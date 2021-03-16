"Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство

Народный депутат "Слуги Народа" Евгения Кравчук заявила, что поведение представителя украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексея Арестовича является недопустимым. Так она прокомментировала сообщение, в котором тот в грубой форме отказался общаться на украинском языке.

Об этом Кравчук сказала в эфире "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, то, что сделал Арестович — это недопустимо, свинство... Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который должен был бы доносить информацию о ходе переговоров", — считает Кравчук.

Она отметила, что не взяла бы Арестовича работать спикером украинской делегации. По словам Кравчук, на этой должности нужно обсуждать, как россияне блокируют переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, а не попадать в скандалы из-за нежелания общаться на украинском языке.

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"Я думаю, что нам — руководству фракции — стоит эту тему поднять и пригласить его на заседание фракции. Потому что к нему и раньше были вопросы. В определенной своей степени ㅡ он эффективен как коммуникатор: пишет, приходит на эфиры, объясняет. Нельзя сказать, что это ненужная (должность — Ред.)", — отметила Кравчук.

Напомним, ранее Арестович в грубой форме ответил подписчику, который попросил его публиковать посты в Фейсбуке на украинском языке. "Пошел на х#й, так понятнее?", — ответил Арестович.

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