"Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство
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Народный депутат "Слуги Народа" Евгения Кравчук заявила, что поведение представителя украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексея Арестовича является недопустимым. Так она прокомментировала сообщение, в котором тот в грубой форме отказался общаться на украинском языке.
Об этом Кравчук сказала в эфире "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, то, что сделал Арестович — это недопустимо, свинство... Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который должен был бы доносить информацию о ходе переговоров", — считает Кравчук.
Она отметила, что не взяла бы Арестовича работать спикером украинской делегации. По словам Кравчук, на этой должности нужно обсуждать, как россияне блокируют переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, а не попадать в скандалы из-за нежелания общаться на украинском языке.
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"Я думаю, что нам — руководству фракции — стоит эту тему поднять и пригласить его на заседание фракции. Потому что к нему и раньше были вопросы. В определенной своей степени ㅡ он эффективен как коммуникатор: пишет, приходит на эфиры, объясняет. Нельзя сказать, что это ненужная (должность — Ред.)", — отметила Кравчук.
Напомним, ранее Арестович в грубой форме ответил подписчику, который попросил его публиковать посты в Фейсбуке на украинском языке. "Пошел на х#й, так понятнее?", — ответил Арестович.
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Пожалуйста, подождите...
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Так він і є-недолуга свиня.
Во фейсбук широкий с шашкой наголо.
Чтобы всем зевакам что не увернутся,
На уши навесить пасты с полкило.
Этот дерзкий выход не вполне удался,
Хромосома русская верно подвела!
Петушок двуглавый из личины рвался,
Изнутри изрядно видно прогнила.
Порівнювати свиню з цією лицемірною твариною - пряма образа для свині!
Як на мене, ця істота найбільш нагадує скунса. 😎
1 Полностью отрицал варенгейт
2 Заявил, что АП его и дальше будет тупо игнорить в лучших традициях *****.
3 Допустил "свинство"
4 И самое свежее на цензор залетела запоребриковая ботва отмазывать его имидж.
Короче с этим все ясно, давайте следующего)
Цей учок продався або москалям , або медвечуку.
Банальна істеричка, неврівноважений поц... неприємне видовище.