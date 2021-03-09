Антоненко остался под стражей
Заседание суда, на котором должны были продлить на 2 месяца содержание под стражей подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко, не состоялось.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Заседание не состоялось, так как на него не явился один из присяжных. Его перенесли на 16 марта.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, у здания суда произошли столкновения между сторонниками Антоненко и полицией.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей. Сейчас в СИЗО находится только Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.
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Зєлю геть. Дострокові. Обираємо ЄДИНУ нормальну кандидатуру на дострокові:
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Додавайте імен, пані і панове! Потім на київському віче проголосуємо.
Це все що потрібно знати про Суліму та інших заюлькінців.
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
Віра, мова, армія - то не для гнид.
Ну отменили тебе Роттердам+ и цены сразу выросли на 50-60% и должны подрасти еще в два раза! и ГДЕ тут коррупцiйнi схеми?Запад сказал, что Роттердам УБРАЛ коррупцию из угольной отрасли--им я верю больше, чем всяким полезным идиотам))) Да и по Гонтаревой, она ВЫЧИСТИЛА авгиевые конюшни воровства и коррупции в банковской системе--Запад ее на "руках носит" в пример ставит!
Повторяешь за гнидами всякую ересь, как попка-дурак!
Вывела бабло в Англию??? И поэтому живет в рядовой съемной квартире и работает преподавателем!
Ваня, иди помолись своей белой ведьме ,прими успокоительное и ложись спать---не позорься!
Бизнес был пограбован не Гонтаревой, а теми банкирами, которым лохи несли свои денежки!
Когда Гонтарева закрывала эти банки-обманки ---в них ДЕНЕГ НЕ БЫЛО! А обеспечения под кредитные договора имели ценность только в актах оценки, которые составляли "специальные" оценщики---на самом деле их стоимость была во много раз меньше указанной, либо майно было уже переоформлено на третьих лиц, либо не единожды заложено, находилось в судах и под арестом!
Ты меньше жульку-шахрайку свою слушай, пораспрашивай не на камеру людей, которые в тех банках работали)))
Шуфрич
Портнов...
курченко - продажна скотиняка..
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Бутусов
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почему из-за этого должны срываться заседания? и сколько так можно тянуть кота...за подробности?
под стражейв заложниках.
То ж не звинувачення проти одного з ОПівців чи розслідування проти "рукі кормящєй" на ймення Бєня... Та й мертвечука звинувачувати ніхто ні в чому не збирається. А ось Федина, Звіробій, Дугарь, Кузьменко та Ріф - то чекотіли ********** для дєрьмаковсько-зеленої влади
Нам нужен суд присяжных 12 человек с отбором, как в США!