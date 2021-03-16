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Розслідування ведеться стосовно 59 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розслідування ведеться стосовно 59 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим, - СБУ

Стосовно 59 російських артистів, які приїздили до Криму після окупації, ведеться розслідування в межах кримінального провадження.

Про це повідомили Крим.Реалії в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на інформаційний запит у відомстві уточнили, що ведеться розслідування за статтею КК України про "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Зокрема, йдеться про артистів зі списку, складеного Ізраїльською асоціацією акторів "Маген". Її представники раніше заявили, що через адвокатів звернулися в СБУ з проханням відкрити кримінальне провадження щодо російських знаменитостей, які відвідували Крим із гастролями.

Раніше повідомлялося, що Крайова рада українців Криму (КРУК) вимагає від правоохоронних органів України розслідувати факти незаконного відвідування анексованого Криму російськими діячами культури.

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Ізраїльська асоціація акторів "Маген" хоче заборонити гастролі в Ізраїлі російським зіркам, які незаконно відвідували Крим, а саме - в'їжджали на анексований півострів із сусідньої Росії, не пройшовши український прикордонний і митний контролі. У стоп-аркуші - 59 знаменитостей.

Разом із цим асоціація акторів "Маген" звернулася до голови Союзу кінематографістів Росії, російського режисера Микити Михалкова, а також до Гільдії акторів Росії з проханням "запобігти пропаганді окупації Криму і припинити порушувати закони України". Відкритий лист опубліковано на їх офіційному сайті.

Асоціація акторів також опублікувала список імен членів гільдії і артистів естради, які вже відвідували Крим і які планують приїхати на півострів з гастролями в 2021 році.
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вам заняться нечем?за мокшанскими ортистами достаточно приглядывать миротворцу...
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16.03.2021 22:44 Відповісти
за тобой ещё надо посмотреть, то что-то разпереживался из-за них. Расследование ведется по 59 российским артистам, незаконно посещавшим оккупированный Крым, - СБУ - Цензор.НЕТ 3842
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16.03.2021 23:04 Відповісти
бинокль из двух вилок себе купи...
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16.03.2021 23:06 Відповісти
Мы продажные артисты,
Мы в дороге день за днем.
И кайенчик на парковке,
Это наш привычный дом.
Мы "великие" таланты,
Но бабло ведь любим мы
Мы запутинцы и дятлы,
рагули и алкаши

Розслідування ведеться стосовно 59 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим, - СБУ - Цензор.НЕТ 4
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16.03.2021 23:05 Відповісти
Баканов, любитель юбилеев, ты бы ОП прошерстил..., там кацапских тварей, как дерьма в выгребной яме.
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16.03.2021 23:21 Відповісти
зачем вы шалав путинского сутенёра кыркорова обзываете артыстами ?
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16.03.2021 23:54 Відповісти
Зеленский что,пообещал хасидам Нахмана из Умани отдать ,что еврейцы с таким неожиданным предложением выступили?
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17.03.2021 00:38 Відповісти
А в чем проблема??? Достаточно крымские афиши посмотреть и это будет достаточным доказательством нарушения закона Украины тем, либо иным маскальким артистом.
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17.03.2021 10:58 Відповісти
огласите весь список
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18.03.2021 18:14 Відповісти
 
 