Розслідування ведеться стосовно 59 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим, - СБУ

Стосовно 59 російських артистів, які приїздили до Криму після окупації, ведеться розслідування в межах кримінального провадження.

Про це повідомили Крим.Реалії в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

У відповідь на інформаційний запит у відомстві уточнили, що ведеться розслідування за статтею КК України про "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї". Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Зокрема, йдеться про артистів зі списку, складеного Ізраїльською асоціацією акторів "Маген". Її представники раніше заявили, що через адвокатів звернулися в СБУ з проханням відкрити кримінальне провадження щодо російських знаменитостей, які відвідували Крим із гастролями.

Раніше повідомлялося, що Крайова рада українців Криму (КРУК) вимагає від правоохоронних органів України розслідувати факти незаконного відвідування анексованого Криму російськими діячами культури.

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Ізраїльська асоціація акторів "Маген" хоче заборонити гастролі в Ізраїлі російським зіркам, які незаконно відвідували Крим, а саме - в'їжджали на анексований півострів із сусідньої Росії, не пройшовши український прикордонний і митний контролі. У стоп-аркуші - 59 знаменитостей.

Разом із цим асоціація акторів "Маген" звернулася до голови Союзу кінематографістів Росії, російського режисера Микити Михалкова, а також до Гільдії акторів Росії з проханням "запобігти пропаганді окупації Криму і припинити порушувати закони України". Відкритий лист опубліковано на їх офіційному сайті.

Асоціація акторів також опублікувала список імен членів гільдії і артистів естради, які вже відвідували Крим і які планують приїхати на півострів з гастролями в 2021 році.