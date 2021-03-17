В Раде зарегистрирован законопроект о денонсации "харьковских соглашений"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардепы "Слуги народа", члены комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук и Олег Дунда инициировали законопроект, предусматривающий отмену действия "харьковских соглашений".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа на сайте парламента.
Законопроектом №0095 "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины". предлагается денонсировать "харьковские соглашения", то есть прекратить их действие, "известив другую сторону в предусмотренном соглашением порядке"; а также поручить Кабмину и МИД проинформировать Российскую Федерацию о денонсации соглашения.
Согласно карточке, документ направлен на ознакомление профильному комитету - по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений". 16 марта СБУ провела обыки в ВР, СНБО, МИД и Кабмине. При этом выявлены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия "харьковских соглашений" осознавало их последствия.
Пожалуйста, подождите...
===
Тех, кто "сдал" Крым надо наградить. Если бы они тогда были такими воинственными как ты СЕЙЧАС, то донбасс был бы на половине материковой Украины.
Гора трупов, тысячи исков в суд за отдачу заведомо преступного приказа, и самое главное эффект равный нулю!!!! Учитывая что сотни и тысячи спасенных жизней крымчан ,не предавших Украину ,потом спасали донбасс от крымского сценария , то эффект разгромный скорее всего..... Так что уж если кто тут и дебил, то для его поиска вам следует подойти к зеркалу......
і охороняти парламент від захоплення ряженими кацапами зеленими, татари на ніч
ідвели свої пікети і парламент залишився відкритим. На наступне утро кацапи зібрали
кого змогли і легалізували свою присутність у Криму як протидіє "Хунтє" в Київі. Все
починається з малого. На той час там не було 30 000 вояків Московії.
Ну то таке - Турчинов не самостійна фігура у владі і сам такого рішення прийняти
не зміг, тому і є знаменита стєнограма РНБО на якій госем була і баба Юла. Турчинова
як блаженого всі відмовляли від любих військовиї дій (Расєя нападьйот), читав цю
стенограму, всі присутні на РНБО проголосували проти втручання Київа у події в Криму, тільки Турчин був за.
Схоже на якись спектакль.
Ведущей чертой характера придуманных в 18 веке якобы "россиян" всегда было рабство и постоянное желание быть рабами и поработить, сделать рабами других. Г. Рейналь в "Истории обеих Индий" по этому поводу писал: "Даже если крепостное право здесь и упадет, то невозможно будет поднять этот холопий народ с колен с рабской отупения к ощущению свободы".
Кровавый захват, пренебрежение своими родными землями, и в то же время постоянные, чисто монгольские - ордынские, маниакальные кровавые военные походы в чужие земли, стали главной темой не только внешней политики ордынских московских ханов -царей , но и очень заметной чертой характера любого рядового не славянина москаля но будто бы якобы даже "россиянина". Совершенно не умея навести порядок в своем собственном доме в жуткой лапотной - орде паРаше, они постоянно стремятся захватить более зажиточные земли и дома своих соседей, да еще обязательно так, чтобы установить там свои жуткие репрессии и кровавые кацапские порядки.
Может тогда ее даже депутаты от слуг выучат?
Каждый должен получить 20 лет с конфискацией.
А не пора ли на Будапештский наш меморандум замахнуться?
Як то кажуть "пізно всрались"
С*ки народу ********** віртальні перемоги як і їх лідер який вже віртуально
переміг на Донбасі
А то туда хохлы колбаску и молочку возят выгодно продавать, наплевав на национальную гордость. У них нет войны с врагом. Чисто бизнес.
Заявление №1. Мы требуем странами подписантами Будапешткого меморандума его выполнение.
Крапка. .... Ждем три дня. Не раздуплились? (Ваши проблемы)
Заявление №2. Для всех в мире стран и народов. - Подписание разных договоров, меморандумов и т.п. с такими странами (список из Будапешта) ... можете засунуть себе задницу. И по всем информбюро....
Вот это президент. Вот это "бомба".
ПС. Хотя можно перед заявой №2 предупредить "крутых" подписантов.
Кто там в подписантах? Пох. Хуже чем сейчас, уже не будет. . Крапка.