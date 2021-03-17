У Раді зареєстровано законопроєкт про денонсацію "харківських угод"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардепи "Слуги народу", члени комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Алексійчук і Олег Дунда ініціювали законопроєкт, що передбачає скасування дії "харківських угод".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на картку документа на сайті парламенту.
Законопроєктом №0095 "Про денонсацію Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України", пропонується денонсувати "харківські угоди", тобто припинити їхню дію, "сповістивши іншу сторону в передбаченому угодою порядку"; а також доручити Кабміну і МЗС проінформувати Російську Федерацію про денонсацію угоди.
Згідно з карткою, документ спрямовано на ознайомлення профільному комітету - з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.
Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію "харківських угод". Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки та оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації "харківських угод" українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію "харківських угод". 16 березня СБУ провела обшуки в ВР, РНБО, МЗС і Кабміні. При цьому виявлено документи, що свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання і прийняття "харківських угод" усвідомлювало їх наслідки.
Будь ласка, зачекайте...
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Тех, кто "сдал" Крым надо наградить. Если бы они тогда были такими воинственными как ты СЕЙЧАС, то донбасс был бы на половине материковой Украины.
Гора трупов, тысячи исков в суд за отдачу заведомо преступного приказа, и самое главное эффект равный нулю!!!! Учитывая что сотни и тысячи спасенных жизней крымчан ,не предавших Украину ,потом спасали донбасс от крымского сценария , то эффект разгромный скорее всего..... Так что уж если кто тут и дебил, то для его поиска вам следует подойти к зеркалу......
і охороняти парламент від захоплення ряженими кацапами зеленими, татари на ніч
ідвели свої пікети і парламент залишився відкритим. На наступне утро кацапи зібрали
кого змогли і легалізували свою присутність у Криму як протидіє "Хунтє" в Київі. Все
починається з малого. На той час там не було 30 000 вояків Московії.
Ну то таке - Турчинов не самостійна фігура у владі і сам такого рішення прийняти
не зміг, тому і є знаменита стєнограма РНБО на якій госем була і баба Юла. Турчинова
як блаженого всі відмовляли від любих військовиї дій (Расєя нападьйот), читав цю
стенограму, всі присутні на РНБО проголосували проти втручання Київа у події в Криму, тільки Турчин був за.
Схоже на якись спектакль.
Ведущей чертой характера придуманных в 18 веке якобы "россиян" всегда было рабство и постоянное желание быть рабами и поработить, сделать рабами других. Г. Рейналь в "Истории обеих Индий" по этому поводу писал: "Даже если крепостное право здесь и упадет, то невозможно будет поднять этот холопий народ с колен с рабской отупения к ощущению свободы".
Кровавый захват, пренебрежение своими родными землями, и в то же время постоянные, чисто монгольские - ордынские, маниакальные кровавые военные походы в чужие земли, стали главной темой не только внешней политики ордынских московских ханов -царей , но и очень заметной чертой характера любого рядового не славянина москаля но будто бы якобы даже "россиянина". Совершенно не умея навести порядок в своем собственном доме в жуткой лапотной - орде паРаше, они постоянно стремятся захватить более зажиточные земли и дома своих соседей, да еще обязательно так, чтобы установить там свои жуткие репрессии и кровавые кацапские порядки.
Может тогда ее даже депутаты от слуг выучат?
Каждый должен получить 20 лет с конфискацией.
А не пора ли на Будапештский наш меморандум замахнуться?
Як то кажуть "пізно всрались"
С*ки народу ********** віртальні перемоги як і їх лідер який вже віртуально
переміг на Донбасі
А то туда хохлы колбаску и молочку возят выгодно продавать, наплевав на национальную гордость. У них нет войны с врагом. Чисто бизнес.
Заявление №1. Мы требуем странами подписантами Будапешткого меморандума его выполнение.
Крапка. .... Ждем три дня. Не раздуплились? (Ваши проблемы)
Заявление №2. Для всех в мире стран и народов. - Подписание разных договоров, меморандумов и т.п. с такими странами (список из Будапешта) ... можете засунуть себе задницу. И по всем информбюро....
Вот это президент. Вот это "бомба".
ПС. Хотя можно перед заявой №2 предупредить "крутых" подписантов.
Кто там в подписантах? Пох. Хуже чем сейчас, уже не будет. . Крапка.