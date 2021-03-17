Податкова система України не стимулює розвиток підприємництва, - Олександр Кучеренко

Аналіз нещодавно оприлюдненого рейтингу найбільших платників податків говорить, що українська податкова система не створює умови для розвитку малого та середнього бізнесів (МСБ). Державу не цікавить цей сектор, тому що він не дає таку ж фіскальну віддачу, як великий бізнес і великі державні підприємства.

Про це розповів у своєму блозі податковий експерт і голова Ради інституційних реформ Олександр Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

На думку експерта, така фіскальна політика згубна для держави в довгостроковій перспективі.

"Головна роль МСБ зовсім не у наповненні державної казни. Вона полягає у самозайнятості та можливостях заробітку для більшості громадян", – стверджує Олександр Кучеренко.

Він навів приклад, що в США малий бізнес створює 64% нових робочих місць. Також експерт зазначив, що лідерство у рейтингу нафтогазових та металургійних компаній не може бути предметом гордості, оскільки свідчить про відсталість української економіки.

"Це виробництво і торгівля ресурсами, що вважається в сучасному світі "старою економікою", – пише він.

В згаданих вище США в топі платників податків знаходяться високотехнологічні компанії на кшталт Apple, Alphabet (Google), Cisco, Oracle та Microsoft. Олександр Кучеренко критикує сам підхід до укладання таких рейтингів, тому що фактичним найбільшим платником податків є українські громадяни.

"Якщо розібратись із потоком коштів, то насправді компанії напряму платять тільки податок на прибуток юридичних осіб. ПДВ сплачує де факто кінцевий споживач", – говорить експерт.

"Якщо розібратись, насправді найбільшим платником податків є громадяни України". Нагадаємо, що за підсумками 2020 року найбільшими платниками податків стали "Нафтогаз", "Укрнафта" та "Метінвест".