судді не зацікавлені у вироках на користь звинувачуваних. Поцікавтеся скільки виправдовують в розвинутих країнах і скільки у нас.
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10.03.2021 09:08 Ответить
Цікаво, що затримали присяжного? Адже людина знала, що її присутність - не формальність, а справді важлива для життя і здоров'я звинуваченого. Хоча, можливо, присяжних просто "порушив" правила дорожнього руху щоб Антоненко залишився під вартою. Тут аваківці можуть встругнути все, що завгодно. Адже навіть про тй вихід Антоненка, пов' язаний зі зміною запобіжного заходу - це перший крок до волі. І до правди.
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09.03.2021 20:52 Ответить
Мабуть тому, що присяжні - це колишні співробітники мвс(мвд)?
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09.03.2021 21:01 Ответить
"Тягнуть кота за яйця...".
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09.03.2021 21:01 Ответить
Мабуть чорта, а не кота!
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10.03.2021 09:22 Ответить
Судьи находу переобуваются и выдумывают новые обвинения обвиняемым. Раньше такого обвинения не было. Раньше они якобы убили неизвестного никому журналиста из нацистских соображений.
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09.03.2021 20:52 Ответить
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09.03.2021 20:58 Ответить
Чувак тупо сидит из-за чьих-то политических игр ,нам ещё ООООчень далеко до нормального государства ,где такие вещи будут невозможны априори ,ВСЮ систему правосудия надо менять СУПЕР СРОЧНО или эта система похоронит Украину .
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09.03.2021 21:07 Ответить
У нас проблема не с системой, а с людьми в судейских мантиях.
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10.03.2021 00:44 Ответить
Зеленского арлекино , ублажающего всеми способами , своего кумира и куратора
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10.03.2021 01:24 Ответить
Вопрос меры пресечения решает только судья, присяжные здесь не при чем...
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09.03.2021 21:08 Ответить
Зєля ще більше підпилив гілку на якій сидить...
_____________________
Зєлю геть. Дострокові. Обираємо ЄДИНУ нормальну кандидатуру на дострокові:
Зеркаль
Сенченко
Кучеренко
Бутусов
Безсмертний...
Додавайте імен, пані і панове! Потім на київському віче проголосуємо.
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09.03.2021 21:13 Ответить
Порошенко.
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09.03.2021 21:16 Ответить
хай спочатку відсидить за пограбунок країни - а там може й обереш собі його головою жашківської чи сокальської сільської ради львівської області...
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09.03.2021 21:19 Ответить
А де ти собі мозок відсиділа?
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09.03.2021 21:24 Ответить
Мужик, а що в тебе вкрав Порошенко?
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09.03.2021 21:25 Ответить
Член... Теперь он Мария...
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09.03.2021 22:07 Ответить
та шо ти тому кугуту торочиш. Воно працює на ворога відволікаючи людей на вигляд гарними лозунгами. Я з ним розмовляв - воно працює на роз'єднання українців. Воно погане.
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09.03.2021 21:20 Ответить
Мені одна з його подруг в фейсбуці листа написала. Заявила що такі як я привели в Україну війну, а треба об'єднуватися з РФ, щоб ***** був презом, а Юля біля нього прем'єром.
Це все що потрібно знати про Суліму та інших заюлькінців.
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09.03.2021 21:26 Ответить
гниди.

Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
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09.03.2021 21:28 Ответить
вилізло зі своїми тупими висерами. кугутяра, для цього потрібна людина з командою і вмінням керувати. Порядність людини не означає що він здатен організовувати.
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09.03.2021 21:18 Ответить
Організовувати що? Корупційні схеми? Типу ротердам+, насіров з ковдрою, насалік з сєпарами, гонтарева з Лондоном...? Тоді це не до мене.
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09.03.2021 21:29 Ответить
аби було щось в ротердамі то вже була б кримінальна. зе-шавки жопу рвали аби щось накопати. Аби була непорядність - Байден би не мав справу з Порошенко.
Віра, мова, армія - то не для гнид.
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09.03.2021 21:41 Ответить
Так Зєля і Пєця - одна і та шобла. Зєля тупо всівсь в усі схеми Пєці і краде ще зухваліше і нахабніше. Щось не бачив особливого бажання зустрічатись з Зєлєю і Пєцєю ні у Трампа, ні у Байдена.
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09.03.2021 21:49 Ответить
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09.03.2021 21:53 Ответить
зебил и Порох---полные противоположности, Порох созидал, зебил разваливает и разлагает!
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09.03.2021 21:57 Ответить
Тут хочу заперечити, не можу. Пєця крав, але він хочаб вмів красти. Зєля не вміє, але краде.
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09.03.2021 23:25 Ответить
КРАВ??? Докази будуть, або як завжди , як голуб у шахмати)))
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09.03.2021 23:56 Ответить
Ваня,ну нельзя же быть ТАКИМ тупым!
Ну отменили тебе Роттердам+ и цены сразу выросли на 50-60% и должны подрасти еще в два раза! и ГДЕ тут коррупцiйнi схеми?Запад сказал, что Роттердам УБРАЛ коррупцию из угольной отрасли--им я верю больше, чем всяким полезным идиотам))) Да и по Гонтаревой, она ВЫЧИСТИЛА авгиевые конюшни воровства и коррупции в банковской системе--Запад ее на "руках носит" в пример ставит!
Повторяешь за гнидами всякую ересь, как попка-дурак!
