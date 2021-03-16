"Слуга народу" Кравчук: Те, що зробив Арестович - неприпустиме свинство
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Народна депутатка від "Слуги Народу" Євгенія Кравчук заявила, що поведінка речника української делегації Тристоронньої контактної групи Олексія Арестовича є неприпустимою. Так вона прокоментувала допис, у якому той грубо відмовився спілкуватися українською мовою.
Про це Кравчук сказала в ефірі "Громадського", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, те, що зробив Арестович — це неприпустимо, свинство... Така поведінка точно лише дискредитує його як людину, яка мала б доносити інформацію про перебіг переговорів", — вважає Кравчук.
Вона зазначила, що не взяла б його працювати речником української делегації. За словами Кравчук, на цій посаді потрібно обговорювати те, як росіяни блокують переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а не потрапляти у скандали через небажання спілкуватися українською мовою.
"Я думаю, що нам — керівництву фракції — варто цю тему порушити і запросити його на засідання фракції. Бо до нього й раніше були питання. Певною своєю мірою ㅡ він ефективний як комунікатор: пише, приходить на ефіри, пояснює. Не можна сказати, що це непотрібна (посада — ред.)", — зауважила Кравчук.
Нагадаємо, раніше Арестович в грубій формі відповів підписчику, який попросив його публікувати пости в Фейсбуці українською мовою. "Пошел на х#й, так понятнее?", - відповів Арестович.
Будь ласка, зачекайте...
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Так він і є-недолуга свиня.
Во фейсбук широкий с шашкой наголо.
Чтобы всем зевакам что не увернутся,
На уши навесить пасты с полкило.
Этот дерзкий выход не вполне удался,
Хромосома русская верно подвела!
Петушок двуглавый из личины рвался,
Изнутри изрядно видно прогнила.
Порівнювати свиню з цією лицемірною твариною - пряма образа для свині!
Як на мене, ця істота найбільш нагадує скунса. 😎
1 Полностью отрицал варенгейт
2 Заявил, что АП его и дальше будет тупо игнорить в лучших традициях *****.
3 Допустил "свинство"
4 И самое свежее на цензор залетела запоребриковая ботва отмазывать его имидж.
Короче с этим все ясно, давайте следующего)
Цей учок продався або москалям , або медвечуку.
Банальна істеричка, неврівноважений поц... неприємне видовище.