УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
31807 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 510 30
карантин (16092) Денис Шмигаль (1867) COVID-19 (18013) коронавірус (16680)

Шмигаль - місцевій владі: Не чекайте вказівок, посилюйте карантин

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль - місцевій владі: Не чекайте вказівок, посилюйте карантин

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеву владу посилювати карантинні обмеження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль заявив у ході засідання уряду.

За словами прем'єр-міністра, місцева влада має право посилювати карантинні обмеження.

"Тому я закликаю місцевих керівників не чекати якихось вказівок, а ухвалювати необхідні рішення, впроваджуйте необхідні обмеження. Я розумію, що це іноді може бути непопулярним, але популярність точно не може бути важливіше, ніж життя людей, які ви врятуєте своєчасними діями. Тим більше, для вас надані всі повноваження і законом, і урядовими рішеннями, тобто сьогодні всі керівники громад мають можливість своїми рішеннями впроваджувати посилення карантину", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Київ може опинитися в "червоній" зоні карантину максимум через тиждень, - Кличко

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+19
Шмыгаль хочет чтобы вместо него незаконные решения принимала местная власть )) Хочет переложить ответственность )) Бизнес закрыли, доходов людей лишили, а налоги отменить забыли!
показати весь коментар
17.03.2021 13:32
+10
Это маланская хитрость. Будем внушать гражданам, котрые упорно не хотят видеть трупы вдоль дорог, что они там-таки лежат. Их Стёпа видел и Голубовская. Пусть бегут колоться. А если и это не выстрелит - заволаем со всех каналов, что всем уже вот-вот пи23ец и влупим обязательную вакцинацию. Нужно ж куда-то девать то фуфло, которое в страну напёрли. Шмыгаль - местным властям: Не ждите указаний, ужесточайте карантин - Цензор.НЕТ 6704
показати весь коментар
17.03.2021 13:34
+9
Нах нужен такой премьер, который боится брать на себя ответственность за то что он обязан делать????
показати весь коментар
17.03.2021 13:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это паника? Шмыгаль - местным властям: Не ждите указаний, ужесточайте карантин - Цензор.НЕТ 4996
показати весь коментар
17.03.2021 13:30 Відповісти
Это маланская хитрость. Будем внушать гражданам, котрые упорно не хотят видеть трупы вдоль дорог, что они там-таки лежат. Их Стёпа видел и Голубовская. Пусть бегут колоться. А если и это не выстрелит - заволаем со всех каналов, что всем уже вот-вот пи23ец и влупим обязательную вакцинацию. Нужно ж куда-то девать то фуфло, которое в страну напёрли. Шмыгаль - местным властям: Не ждите указаний, ужесточайте карантин - Цензор.НЕТ 6704
показати весь коментар
17.03.2021 13:34 Відповісти
Шмыгаль хочет чтобы вместо него незаконные решения принимала местная власть )) Хочет переложить ответственность )) Бизнес закрыли, доходов людей лишили, а налоги отменить забыли!
показати весь коментар
17.03.2021 13:32 Відповісти
И правильна!!! Грит, пущай на местах каранавирусом руководят...всем по красной зоне...
особенно мусорам Шмигаль - місцевій владі: Не чекайте вказівок, посилюйте карантин - Цензор.НЕТ 1720
показати весь коментар
17.03.2021 14:29 Відповісти
Нах нужен такой премьер, который боится брать на себя ответственность за то что он обязан делать????
показати весь коментар
17.03.2021 13:33 Відповісти
А що, колись інші були?
показати весь коментар
17.03.2021 14:07 Відповісти
Яценюк. Гройсман.
показати весь коментар
17.03.2021 14:35 Відповісти
Точно, Яценюка забув. Камікадзе.
показати весь коментар
17.03.2021 15:48 Відповісти
Гроші ділить-хрін втовпишся,а відповідальнісь на себе взяти,як нормальний прем'єр-одразу в кущі.
показати весь коментар
17.03.2021 13:33 Відповісти
национальность его посмотри
показати весь коментар
17.03.2021 13:43 Відповісти
так сказать - самоврядування в дії ... а если холопы орать начнут , то центральна влада тут при чому ? це не ми - це вони
показати весь коментар
17.03.2021 13:34 Відповісти
Рейтинги падают. Вот на местных и хотят спихнуть негатив.
показати весь коментар
17.03.2021 13:34 Відповісти
Да ,денег НЕТ .но вы ДЕРЖИТЕСЬ ... Шмыгаль - местным властям: Не ждите указаний, ужесточайте карантин - Цензор.НЕТ 4220
показати весь коментар
17.03.2021 13:35 Відповісти
"В любой непонятной ситуации ужесточай карантин" (с) Шмыгаль - местным властям: Не ждите указаний, ужесточайте карантин - Цензор.НЕТ 3173
показати весь коментар
17.03.2021 13:36 Відповісти
В смысле? Ужесточать незаконный карантин на местах - так это пажалуста, а послаблять - ненене айайай
показати весь коментар
17.03.2021 13:37 Відповісти
То есть, ужесточать можно без указки сверху, а смягчать без киевских утырков, ни-ни. Гениально!
показати весь коментар
17.03.2021 13:37 Відповісти
завтра на футобл пойду схожу, какой карантин. на планете кацапы и веталя матчи со зрителями проводят Шмигаль - місцевій владі: Не чекайте вказівок, посилюйте карантин - Цензор.НЕТ 5010надо пользоваться счастьем
показати весь коментар
17.03.2021 13:42 Відповісти
У жидобольшевиков тоже были красивые лозунги-землю крестьянам,фабрики рабочим и далее по списку,если бы они озвучили свои реальные планы-колхозы с трудоднями,гулаги для рабочих,работающих за баланду,жидовский террор,голодоморы,колючая проволока по всей границе,победили бы они???это их потомки,так шо ждите терпилы.
показати весь коментар
17.03.2021 13:43 Відповісти
Це крах - назвіть хоч одну царину в житті України, де зелебні не обісрались.
показати весь коментар
17.03.2021 13:49 Відповісти
Це так вашій зеленій шайці недовго й залишиться.
показати весь коментар
17.03.2021 13:50 Відповісти
Прикольно, везде облажаться, прос@ть ковидный фонд на дороги и
переложить ответственность на местные власти. Зроблено разом 🙄🙄🙄
показати весь коментар
17.03.2021 13:51 Відповісти
Шмыгаль а ФОПам компенсация будет, если карантин введут.
показати весь коментар
17.03.2021 13:56 Відповісти
а как же -аж по 8 тысяч))
показати весь коментар
17.03.2021 15:31 Відповісти
Правильно! Власть на местах- это хозяин в доме!
показати весь коментар
17.03.2021 14:01 Відповісти
цель очевидна - дестабилизировать єкономику и парализовать жизнь в Украине
показати весь коментар
17.03.2021 14:01 Відповісти
Особливо перед другим читанням закону про украдення землі у народу ! Шмигаль - місцевій владі: Не чекайте вказівок, посилюйте карантин - Цензор.НЕТ 3656
показати весь коментар
17.03.2021 14:27 Відповісти
треба не скігліті, а браті лопаті і ідті копаті
показати весь коментар
17.03.2021 15:14 Відповісти
Ужесточать карантин нужно, только за что жить когда экономика падает,-это тоже к местным властям или центральным,?.
показати весь коментар
17.03.2021 15:43 Відповісти
 
 