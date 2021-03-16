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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат "Слуги Народа" Евгения Кравчук заявила, что поведение представителя украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексея Арестовича является недопустимым. Так она прокомментировала сообщение, в котором тот в грубой форме отказался общаться на украинском языке.

Об этом Кравчук сказала в эфире "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, то, что сделал Арестович — это недопустимо, свинство... Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который должен был бы доносить информацию о ходе переговоров", — считает Кравчук.

Она отметила, что не взяла бы Арестовича работать спикером украинской делегации. По словам Кравчук, на этой должности нужно обсуждать, как россияне блокируют переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, а не попадать в скандалы из-за нежелания общаться на украинском языке.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Пошел на х#й, так понятнее?" - официальный представитель Украины в ТКГ Арестович на просьбу общаться по-украински

"Я думаю, что нам — руководству фракции — стоит эту тему поднять и пригласить его на заседание фракции. Потому что к нему и раньше были вопросы. В определенной своей степени ㅡ он эффективен как коммуникатор: пишет, приходит на эфиры, объясняет. Нельзя сказать, что это ненужная (должность — Ред.)", — отметила Кравчук.

Напомним, ранее Арестович в грубой форме ответил подписчику, который попросил его публиковать посты в Фейсбуке на украинском языке. "Пошел на х#й, так понятнее?", — ответил Арестович.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы не россияне и не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль", - Арестович

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
"Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство

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Так він і є-недолуга свиня. "Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство - Цензор.НЕТ 4261
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16.03.2021 23:10
+20
Дубинский 2.0 "Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство - Цензор.НЕТ 7392
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16.03.2021 23:14
+17
Люська всралась. Дібінського вигнали зі свори слюгі урода, люську виженуть з ТКГ. Дібіли .
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16.03.2021 23:10
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Арестовича под арест .... "Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство - Цензор.НЕТ 6281
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16.03.2021 23:08 Ответить
підарешт
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16.03.2021 23:25 Ответить
і через дефіс...-ешт...
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16.03.2021 23:32 Ответить
підарашт
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16.03.2021 23:35 Ответить
найприкольніше як козломорду люсю, да й взагалі всіх кацапів, корьожить від української мови, як усіляку нечість від святої води "Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство - Цензор.НЕТ 8744 просто якесь диво-дивне!
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16.03.2021 23:27 Ответить
Швидко у Арестовича виросли крила, ой швико!
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17.03.2021 07:36 Ответить
Послал нах провокатора боевой офицер и правильно сделал ,а шавки лезут хоть где то засветить свой фейс, яко бы эти фейковые политики имеют реальное значение
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17.03.2021 09:00 Ответить
блин,теперь бужанский вызовет на дуэль арестовича?
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16.03.2021 23:09 Ответить
Бужанський не викличе, він же теж рускоязьічньій "Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство - Цензор.НЕТ 1169
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16.03.2021 23:11 Ответить
о сраказмах нэ чулы...
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16.03.2021 23:13 Ответить
Ну, інтонації не дочув "Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство - Цензор.НЕТ 5348 Проїхали
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16.03.2021 23:19 Ответить
Разве что, на дуэль на бюстгальтерах...
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17.03.2021 00:04 Ответить
І нехай на колінах вибачається перед дописувачем на камеру!
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16.03.2021 23:09 Ответить
Люська всралась. Дібінського вигнали зі свори слюгі урода, люську виженуть з ТКГ. Дібіли .
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16.03.2021 23:10 Ответить
"Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство

