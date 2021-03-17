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Новости Политика Украины
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Налоговая система Украины не стимулирует развитие предпринимательства, - Александр Кучеренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Налоговая система Украины не стимулирует развитие предпринимательства, - Александр Кучеренко

Анализ недавно обнародованного рейтинга крупнейших налогоплательщиков говорит, что украинская налоговая система не создает условия для развития малого и среднего бизнеса (МСБ). Государство не интересует этот сектор, потому что он не дает такую ​​же фискальную отдачу, как большой бизнес и большие государственные предприятия.

Об этом рассказал в своем блоге налоговый эксперт и председатель Совета институциональных реформ Александр Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.

По мнению эксперта, такая фискальная политика губительна для государства в долгосрочной перспективе.

"Главная роль МСБ вовсе не в наполнении государственной казны. Она заключается в самозанятости и возможностях заработка для большинства граждан", - утверждает Александр Кучеренко.

Он привел пример, что в США малый бизнес создает 64% новых рабочих мест.

Также эксперт отметил, что лидерство в рейтинге нефтегазовых и металлургических компаний не может быть предметом гордости, поскольку свидетельствует об отсталости украинской экономики. "Это производство и торговля ресурсами, считается в современном мире "старой экономикой", - пишет он. В упомянутых выше США в топе налогоплательщиков находятся высокотехнологичные компании вроде Apple, Alphabet (Google), Cisco, Oracle и Microsoft.

Александр Кучеренко критикует сам подход к заключению таких рейтингов, потому что фактическим крупнейшим налогоплательщиком являются украинские граждане. "Если разобраться с потоком средств, то на самом деле компании напрямую платят только налог на прибыль юридических лиц. НДС платит де-факто конечный потребитель, - говорит эксперт. - Если разобраться, на самом деле крупнейшим налогоплательщиком являются граждане Украины".

Напомним, что по итогам 2020 г. крупнейшими налогоплательщиками стали "Нафтогаз", "Укрнафта" и "Метинвест".
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Топ комментарии
+7
_Украине требуется сделать налоги низкими, нужен новый НЭП, чтобы бизнес плодился и рос с сатанинской силой, росло благосостояние граждан. Тогда и в бюджет потечёт больше. А если налогообложение носит репрессивный характер и угнетает предпринимательскую деятельность - тогда будет олигархическое, коррумпированное и застойное болото!
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17.03.2021 09:10
+6
«лидерство в рейтинге нефтегазовых и металлургических компаний не может быть предметом гордости, поскольку свидетельствует об отсталости украинской экономики»
100 баллов
Ещё олигархи устроили себе в Украине рай
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17.03.2021 09:07
+3
Податкова система "аля Микола Азіров" зручна всім хто при владі бо дає багато корупційних складових. Вона ніколи не була двигуном розвитку підприємництва, вона була і залишається джерелом валіз з грошима для ДФНС. Податкова система України не стимулює розвиток підприємництва, - Олександр Кучеренко - Цензор.НЕТ 8110
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17.03.2021 10:15
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«лидерство в рейтинге нефтегазовых и металлургических компаний не может быть предметом гордости, поскольку свидетельствует об отсталости украинской экономики»
100 баллов
Ещё олигархи устроили себе в Украине рай
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17.03.2021 09:07 Ответить
В Англії концерватори підняли податок на прибуток підприємств більший на 1 мільйон баксів на рік з 19% до 26%. Решта фірм - 1 млн 700 тисяч будуть по старому платити податок в 19%.
В Україні зєйловці намагаються взагалі відмінити даний податок.
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17.03.2021 09:41 Ответить
Не стоит Украину сравнивать с Англией, Германией , Францией- это ошибочно
Сравнивать надо со странами Восточной Европы и Грузией
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17.03.2021 10:01 Ответить
Ну вон в соседней Польше налоги даже возвращают с ЗП, а у нас все гребут
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17.03.2021 13:03 Ответить
Какой бред)) Во-первых, есть весьма развитая Швеция, которая абсолютно преспокойно строила свою сырьевую экономику и только в последние годы там уверенные позиции начала занимать разработка игр. И у нас проблема не в том, что у ГМК всё хорошо, а в том, что все остальные отрасли умирают. И это не в алигархах1!!! проблема, а в том, что в нашей стране нет адекватной экономической стратегии, направленной на привлечение инвесторов в другие отрасли экономики, плюс нет стимулов для технологических отраслей.
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17.03.2021 12:11 Ответить
яка сировинна економіка? Швеція була індустріальною державою з виробництвом автомобілів і літаків, коли ще в радянському союзі тільки починали будувати перші заводи.
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17.03.2021 14:01 Ответить
звичайно не в "олігархах". Захопили цілі галузі економіки, повна монополія в енергетичному, металургійному, видобувному, хімічному секторах забезпечена 4 людям. Вони отримують мільярдні пільгові кредити, потім ті кредити їм списують, вони купують депутатів пачками, суди куплені, вони не переживають за штрафи бо вони їх теж не платять, журнобJ|яді працюють на відбілення репутації і відведення підозр. Нє, мля не в олігархах справа - ні в якому разі про це не думайте.
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17.03.2021 14:10 Ответить
Налоговая система Украины - пьет кровь с предпринимателей. ходят уроды с протянутой рукой и запугивают всех.
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17.03.2021 09:07 Ответить
я про це чув ще в 90ті роки, але віз і нині там.
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17.03.2021 09:09 Ответить
у нас вся податкова система не фіскальна, а репресивна, ще з часів мікола ановича пахло-азірова, коли воно керувало, то ті часи взагалі називали азаровщиною, бо бізнес просто нищили, і по цей день вся діяльність податкової чи то фіскальної, хз, як їх тепер звати, спрямована тільки на знищення малого і середнього бізнесу, бізнес для них вороги.
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17.03.2021 11:39 Ответить
_Украине требуется сделать налоги низкими, нужен новый НЭП, чтобы бизнес плодился и рос с сатанинской силой, росло благосостояние граждан. Тогда и в бюджет потечёт больше. А если налогообложение носит репрессивный характер и угнетает предпринимательскую деятельность - тогда будет олигархическое, коррумпированное и застойное болото!
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17.03.2021 09:10 Ответить
куди не плюнь, попадеш на експерда, котрий каже НЕ ТАК... Так давайте нам почитати тих, хто каже ЯК...
Податкова імені "Пахло і Кучмо", пропхавши оподаткування для знищення бажання працювати... Мільйони держморд, що щось контролюють та пхнуть палки в колеса... Та десятки мільйонів, що не знають, що таке ПДВ...
Даєш 5.10 та до дупи Балашова.
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17.03.2021 10:03 Ответить
Нащёт ПДВ я вас что-то не вполне, так сказать...
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17.03.2021 10:24 Ответить
я підтримав вами написане та стверджую, що одиниці знають як нараховується ПДВ... Декілька блогерів, почало проводити просвітницьку діяльність та намагались розтлумачити, що таке ПДВ, але й там є шалені неузгодження.
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17.03.2021 10:34 Ответить
Оно-то так, но тогда надо пересматривать всю социалку в стране. Просто снизить налоги без последствий нереально. Да и не только социалку, по большому счёту.
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17.03.2021 12:14 Ответить
Зато зарплата Коболева ,Чердынского и иностранных наблюдательных советов стимулирует
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17.03.2021 09:13 Ответить
Правильно!
Тибя, Олежка, надо на место Коболева, и зарплату честную четыре минималки!
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17.03.2021 12:18 Ответить
ВВП на душу населения на уровне Гондураса!
Какой такой бизнес?
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17.03.2021 09:13 Ответить
Бизнес можно развивать и на Гондурасе, тут вопрос в том, что именно должно привлечь инвестиции? Налоговые скидки, верховенство права, дешёвая земля, индивидуальные условия, протекционизм, государственные заказы и т.д.
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17.03.2021 12:15 Ответить
Если одной фразой: "Инвестиции пойдут тогда, когда наши граждане начнут массово вкладывать свои сбережения в украинский бизнес".
Как минимум, совокупный налог на зарплату (доход) менее 30% и неизменность законов ведения бизнеса и налогообложения на ближайшие (минимум) 15 лет.
Само собой- верховенство законов и расстрел продажных блюстителей.
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17.03.2021 13:17 Ответить
Да ,государство всячески хочет поиметь своих граждан а иногда даже в особо извращённой форме Налоговая система Украины не стимулирует развитие предпринимательства, - Александр Кучеренко - Цензор.НЕТ 3300а в ответ граждане делают то же самое с государством ,как говорится ,Глаз за глаз ... Налоговая система Украины не стимулирует развитие предпринимательства, - Александр Кучеренко - Цензор.НЕТ 639
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17.03.2021 09:15 Ответить
Во-первых: средний бизнес душат и он уже ели держится на плаву.
Ещё один локдаун ... и люди будут работать за еду.
Во-вторых: можно и 0,1% сделать ставку ,но платить никто не будет и зарплаты расти не будут,т.к покупательная способность очень низка.
А пенсионные отчисления,вообще,потеряли смысл.
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17.03.2021 09:20 Ответить
"Государство не интересует этот сектор, потому что он не дает такую ​​же фискальную отдачу, как большой бизнес и большие государственные предприятия."

