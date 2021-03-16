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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Расследование ведется по 59 российским артистам, незаконно посещавшим оккупированный Крым, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Расследование ведется по 59 российским артистам, незаконно посещавшим оккупированный Крым, - СБУ

В отношении 59 российских артистов, приезжавших в Крым после оккупации, ведется расследование в рамках уголовного производства.

Об этом сообщили Крым.Реалии в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

В ответ на информационный запрос в ведомстве уточнили, что ведется расследование по статье УК Украины о "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В частности, речь идет об артистах из списка, составленного Израильской ассоциацией актеров "Маген". Ее представители которой ранее заявили, что через адвокатов обратились в СБУ с просьбой открыть уголовное производство в отношении российских знаменитостей, посещавших Крым с гастролями.

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Ранее сообщалось, что Краевая рада украинцев Крыма (КРУК) требует от правоохранительных органов Украины расследовать факты незаконного посещения аннексированного Крыма российскими деятелями культуры.

Израильская ассоциация актеров "Маген" хочет запретить гастроли в Израиле российским звездам, которые незаконно посещали Крым, а именно ‒ въезжали на аннексированный полуостров из соседней России, не пройдя украинский пограничный и таможенный контроли. В стоп-листе - 59 знаменитостей.

Вместе с этим ассоциация актеров "Маген" обратилась к главе Союза кинематографистов России, российскому режиссеру Никите Михалкову, а также к Гильдии актеров России с просьбой "предотвратить пропаганду оккупации Крыма и прекратить нарушать законы Украины". Открытое письмо опубликовано на их официальном сайте.

Ассоциация актеров также опубликовала список имен членов гильдии и артистов эстрады, которые уже посещали Крым и которые планируют приехать на полуостров с гастролями в 2021 году.

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Автор: Анна Судак
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вам заняться нечем?за мокшанскими ортистами достаточно приглядывать миротворцу...
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16.03.2021 22:44 Ответить
за тобой ещё надо посмотреть, то что-то разпереживался из-за них. Расследование ведется по 59 российским артистам, незаконно посещавшим оккупированный Крым, - СБУ - Цензор.НЕТ 3842
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16.03.2021 23:04 Ответить
бинокль из двух вилок себе купи...
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16.03.2021 23:06 Ответить
Мы продажные артисты,
Мы в дороге день за днем.
И кайенчик на парковке,
Это наш привычный дом.
Мы "великие" таланты,
Но бабло ведь любим мы
Мы запутинцы и дятлы,
рагули и алкаши

Розслідування ведеться стосовно 59 російських артистів, які незаконно відвідували окупований Крим, - СБУ - Цензор.НЕТ 4
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16.03.2021 23:05 Ответить
Баканов, любитель юбилеев, ты бы ОП прошерстил..., там кацапских тварей, как дерьма в выгребной яме.
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16.03.2021 23:21 Ответить
зачем вы шалав путинского сутенёра кыркорова обзываете артыстами ?
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16.03.2021 23:54 Ответить
Зеленский что,пообещал хасидам Нахмана из Умани отдать ,что еврейцы с таким неожиданным предложением выступили?
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17.03.2021 00:38 Ответить
А в чем проблема??? Достаточно крымские афиши посмотреть и это будет достаточным доказательством нарушения закона Украины тем, либо иным маскальким артистом.
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17.03.2021 10:58 Ответить
огласите весь список
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18.03.2021 18:14 Ответить
 
 