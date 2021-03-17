У Раді зареєстровано законопроєкт про денонсацію "харківських угод"

Нардепи "Слуги народу", члени комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Алексійчук і Олег Дунда ініціювали законопроєкт, що передбачає скасування дії "харківських угод".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку документа на сайті парламенту.

Законопроєктом №0095 "Про денонсацію Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України", пропонується денонсувати "харківські угоди", тобто припинити їхню дію, "сповістивши іншу сторону в передбаченому угодою порядку"; а також доручити Кабміну і МЗС проінформувати Російську Федерацію про денонсацію угоди.

Згідно з карткою, документ спрямовано на ознайомлення профільному комітету - з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

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Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію "харківських угод". Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки та оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації "харківських угод" українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію "харківських угод". 16 березня СБУ провела обшуки в ВР, РНБО, МЗС і Кабміні. При цьому виявлено документи, що свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання і прийняття "харківських угод" усвідомлювало їх наслідки.