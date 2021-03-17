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Податкова система України не стимулює розвиток підприємництва, - Олександр Кучеренко

Податкова система України не стимулює розвиток підприємництва, - Олександр Кучеренко

Аналіз нещодавно оприлюдненого рейтингу найбільших платників податків говорить, що українська податкова система не створює умови для розвитку малого та середнього бізнесів (МСБ). Державу не цікавить цей сектор, тому що він не дає таку ж фіскальну віддачу, як великий бізнес і великі державні підприємства.

Про це розповів у своєму блозі податковий експерт і голова Ради інституційних реформ Олександр Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

На думку експерта, така фіскальна політика згубна для держави в довгостроковій перспективі.

"Головна роль МСБ зовсім не у наповненні державної казни. Вона полягає у самозайнятості та можливостях заробітку для більшості громадян", – стверджує Олександр Кучеренко.

Він навів приклад, що в США малий бізнес створює 64% нових робочих місць. Також експерт зазначив, що лідерство у рейтингу нафтогазових та металургійних компаній не може бути предметом гордості, оскільки свідчить про відсталість української економіки.

"Це виробництво і торгівля ресурсами, що вважається в сучасному світі "старою економікою", – пише він.

В згаданих вище США в топі платників податків знаходяться високотехнологічні компанії на кшталт Apple, Alphabet (Google), Cisco, Oracle та Microsoft. Олександр Кучеренко критикує сам підхід до укладання таких рейтингів, тому що фактичним найбільшим платником податків є українські громадяни.

"Якщо розібратись із потоком коштів, то насправді компанії напряму платять тільки податок на прибуток юридичних осіб. ПДВ сплачує де факто кінцевий споживач", – говорить експерт.

"Якщо розібратись, насправді найбільшим платником податків є громадяни України". Нагадаємо, що за підсумками 2020 року найбільшими платниками податків стали "Нафтогаз", "Укрнафта" та "Метінвест".

Автор: 

бізнес (1974) податки (3819) підприємці (618) підприємство (233) малий бізнес (280)


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Топ коментарі
+7
_Украине требуется сделать налоги низкими, нужен новый НЭП, чтобы бизнес плодился и рос с сатанинской силой, росло благосостояние граждан. Тогда и в бюджет потечёт больше. А если налогообложение носит репрессивный характер и угнетает предпринимательскую деятельность - тогда будет олигархическое, коррумпированное и застойное болото!
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17.03.2021 09:10
+6
«лидерство в рейтинге нефтегазовых и металлургических компаний не может быть предметом гордости, поскольку свидетельствует об отсталости украинской экономики»
100 баллов
Ещё олигархи устроили себе в Украине рай
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17.03.2021 09:07
+3
Налоговая система Украины - пьет кровь с предпринимателей. ходят уроды с протянутой рукой и запугивают всех.
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17.03.2021 09:07
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«лидерство в рейтинге нефтегазовых и металлургических компаний не может быть предметом гордости, поскольку свидетельствует об отсталости украинской экономики»
100 баллов
Ещё олигархи устроили себе в Украине рай
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17.03.2021 09:07 Відповісти
В Англії концерватори підняли податок на прибуток підприємств більший на 1 мільйон баксів на рік з 19% до 26%. Решта фірм - 1 млн 700 тисяч будуть по старому платити податок в 19%.
В Україні зєйловці намагаються взагалі відмінити даний податок.
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17.03.2021 09:41 Відповісти
Не стоит Украину сравнивать с Англией, Германией , Францией- это ошибочно
Сравнивать надо со странами Восточной Европы и Грузией
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17.03.2021 10:01 Відповісти
Ну вон в соседней Польше налоги даже возвращают с ЗП, а у нас все гребут
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17.03.2021 13:03 Відповісти
Какой бред)) Во-первых, есть весьма развитая Швеция, которая абсолютно преспокойно строила свою сырьевую экономику и только в последние годы там уверенные позиции начала занимать разработка игр. И у нас проблема не в том, что у ГМК всё хорошо, а в том, что все остальные отрасли умирают. И это не в алигархах1!!! проблема, а в том, что в нашей стране нет адекватной экономической стратегии, направленной на привлечение инвесторов в другие отрасли экономики, плюс нет стимулов для технологических отраслей.
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17.03.2021 12:11 Відповісти
яка сировинна економіка? Швеція була індустріальною державою з виробництвом автомобілів і літаків, коли ще в радянському союзі тільки починали будувати перші заводи.
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17.03.2021 14:01 Відповісти
звичайно не в "олігархах". Захопили цілі галузі економіки, повна монополія в енергетичному, металургійному, видобувному, хімічному секторах забезпечена 4 людям. Вони отримують мільярдні пільгові кредити, потім ті кредити їм списують, вони купують депутатів пачками, суди куплені, вони не переживають за штрафи бо вони їх теж не платять, журнобJ|яді працюють на відбілення репутації і відведення підозр. Нє, мля не в олігархах справа - ні в якому разі про це не думайте.
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17.03.2021 14:10 Відповісти
Налоговая система Украины - пьет кровь с предпринимателей. ходят уроды с протянутой рукой и запугивают всех.
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17.03.2021 09:07 Відповісти
я про це чув ще в 90ті роки, але віз і нині там.
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17.03.2021 09:09 Відповісти
у нас вся податкова система не фіскальна, а репресивна, ще з часів мікола ановича пахло-азірова, коли воно керувало, то ті часи взагалі називали азаровщиною, бо бізнес просто нищили, і по цей день вся діяльність податкової чи то фіскальної, хз, як їх тепер звати, спрямована тільки на знищення малого і середнього бізнесу, бізнес для них вороги.
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17.03.2021 11:39 Відповісти
_Украине требуется сделать налоги низкими, нужен новый НЭП, чтобы бизнес плодился и рос с сатанинской силой, росло благосостояние граждан. Тогда и в бюджет потечёт больше. А если налогообложение носит репрессивный характер и угнетает предпринимательскую деятельность - тогда будет олигархическое, коррумпированное и застойное болото!
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17.03.2021 09:10 Відповісти
куди не плюнь, попадеш на експерда, котрий каже НЕ ТАК... Так давайте нам почитати тих, хто каже ЯК...
Податкова імені "Пахло і Кучмо", пропхавши оподаткування для знищення бажання працювати... Мільйони держморд, що щось контролюють та пхнуть палки в колеса... Та десятки мільйонів, що не знають, що таке ПДВ...
Даєш 5.10 та до дупи Балашова.
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17.03.2021 10:03 Відповісти
Нащёт ПДВ я вас что-то не вполне, так сказать...
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17.03.2021 10:24 Відповісти
я підтримав вами написане та стверджую, що одиниці знають як нараховується ПДВ... Декілька блогерів, почало проводити просвітницьку діяльність та намагались розтлумачити, що таке ПДВ, але й там є шалені неузгодження.
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17.03.2021 10:34 Відповісти
Оно-то так, но тогда надо пересматривать всю социалку в стране. Просто снизить налоги без последствий нереально. Да и не только социалку, по большому счёту.
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17.03.2021 12:14 Відповісти
Зато зарплата Коболева ,Чердынского и иностранных наблюдательных советов стимулирует
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17.03.2021 09:13 Відповісти
Правильно!
Тибя, Олежка, надо на место Коболева, и зарплату честную четыре минималки!
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17.03.2021 12:18 Відповісти
ВВП на душу населения на уровне Гондураса!
Какой такой бизнес?
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17.03.2021 09:13 Відповісти
Бизнес можно развивать и на Гондурасе, тут вопрос в том, что именно должно привлечь инвестиции? Налоговые скидки, верховенство права, дешёвая земля, индивидуальные условия, протекционизм, государственные заказы и т.д.
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17.03.2021 12:15 Відповісти
Если одной фразой: "Инвестиции пойдут тогда, когда наши граждане начнут массово вкладывать свои сбережения в украинский бизнес".
Как минимум, совокупный налог на зарплату (доход) менее 30% и неизменность законов ведения бизнеса и налогообложения на ближайшие (минимум) 15 лет.
Само собой- верховенство законов и расстрел продажных блюстителей.
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17.03.2021 13:17 Відповісти
Да ,государство всячески хочет поиметь своих граждан а иногда даже в особо извращённой форме а в ответ граждане делают то же самое с государством ,как говорится ,Глаз за глаз ...
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17.03.2021 09:15 Відповісти
Во-первых: средний бизнес душат и он уже ели держится на плаву.
Ещё один локдаун ... и люди будут работать за еду.
Во-вторых: можно и 0,1% сделать ставку ,но платить никто не будет и зарплаты расти не будут,т.к покупательная способность очень низка.
А пенсионные отчисления,вообще,потеряли смысл.
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17.03.2021 09:20 Відповісти
"Государство не интересует этот сектор, потому что он не дает такую ​​же фискальную отдачу, как большой бизнес и большие государственные предприятия."

