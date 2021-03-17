Налоговая система Украины не стимулирует развитие предпринимательства, - Александр Кучеренко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Анализ недавно обнародованного рейтинга крупнейших налогоплательщиков говорит, что украинская налоговая система не создает условия для развития малого и среднего бизнеса (МСБ). Государство не интересует этот сектор, потому что он не дает такую же фискальную отдачу, как большой бизнес и большие государственные предприятия.
Об этом рассказал в своем блоге налоговый эксперт и председатель Совета институциональных реформ Александр Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.
По мнению эксперта, такая фискальная политика губительна для государства в долгосрочной перспективе.
"Главная роль МСБ вовсе не в наполнении государственной казны. Она заключается в самозанятости и возможностях заработка для большинства граждан", - утверждает Александр Кучеренко.
Он привел пример, что в США малый бизнес создает 64% новых рабочих мест.
Также эксперт отметил, что лидерство в рейтинге нефтегазовых и металлургических компаний не может быть предметом гордости, поскольку свидетельствует об отсталости украинской экономики. "Это производство и торговля ресурсами, считается в современном мире "старой экономикой", - пишет он. В упомянутых выше США в топе налогоплательщиков находятся высокотехнологичные компании вроде Apple, Alphabet (Google), Cisco, Oracle и Microsoft.
Александр Кучеренко критикует сам подход к заключению таких рейтингов, потому что фактическим крупнейшим налогоплательщиком являются украинские граждане. "Если разобраться с потоком средств, то на самом деле компании напрямую платят только налог на прибыль юридических лиц. НДС платит де-факто конечный потребитель, - говорит эксперт. - Если разобраться, на самом деле крупнейшим налогоплательщиком являются граждане Украины".
Напомним, что по итогам 2020 г. крупнейшими налогоплательщиками стали "Нафтогаз", "Укрнафта" и "Метинвест".
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Ещё олигархи устроили себе в Украине рай
В Україні зєйловці намагаються взагалі відмінити даний податок.
Сравнивать надо со странами Восточной Европы и Грузией
Податкова імені "Пахло і Кучмо", пропхавши оподаткування для знищення бажання працювати... Мільйони держморд, що щось контролюють та пхнуть палки в колеса... Та десятки мільйонів, що не знають, що таке ПДВ...
Даєш 5.10 та до дупи Балашова.
Тибя, Олежка, надо на место Коболева, и зарплату честную четыре минималки!
Какой такой бизнес?
Как минимум, совокупный налог на зарплату (доход) менее 30% и неизменность законов ведения бизнеса и налогообложения на ближайшие (минимум) 15 лет.
Само собой- верховенство законов и расстрел продажных блюстителей.
Ещё один локдаун ... и люди будут работать за еду.
Во-вторых: можно и 0,1% сделать ставку ,но платить никто не будет и зарплаты расти не будут,т.к покупательная способность очень низка.
А пенсионные отчисления,вообще,потеряли смысл.
Ці слова говорять про те що, експерд взагалі не в темі і меле казна що. Чиновників дуже даже цікавить аби малий та середній бізнес зник взагалі і не заважав царювати. Сьогодні ти тргуєш на базарі чи робиш ремонти, а завтра спитаєш: а якого я не маю права приймати участь в тендері? Якого я маю платити податки, а отому забудовнику пофарбовані бордюрчики біля його новобудови вписуються, як виплата багатомільйонного податку в місцеву казну?