Ці слова говорять про те що, експерд взагалі не в темі і меле казна що. Чиновників дуже даже цікавить аби малий та середній бізнес зник взагалі і не заважав царювати. Сьогодні ти тргуєш на базарі чи робиш ремонти, а завтра спитаєш: а якого я не маю права приймати участь в тендері? Якого я маю платити податки, а отому забудовнику пофарбовані бордюрчики біля його новобудови вписуються, як виплата багатомільйонного податку в місцеву казну?
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17.03.2021 09:24 Ответить
Какое стимулирование!? Все что они умеют - блокировать и требовать «порешать». Куча заблокированных налоговых накладных реального сектора экономики. В таких условиях - выжить бы...
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17.03.2021 09:36 Ответить
Пока научились только наполнять бюджет за счёт повышения налогов и тарифов, этот навык у них отработан на ура. А вот наполнять бюджет за счёт экономического роста оказалось не по зубам.
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17.03.2021 12:17 Ответить
Податкова система "аля Микола Азіров" зручна всім хто при владі бо дає багато корупційних складових. Вона ніколи не була двигуном розвитку підприємництва, вона була і залишається джерелом валіз з грошима для ДФНС. Податкова система України не стимулює розвиток підприємництва, - Олександр Кучеренко - Цензор.НЕТ 8110
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17.03.2021 10:15 Ответить
Наша налоговая система давно требует тщательного пересмотра. Причём кмк надо отталкиваться от того, какой курс выбирает страна. Налоговая система во многом определяется экономической системой, а у нас эта связь слабо прослеживается.
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17.03.2021 12:06 Ответить
10% с дохода без дублирования налогов нам нужно. Тоесть получил з/п, уплатил 10% и не платишь в магазине ПДВ и прочие скрытые поборы. И в конституцию записать - один налог, все остальные - запрещены ! Тогда будем в топ-5 Doing business рейтинга.
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17.03.2021 12:08 Ответить
Какая там помощь бизнесу, какое там развитие, если НДС уже сколько раз обещают убрать или хотя бы снизить и все никак не сложится. Одни обещания
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17.03.2021 13:01 Ответить
Очень точно сказано!
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17.03.2021 13:54 Ответить
 
 