Шмыгаль - местным властям: Не ждите указаний, ужесточайте карантин

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти ужесточать карантинные ограничения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства.

По словам премьер-министра, местная власть имеет право ужесточать карантинные ограничения.

"Поэтому я призываю местных руководителей не ждать каких-нибудь указаний, а принимать необходимые решения, внедряйте необходимые ограничения. Я понимаю, что это иногда может быть непопулярно, но популярность точно не может быть важней, чем жизнь людей, которую вы спасете своевременными действиями. Тем более, для вас предоставлены все полномочия и законом, и правительственными решениями, то есть сегодня все руководители громад имеют возможность своими решениями внедрять ужесточение карантина", - отметил Шмыгаль.

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