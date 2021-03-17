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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль - местным властям: Не ждите указаний, ужесточайте карантин

Шмыгаль - местным властям: Не ждите указаний, ужесточайте карантин

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти ужесточать карантинные ограничения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства.

По словам премьер-министра, местная власть имеет право ужесточать карантинные ограничения.

"Поэтому я призываю местных руководителей не ждать каких-нибудь указаний, а принимать необходимые решения, внедряйте необходимые ограничения. Я понимаю, что это иногда может быть непопулярно, но популярность точно не может быть важней, чем жизнь людей,  которую вы спасете своевременными действиями. Тем более, для вас предоставлены все полномочия и законом, и правительственными решениями, то есть сегодня все руководители громад имеют возможность своими решениями внедрять ужесточение карантина", - отметил Шмыгаль.

Читайте: Шмыгаль требует от следственной комиссии в ВР проверить набсовет Укрзализныци

Автор: 

карантин (16729) Шмыгаль Денис (2680) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Шмыгаль хочет чтобы вместо него незаконные решения принимала местная власть )) Хочет переложить ответственность )) Бизнес закрыли, доходов людей лишили, а налоги отменить забыли!
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17.03.2021 13:32
+10
Это маланская хитрость. Будем внушать гражданам, котрые упорно не хотят видеть трупы вдоль дорог, что они там-таки лежат. Их Стёпа видел и Голубовская. Пусть бегут колоться. А если и это не выстрелит - заволаем со всех каналов, что всем уже вот-вот пи23ец и влупим обязательную вакцинацию. Нужно ж куда-то девать то фуфло, которое в страну напёрли.
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17.03.2021 13:34
+9
Нах нужен такой премьер, который боится брать на себя ответственность за то что он обязан делать????
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17.03.2021 13:33
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это паника?
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17.03.2021 13:30 Ответить
Это маланская хитрость. Будем внушать гражданам, котрые упорно не хотят видеть трупы вдоль дорог, что они там-таки лежат. Их Стёпа видел и Голубовская. Пусть бегут колоться. А если и это не выстрелит - заволаем со всех каналов, что всем уже вот-вот пи23ец и влупим обязательную вакцинацию. Нужно ж куда-то девать то фуфло, которое в страну напёрли.
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17.03.2021 13:34 Ответить
Шмыгаль хочет чтобы вместо него незаконные решения принимала местная власть )) Хочет переложить ответственность )) Бизнес закрыли, доходов людей лишили, а налоги отменить забыли!
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17.03.2021 13:32 Ответить
И правильна!!! Грит, пущай на местах каранавирусом руководят...всем по красной зоне...
особенно мусорам
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17.03.2021 14:29 Ответить
Нах нужен такой премьер, который боится брать на себя ответственность за то что он обязан делать????
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17.03.2021 13:33 Ответить
А що, колись інші були?
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17.03.2021 14:07 Ответить
Яценюк. Гройсман.
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17.03.2021 14:35 Ответить
Точно, Яценюка забув. Камікадзе.
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17.03.2021 15:48 Ответить
Гроші ділить-хрін втовпишся,а відповідальнісь на себе взяти,як нормальний прем'єр-одразу в кущі.
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17.03.2021 13:33 Ответить
национальность его посмотри
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17.03.2021 13:43 Ответить
так сказать - самоврядування в дії ... а если холопы орать начнут , то центральна влада тут при чому ? це не ми - це вони
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17.03.2021 13:34 Ответить
Рейтинги падают. Вот на местных и хотят спихнуть негатив.
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17.03.2021 13:34 Ответить
Да ,денег НЕТ .но вы ДЕРЖИТЕСЬ ...
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17.03.2021 13:35 Ответить
"В любой непонятной ситуации ужесточай карантин" (с)
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17.03.2021 13:36 Ответить
В смысле? Ужесточать незаконный карантин на местах - так это пажалуста, а послаблять - ненене айайай
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17.03.2021 13:37 Ответить
То есть, ужесточать можно без указки сверху, а смягчать без киевских утырков, ни-ни. Гениально!
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17.03.2021 13:37 Ответить
завтра на футобл пойду схожу, какой карантин. на планете кацапы и веталя матчи со зрителями проводят Шмигаль - місцевій владі: Не чекайте вказівок, посилюйте карантин - Цензор.НЕТ 5010надо пользоваться счастьем
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17.03.2021 13:42 Ответить
У жидобольшевиков тоже были красивые лозунги-землю крестьянам,фабрики рабочим и далее по списку,если бы они озвучили свои реальные планы-колхозы с трудоднями,гулаги для рабочих,работающих за баланду,жидовский террор,голодоморы,колючая проволока по всей границе,победили бы они???это их потомки,так шо ждите терпилы.
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17.03.2021 13:43 Ответить
Це крах - назвіть хоч одну царину в житті України, де зелебні не обісрались.
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17.03.2021 13:49 Ответить
Це так вашій зеленій шайці недовго й залишиться.
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17.03.2021 13:50 Ответить
Прикольно, везде облажаться, прос@ть ковидный фонд на дороги и
переложить ответственность на местные власти. Зроблено разом 🙄🙄🙄
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17.03.2021 13:51 Ответить
Шмыгаль а ФОПам компенсация будет, если карантин введут.
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17.03.2021 13:56 Ответить
а как же -аж по 8 тысяч))
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17.03.2021 15:31 Ответить
Правильно! Власть на местах- это хозяин в доме!
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17.03.2021 14:01 Ответить
цель очевидна - дестабилизировать єкономику и парализовать жизнь в Украине
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17.03.2021 14:01 Ответить
Особливо перед другим читанням закону про украдення землі у народу !
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17.03.2021 14:27 Ответить
треба не скігліті, а браті лопаті і ідті копаті
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17.03.2021 15:14 Ответить
Ужесточать карантин нужно, только за что жить когда экономика падает,-это тоже к местным властям или центральным,?.
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17.03.2021 15:43 Ответить
 
 