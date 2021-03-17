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Новости Политика Украины
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денонсация (57) законопроект (3056) Харьковский пакт (216)

В Раде зарегистрирован законопроект о денонсации "харьковских соглашений"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде зарегистрирован законопроект о денонсации

Нардепы "Слуги народа", члены комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук и Олег Дунда инициировали законопроект, предусматривающий отмену действия "харьковских соглашений".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа на сайте парламента.

Законопроектом №0095 "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины". предлагается денонсировать "харьковские соглашения", то есть прекратить их действие, "известив другую сторону в предусмотренном соглашением порядке"; а также поручить Кабмину и МИД проинформировать Российскую Федерацию о денонсации соглашения.

Согласно карточке, документ направлен на ознакомление профильному комитету - по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська об ответственности за "харьковские соглашения": Нардепы, согласно Конституции, не отвечают за результаты голосования, привлечь могут чиновников

Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений". 16 марта СБУ провела обыки в ВР, СНБО, МИД и Кабмине. При этом выявлены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия "харьковских соглашений" осознавало их последствия.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+31
Перемога сто відсотків...! Нащо цей цирк...? Імітують бурхливу діяльність блазні?
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16.03.2021 21:03
+26
имитаторы.
эти договора не действуют с весны 2014 года

лучше бы делом занялись

В Раде зарегистрирован законопроект о денонсации "харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 8999
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16.03.2021 21:00
+16
Нє, імітація бурної дєятєльності. Останні два тижні патріотизмом аж пре. Треба ж чимось злив вагнерівської операції замилювати...
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16.03.2021 21:06
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Это делаеться еще и для того что если вдруг росия вернет крым то согластно этого договора их воска могут спокойно оставаться в крыму до 2042 года
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16.03.2021 22:39 Ответить
ДЕБИЛЫ! Почему не берете за яйца тех, кто сдал Крым? Кто дал команду -не стрелять. Наши военные должны были просто выполнять присягу, устав. Стрелять в тех, кто напал на военные базы. Так гласит УСТАВ! Кто предал???
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16.03.2021 23:11 Ответить
Тебя ждали.Ты не пришел отвоевывать Крым, значит ТЫ его сдал!
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16.03.2021 23:19 Ответить
Отой Шумик пінімає шумок в склянці води. А сам скоріш за все в війську не служив. Бо ті, хто тримали в руках зброю і дружать з головою, такої муйні постити не будуть. Вже не кажучи про те , як військо розвалювали особливо при янукодлі.
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16.03.2021 23:41 Ответить
Почему не берете за яйца тех, кто сдал Крым?
===
Тех, кто "сдал" Крым надо наградить. Если бы они тогда были такими воинственными как ты СЕЙЧАС, то донбасс был бы на половине материковой Украины.
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17.03.2021 10:45 Ответить
Ті тупуваті борцуни за крим дальше свого носа не бачать. Якби тоді в 14 кілька боєздатних бригад зав"язли там на початку, то резервів не було від слова взагалі. Були б нові Крути і московія мінімум на Дніпрі. Це слова сусіда, син якого був тоді в 25 бригаді.Сам сусід загинув весною 15 року .
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17.03.2021 21:47 Ответить
Дебилом тут смердит только от Вашего поста. Тотальное предательство всех прочих силовых структур,90 с хвостом процентов СБУшников и ментов на стороне врага, адмиралы предатели, с кем воевать? 100 лет назад принято решение совмином Крыма о том чтобы крымчане служили в Крыму. То есть большинство военнослужащих ,как впрочем и ментов и СБУ имеют семьи в заложниках у врага, степень готовности к боевым действиям, вменяемая только в отдельных частях,типа спецназа, численность которых далека от тысяч и часто от сотен бойцов, и вот всех их ,вы предлагаете бросить под 30 тысяч отлично вооруженных, прошедших по две-три войны бурятов? Добавьте сюда абсолютное господство врага в воздушном пространстве и на море.......

Гора трупов, тысячи исков в суд за отдачу заведомо преступного приказа, и самое главное эффект равный нулю!!!! Учитывая что сотни и тысячи спасенных жизней крымчан ,не предавших Украину ,потом спасали донбасс от крымского сценария , то эффект разгромный скорее всего..... Так что уж если кто тут и дебил, то для его поиска вам следует подойти к зеркалу......
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17.03.2021 11:31 Ответить
Все починалось з захоплення парламенту Криму, ось де треба було перекинути спецназ
і охороняти парламент від захоплення ряженими кацапами зеленими, татари на ніч
ідвели свої пікети і парламент залишився відкритим. На наступне утро кацапи зібрали

кого змогли і легалізували свою присутність у Криму як протидіє "Хунтє" в Київі. Все