Ці слова говорять про те що, експерд взагалі не в темі і меле казна що. Чиновників дуже даже цікавить аби малий та середній бізнес зник взагалі і не заважав царювати. Сьогодні ти тргуєш на базарі чи робиш ремонти, а завтра спитаєш: а якого я не маю права приймати участь в тендері? Якого я маю платити податки, а отому забудовнику пофарбовані бордюрчики біля його новобудови вписуються, як виплата багатомільйонного податку в місцеву казну?
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17.03.2021 09:24 Відповісти
Какое стимулирование!? Все что они умеют - блокировать и требовать «порешать». Куча заблокированных налоговых накладных реального сектора экономики. В таких условиях - выжить бы...
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17.03.2021 09:36 Відповісти
Пока научились только наполнять бюджет за счёт повышения налогов и тарифов, этот навык у них отработан на ура. А вот наполнять бюджет за счёт экономического роста оказалось не по зубам.
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17.03.2021 12:17 Відповісти
Податкова система "аля Микола Азіров" зручна всім хто при владі бо дає багато корупційних складових. Вона ніколи не була двигуном розвитку підприємництва, вона була і залишається джерелом валіз з грошима для ДФНС.
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17.03.2021 10:15 Відповісти
Наша налоговая система давно требует тщательного пересмотра. Причём кмк надо отталкиваться от того, какой курс выбирает страна. Налоговая система во многом определяется экономической системой, а у нас эта связь слабо прослеживается.
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17.03.2021 12:06 Відповісти
10% с дохода без дублирования налогов нам нужно. Тоесть получил з/п, уплатил 10% и не платишь в магазине ПДВ и прочие скрытые поборы. И в конституцию записать - один налог, все остальные - запрещены ! Тогда будем в топ-5 Doing business рейтинга.
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17.03.2021 12:08 Відповісти
Какая там помощь бизнесу, какое там развитие, если НДС уже сколько раз обещают убрать или хотя бы снизить и все никак не сложится. Одни обещания
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17.03.2021 13:01 Відповісти
Очень точно сказано!
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17.03.2021 13:54 Відповісти
 
 