В Україні необхідно розумно зменшити кількість готівки в обігу, - експерт

Ухвалення законів про обмеження тарифів на обслуговування платежів за пластиковими картками та міжбанківський збір дозволить Україні прискорити перехід на безготівкові розрахунки.

Про це заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран на своїй сторінці у Facebook.

"Україні необхідна розумна декешизація. Зменшення готівкового обігу – загальносвітовий тренд. Проте в Україні послуги з безготівкових розрахунків обкладаються драконівською комісією – приблизно 2% від вартості товару, що є значно вищим, ніж у країнах-сусідах", – каже Михайло Непран.

За словами експерта, понад 70% еквайрингових послуг надають державні банки, і НБУ як регулятор міг би виправити цю ситуацію, адже він теоретично зацікавлений у тому, щоб на ринку було якомога менше готівкових коштів. Проте Нацбанк не дуже переймається тим, що послуги з еквайрингу занадто дорогі.

"Спроби вирішити це питання на рівні Кабінету Міністрів також закінчилися нічим. Не зацікавила ця ситуація й Антимонопольний комітет. Це при тому, що ми маємо всі ознаки монопольної змови: дві основні платіжні системи – Visa та Master Card – самі диктують правила гри, в тому числі – щодо вартості послуг з обслуговування безготівкових операцій. Коли Українська Рада Бізнесу і народні депутати долучилися до активних дій заради зниження вартості еквайрингу адміністративним шляхом – це викликало агресивну протидію у представників вищезгаданих платіжних систем – аж до прямої погрози піти з українського ринку", – зазначає Непран.

Непран також каже, через те, що регулятори не працюють, доводиться регулювати питання у законодавчий спосіб. Зараз у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти №4178 та №4178-1, які передбачають обмеження тарифів на еквайринг та інтерчейндж відповідно до 0,5% та 0,3%, а Нацбанк наділяють повноваженнями регулювати тарифи на міжбанківські послуги. Крім того, у першому читання ухвалено проєкт "Про платіжні послуги" №4364, до якого понад 50 народних депутатів подали правки до другого читання щодо врегулювання проблеми надвисоких тарифів на платіжні послуги.

"Вкрай важливою є підтримка цих правок та ухвалення проєкту №4364 в цілому для належної імплементації положень Регламенту ЄС №2015/751 від 29.04.2015 р. в частині ставок комісій за еквайринг та інтерчейндж. Це сприятиме розвитку безготівкових розрахунків і зменшенню готівкового обігу в Україні. Та зробить життя малого і середнього бізнесу більш комфортним та безпечним", – підсумовує Михайло Непран.