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09.03.2021 21:56 Ответить
Якщо Гонтарева випотрошила Україну і всі гроші вклала в Британію, то чому британці мають на неї ображатись? В Британії всі російські мільярдери живуть, і що? Ті, доречі, що фінансували агресію проти України.
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09.03.2021 23:23 Ответить
ВЫПОТРОШИЛА? Разогнала кубло, которое собирало с лохов депозиты и выдавало себе любимым беспроцентные и невозвратные кредиты? Так тупо палиться может только жулькин лохторат!
Вывела бабло в Англию??? И поэтому живет в рядовой съемной квартире и работает преподавателем!
Ваня, иди помолись своей белой ведьме ,прими успокоительное и ложись спать---не позорься!
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10.03.2021 00:01 Ответить
Якщо я зараз почну сипати цифрами, то буде не цікаво читати. Одне лише те, що був пограбований малий і середній бізнес, що мав на депозитах більше, ніж гарантована компенсація у 100 тис. гр(4 тис. дол), вже про щось говорить. І за це "подяка" Лєркє Облігації. Фактично так робив СРСР, коли за одну ніч перетворив сотні і полтинники в папір(https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_1991_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Грошова реформа в СРСР 1991 року - Вікіпедія ). Тобто тепер люди мають зрозуміти - чому ми живем гірше ніж в усьому Світові. Бо в нас є шахраї Пєця і Лєра і багато бидла, яке за недоїдки їм служить.
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10.03.2021 09:45 Ответить
Ваня, не тупи!
Бизнес был пограбован не Гонтаревой, а теми банкирами, которым лохи несли свои денежки!
Когда Гонтарева закрывала эти банки-обманки ---в них ДЕНЕГ НЕ БЫЛО! А обеспечения под кредитные договора имели ценность только в актах оценки, которые составляли "специальные" оценщики---на самом деле их стоимость была во много раз меньше указанной, либо майно было уже переоформлено на третьих лиц, либо не единожды заложено, находилось в судах и под арестом!
Ты меньше жульку-шахрайку свою слушай, пораспрашивай не на камеру людей, которые в тех банках работали)))
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10.03.2021 21:21 Ответить
Да, по Роттердаму сказать уже нечего?
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10.03.2021 00:03 Ответить
Козак Гаврилюк !
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09.03.2021 21:37 Ответить
Медведчук
Шуфрич
Портнов...
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09.03.2021 21:39 Ответить
Ги, ги, ги. От ти розумний, прямо Пєхтєрєв
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09.03.2021 21:51 Ответить
А де пуйло?
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09.03.2021 23:08 Ответить
Ти - пуйло.
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10.03.2021 09:50 Ответить
хлопці, не можна так палитися і знову впадати в популізм...
курченко - продажна скотиняка..
якщо реально хочете змін, так слідкуйте за подіями..
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09.03.2021 21:56 Ответить
Не Курченко, а Кучеренко. Це дві великі різниці
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09.03.2021 23:14 Ответить
Звісно, як на мене, то Порошенко, але, якщо шукати компроміс, то погодився би на:
Сергій Кривонос
Зеркаль
Безсмертний
Данілов
Бутусов
Портніков
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09.03.2021 22:27 Ответить
Ну ось! Я теж пропоную декілька кандидатур з вашого списку! Це значить, що ми можем стати поруч!
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09.03.2021 23:10 Ответить
Зараз можна називати багато кого. І це добре. Але проукраїнським, патріотичним силам треба навчитись об'єднуватись і безпосередньо перед виборами висувати єдиного кандидата. Досить вже чубитись. В 2004 році змогли об'єднатись. І була перемога. Буде знову об'єднання, і знову буде перемога.
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09.03.2021 23:07 Ответить
Щось пан на власній хвилі. Хіба я щось інше пропоную?
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10.03.2021 09:25 Ответить
а у присяжных для такого случае не предусмотрены...как бы "запасные" ?
почему из-за этого должны срываться заседания? и сколько так можно тянуть кота...за подробности?
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09.03.2021 21:14 Ответить
*Система * ..! ..Коли хто стикався зрозуміє ..що прокурви , судді та мусарня в *одній зав*язці * !
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09.03.2021 21:15 Ответить
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09.03.2021 21:16 Ответить
Враги Украины взяли Антоненко в плен! Мрази!
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09.03.2021 21:21 Ответить
И да, Антоненко не "остался под стражей", а бандиты держат его под стражей в заложниках.
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09.03.2021 21:30 Ответить
Ще б пак не лишити Ріфа під вартою! Його ж визнали винним (без суду) найвеличнійший лідер Всесвіту янєлох 43-й та зовсім не чорт рюкзакової галактики!
То ж не звинувачення проти одного з ОПівців чи розслідування проти "рукі кормящєй" на ймення Бєня... Та й мертвечука звинувачувати ніхто ні в чому не збирається. А ось Федина, Звіробій, Дугарь, Кузьменко та Ріф - то чекотіли ********** для дєрьмаковсько-зеленої влади
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09.03.2021 21:22 Ответить
Это НЕ присяжные в нормальном понимании этого термина! Это тройка назначенных властью " чегоизволите"!
Нам нужен суд присяжных 12 человек с отбором, как в США!
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09.03.2021 22:00 Ответить
Сажайте этого присяжного вместо Антоненка!
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09.03.2021 23:04 Ответить
Та щоб не звільнити після закінчення сроку тримання під вартою, то того "пристяжного" швидко доставлять в суд.
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10.03.2021 06:47 Ответить
зеленский и аваков скоты
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10.03.2021 08:02 Ответить
черт и чмо!
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10.03.2021 09:42 Ответить
 
 