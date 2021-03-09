Антоненко остался под стражей

Заседание суда, на котором должны были продлить на 2 месяца содержание под стражей подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко, не состоялось.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Заседание не состоялось, так как на него не явился один из присяжных. Его перенесли на 16 марта.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, у здания суда произошли столкновения между сторонниками Антоненко и полицией.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

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