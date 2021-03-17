Налоговая система Украины не стимулирует развитие предпринимательства, - Александр Кучеренко

Анализ недавно обнародованного рейтинга крупнейших налогоплательщиков говорит, что украинская налоговая система не создает условия для развития малого и среднего бизнеса (МСБ). Государство не интересует этот сектор, потому что он не дает такую ​​же фискальную отдачу, как большой бизнес и большие государственные предприятия.

Об этом рассказал в своем блоге налоговый эксперт и председатель Совета институциональных реформ Александр Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.

По мнению эксперта, такая фискальная политика губительна для государства в долгосрочной перспективе.

"Главная роль МСБ вовсе не в наполнении государственной казны. Она заключается в самозанятости и возможностях заработка для большинства граждан", - утверждает Александр Кучеренко.

Он привел пример, что в США малый бизнес создает 64% новых рабочих мест.

Также эксперт отметил, что лидерство в рейтинге нефтегазовых и металлургических компаний не может быть предметом гордости, поскольку свидетельствует об отсталости украинской экономики. "Это производство и торговля ресурсами, считается в современном мире "старой экономикой", - пишет он. В упомянутых выше США в топе налогоплательщиков находятся высокотехнологичные компании вроде Apple, Alphabet (Google), Cisco, Oracle и Microsoft.

Александр Кучеренко критикует сам подход к заключению таких рейтингов, потому что фактическим крупнейшим налогоплательщиком являются украинские граждане. "Если разобраться с потоком средств, то на самом деле компании напрямую платят только налог на прибыль юридических лиц. НДС платит де-факто конечный потребитель, - говорит эксперт. - Если разобраться, на самом деле крупнейшим налогоплательщиком являются граждане Украины".

Напомним, что по итогам 2020 г. крупнейшими налогоплательщиками стали "Нафтогаз", "Укрнафта" и "Метинвест".