=============
Так він і є-недолуга свиня. "Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство - Цензор.НЕТ 4261
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16.03.2021 23:10 Ответить
Подобное притягивает подобное, быдло к быдлу. Сразу видно что Люся в Трускавецком "университете" не учился "Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство - Цензор.НЕТ 5810
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16.03.2021 23:13 Ответить
Дубинский 2.0 "Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство - Цензор.НЕТ 7392
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16.03.2021 23:14 Ответить
а ты выгони его. вот возьми и выгони. и из ТКГ и из советников ермака. ну раз недопустимое "свинство" и все такое...
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16.03.2021 23:17 Ответить
Арестович это креатура шоумена, и это уе.ище, его лицо, и к сожалению, в его окружении таких подавляющее большинство.
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16.03.2021 23:20 Ответить
Той випадок коли навіть депутат зеленого балагану адекватніший за тебе..
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16.03.2021 23:25 Ответить
Солнце опускалось. Выходила Люся
Во фейсбук широкий с шашкой наголо.
Чтобы всем зевакам что не увернутся,
На уши навесить пасты с полкило.
Этот дерзкий выход не вполне удался,
Хромосома русская верно подвела!
Петушок двуглавый из личины рвался,
Изнутри изрядно видно прогнила.
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16.03.2021 23:25 Ответить
на самом деле служащий должен быть уволен за то что в ответ на просьбу про державну мову посылает накуй -это ни в одной стране невозможно
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16.03.2021 23:28 Ответить
Уволен ? Это уголовная ответственность, как надругательство над флагом, гимном, мовой...
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16.03.2021 23:30 Ответить
100 баллов
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16.03.2021 23:31 Ответить
А что подписчик Адрыстовича ожидал от ватной прокремлёвской гниды? Вежливости и патриотизма? И уважения к государственному языку? Надо быть идиотом, чтобы подписываться на всяких ничтожеств....
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16.03.2021 23:28 Ответить
Завтра его... в тупой собачий рот...
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16.03.2021 23:29 Ответить
До чого тут "свинство"?!
Порівнювати свиню з цією лицемірною твариною - пряма образа для свині!
Як на мене, ця істота найбільш нагадує скунса. 😎
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16.03.2021 23:31 Ответить
русская пропаганда будет показывать, что мову посылают или что-то типа того. Арестович должен идти туда, куда он послал. его должны уволить!
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16.03.2021 23:31 Ответить
арестович, дубинский, бужанский ну и кива...ето крест на их политичной карьере. нормальньіе партии даже за бабло их не возьмут..ну хотя откроют свою " дебильі ".. ляшко пример, коров сечас целует гдне то.
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16.03.2021 23:33 Ответить
Люська быстренько отбрехалась:

"Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство - Цензор.НЕТ 4799
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16.03.2021 23:34 Ответить
Если послал за лицимерие,то люсенька вообще не должна слезать с этого места,в которое послало незнакомого человека. Переобувальщик номер один заслуженно.
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17.03.2021 02:03 Ответить
Отборный петушок очевидно еще и врожденный дебил какие могут быть вопросы гнать ссаной тряпкой... "Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство - Цензор.НЕТ 4446
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16.03.2021 23:37 Ответить
"Я считаю, то, что сделал Арестович - это недопустимо, свинство... Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, но и "зе- преза",а самое главное Украину и ее народ поскольку он лицо и преза и государства,
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16.03.2021 23:39 Ответить
Арестович фсе...

1 Полностью отрицал варенгейт
2 Заявил, что АП его и дальше будет тупо игнорить в лучших традициях *****.
3 Допустил "свинство"
4 И самое свежее на цензор залетела запоребриковая ботва отмазывать его имидж.

Короче с этим все ясно, давайте следующего)
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16.03.2021 23:41 Ответить
Тут не нужно рубить с плеча. Нужна следственная комиссия! Если послал порохобота, стоит понять и простить. Ибо достали бесноватые уже всех.))) А если нормального человека обидел, тут конечно нужны санкции.
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16.03.2021 23:43 Ответить
А еще Арестович любит переодевацца в женское платье. Так шо, как не крути-Арестович им таки нужен..
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17.03.2021 00:03 Ответить
"Слуга народу" Кравчук: Те, що зробив Арестович - неприпустиме свинство - Цензор.НЕТ 3377
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17.03.2021 07:37 Ответить
Люся - молодець, обвалює рейтинг ***********.
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17.03.2021 00:15 Ответить
Двуликий люсь має бути викинутий з політики.
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17.03.2021 01:22 Ответить
Он государственную тайну возможно раскрыл по-сути
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17.03.2021 04:22 Ответить
ви слуги всі арестовичі
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17.03.2021 05:58 Ответить
В мене вже закрадплачь думка, що арестович зумисне встряє в скандали, провокує їх, щоб нашкодити іміджу зеленського.
Цей учок продався або москалям , або медвечуку.
Банальна істеричка, неврівноважений поц... неприємне видовище.
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17.03.2021 07:27 Ответить
Само присутствие Арестовича в ТКГ уже свинсвинство, а точнее ***...ство.
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17.03.2021 08:46 Ответить
Але ще більше свинство стукати по клавішам тим,куди посилає Арестович.
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17.03.2021 10:09 Ответить
это не страшно, зато он сраку здорово лижет.....
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17.03.2021 16:47 Ответить
 
 