починається з малого. На той час там не було 30 000 вояків Московії.
Ну то таке - Турчинов не самостійна фігура у владі і сам такого рішення прийняти
не зміг, тому і є знаменита стєнограма РНБО на якій госем була і баба Юла. Турчинова
як блаженого всі відмовляли від любих військовиї дій (Расєя нападьйот), читав цю
стенограму, всі присутні на РНБО проголосували проти втручання Київа у події в Криму, тільки Турчин був за.
Схоже на якись спектакль.
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17.03.2021 18:48 Ответить
Проконсультуйтеся з Ківою стосовно політичної мастурбації в сесійній залі Ради.
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17.03.2021 08:47 Ответить
-
Ведущей чертой характера придуманных в 18 веке якобы "россиян" всегда было рабство и постоянное желание быть рабами и поработить, сделать рабами других. Г. Рейналь в "Истории обеих Индий" по этому поводу писал: "Даже если крепостное право здесь и упадет, то невозможно будет поднять этот холопий народ с колен с рабской отупения к ощущению свободы".
Кровавый захват, пренебрежение своими родными землями, и в то же время постоянные, чисто монгольские - ордынские, маниакальные кровавые военные походы в чужие земли, стали главной темой не только внешней политики ордынских московских ханов -царей , но и очень заметной чертой характера любого рядового не славянина москаля но будто бы якобы даже "россиянина". Совершенно не умея навести порядок в своем собственном доме в жуткой лапотной - орде паРаше, они постоянно стремятся захватить более зажиточные земли и дома своих соседей, да еще обязательно так, чтобы установить там свои жуткие репрессии и кровавые кацапские порядки.
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17.03.2021 08:48 Ответить
В третий раз?! Охренели слуги совсем,осталось еще таблицу умножения в закон вписать!
Может тогда ее даже депутаты от слуг выучат?
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17.03.2021 08:53 Ответить
Демонстративно (внахалку) всі (і РНБО, і СБУ, і т.з. "народні клоуни"...) демонструють Україні і Українцям, що мають нас усіх за кінчених дебілів... Мабуть, так воно і є...
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17.03.2021 09:11 Ответить
***, никто бубочке не подскажет. **** тут харьковские соглашения вспоминать, надоть Переяславския сначала денонсировать. Разобраться кто там предатель, кто кому Рабинович. А то схватились сразу за Вагнеровцев, по порядку надо действовать. Расследовать окончательно восстание Довбуша, коліївщину. Разобраться с УНР - там не все так просто. Бенядиктовой работы - море, где подозрение гетьману Скоропадскому, на каких условиях заключали союз с немцами...
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17.03.2021 10:02 Ответить
Прокинулись?!
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17.03.2021 10:42 Ответить
Все правильно - это нужно было еще 5 лет назад сделать, а всех подписантов, кто собственноручно голосовал своей карточкой и был в тот момент в зале - объявить предателями и врагами народа, коллаборантами и сепаратистами.

Каждый должен получить 20 лет с конфискацией.
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17.03.2021 10:53 Ответить
Ну, некое вялое символическое действие...
А не пора ли на Будапештский наш меморандум замахнуться?
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17.03.2021 11:51 Ответить
А их разве не денонсировали?
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17.03.2021 12:08 Ответить
Законопроектом №0095 "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины". предлагается денонсировать "харьковские соглашения" Источник: https://censor.net/ru/n3253750

Як то кажуть "пізно всрались" У Раді зареєстровано законопроєкт про денонсацію "харківських угод" - Цензор.НЕТ 2518
С*ки народу ********** віртальні перемоги як і їх лідер який вже віртуально
переміг на Донбасі
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17.03.2021 12:37 Ответить
Особый статус Крыма бы еще отменить! С налоговыми преференциями.
А то туда хохлы колбаску и молочку возят выгодно продавать, наплевав на национальную гордость. У них нет войны с врагом. Чисто бизнес.
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17.03.2021 12:43 Ответить
Все очень просто. Если президент страны, а не сцыкло.
Заявление №1. Мы требуем странами подписантами Будапешткого меморандума его выполнение.
Крапка. .... Ждем три дня. Не раздуплились? (Ваши проблемы)
Заявление №2. Для всех в мире стран и народов. - Подписание разных договоров, меморандумов и т.п. с такими странами (список из Будапешта) ... можете засунуть себе задницу. И по всем информбюро....
Вот это президент. Вот это "бомба".
ПС. Хотя можно перед заявой №2 предупредить "крутых" подписантов.
Кто там в подписантах? Пох. Хуже чем сейчас, уже не будет. . Крапка.
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17.03.2021 13:12 Ответить
Гірше може бути. Наші союзники скажуть: "Ви скажені, ми згортаємо усю співпрацю". Кацапня іде в наступ, а ми залишаємось наодинці з ними.
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17.03.2021 15:04 Ответить
Той договір було порушено кацапнею ще у лютому 2014 (як і сотні інших договорів між нашими країнами).
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17.03.2021 15:01 Ответить
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