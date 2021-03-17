Податкова система України не стимулює розвиток підприємництва, - Олександр Кучеренко
Аналіз нещодавно оприлюдненого рейтингу найбільших платників податків говорить, що українська податкова система не створює умови для розвитку малого та середнього бізнесів (МСБ). Державу не цікавить цей сектор, тому що він не дає таку ж фіскальну віддачу, як великий бізнес і великі державні підприємства.
Про це розповів у своєму блозі податковий експерт і голова Ради інституційних реформ Олександр Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.
На думку експерта, така фіскальна політика згубна для держави в довгостроковій перспективі.
"Головна роль МСБ зовсім не у наповненні державної казни. Вона полягає у самозайнятості та можливостях заробітку для більшості громадян", – стверджує Олександр Кучеренко.
Він навів приклад, що в США малий бізнес створює 64% нових робочих місць. Також експерт зазначив, що лідерство у рейтингу нафтогазових та металургійних компаній не може бути предметом гордості, оскільки свідчить про відсталість української економіки.
"Це виробництво і торгівля ресурсами, що вважається в сучасному світі "старою економікою", – пише він.
В згаданих вище США в топі платників податків знаходяться високотехнологічні компанії на кшталт Apple, Alphabet (Google), Cisco, Oracle та Microsoft. Олександр Кучеренко критикує сам підхід до укладання таких рейтингів, тому що фактичним найбільшим платником податків є українські громадяни.
"Якщо розібратись із потоком коштів, то насправді компанії напряму платять тільки податок на прибуток юридичних осіб. ПДВ сплачує де факто кінцевий споживач", – говорить експерт.
"Якщо розібратись, насправді найбільшим платником податків є громадяни України". Нагадаємо, що за підсумками 2020 року найбільшими платниками податків стали "Нафтогаз", "Укрнафта" та "Метінвест".
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Ещё олигархи устроили себе в Украине рай
В Україні зєйловці намагаються взагалі відмінити даний податок.
Сравнивать надо со странами Восточной Европы и Грузией
Податкова імені "Пахло і Кучмо", пропхавши оподаткування для знищення бажання працювати... Мільйони держморд, що щось контролюють та пхнуть палки в колеса... Та десятки мільйонів, що не знають, що таке ПДВ...
Даєш 5.10 та до дупи Балашова.
Тибя, Олежка, надо на место Коболева, и зарплату честную четыре минималки!
Какой такой бизнес?
Как минимум, совокупный налог на зарплату (доход) менее 30% и неизменность законов ведения бизнеса и налогообложения на ближайшие (минимум) 15 лет.
Само собой- верховенство законов и расстрел продажных блюстителей.
Ещё один локдаун ... и люди будут работать за еду.
Во-вторых: можно и 0,1% сделать ставку ,но платить никто не будет и зарплаты расти не будут,т.к покупательная способность очень низка.
А пенсионные отчисления,вообще,потеряли смысл.
Ці слова говорять про те що, експерд взагалі не в темі і меле казна що. Чиновників дуже даже цікавить аби малий та середній бізнес зник взагалі і не заважав царювати. Сьогодні ти тргуєш на базарі чи робиш ремонти, а завтра спитаєш: а якого я не маю права приймати участь в тендері? Якого я маю платити податки, а отому забудовнику пофарбовані бордюрчики біля його новобудови вписуються, як виплата багатомільйонного податку в місцеву казну?