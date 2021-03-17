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В Україні необхідно розумно зменшити кількість готівки в обігу, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

В Україні необхідно розумно зменшити кількість готівки в обігу, - експерт

Ухвалення законів про обмеження тарифів на обслуговування платежів за пластиковими картками та міжбанківський збір дозволить Україні прискорити перехід на безготівкові розрахунки.

Про це заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран на своїй сторінці у Facebook.

"Україні необхідна розумна декешизація. Зменшення готівкового обігу – загальносвітовий тренд. Проте в Україні послуги з безготівкових розрахунків обкладаються драконівською комісією – приблизно 2% від вартості товару, що є значно вищим, ніж у країнах-сусідах", – каже Михайло Непран.

За словами експерта, понад 70% еквайрингових послуг надають державні банки, і НБУ як регулятор міг би виправити цю ситуацію, адже він теоретично зацікавлений у тому, щоб на ринку було якомога менше готівкових коштів. Проте Нацбанк не дуже переймається тим, що послуги з еквайрингу занадто дорогі.

"Спроби вирішити це питання на рівні Кабінету Міністрів також закінчилися нічим. Не зацікавила ця ситуація й Антимонопольний комітет. Це при тому, що ми маємо всі ознаки монопольної змови: дві основні платіжні системи – Visa та Master Card – самі диктують правила гри, в тому числі – щодо вартості послуг з обслуговування безготівкових операцій. Коли Українська Рада Бізнесу і народні депутати долучилися до активних дій заради зниження вартості еквайрингу адміністративним шляхом – це викликало агресивну протидію у представників вищезгаданих платіжних систем – аж до прямої погрози піти з українського ринку", – зазначає Непран.

Непран також каже, через те, що регулятори не працюють, доводиться регулювати питання у законодавчий спосіб. Зараз у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти №4178 та №4178-1, які передбачають обмеження тарифів на еквайринг та інтерчейндж відповідно до 0,5% та 0,3%, а Нацбанк наділяють повноваженнями регулювати тарифи на міжбанківські послуги. Крім того, у першому читання ухвалено проєкт "Про платіжні послуги" №4364, до якого понад  50 народних депутатів подали правки до другого читання щодо врегулювання проблеми надвисоких тарифів на платіжні послуги.

"Вкрай важливою є підтримка цих правок та ухвалення проєкту №4364 в цілому для належної імплементації положень Регламенту ЄС №2015/751 від 29.04.2015 р. в частині ставок комісій за еквайринг та інтерчейндж. Це сприятиме розвитку безготівкових розрахунків і зменшенню готівкового обігу в Україні. Та зробить життя малого і середнього бізнесу більш комфортним та безпечним", – підсумовує Михайло Непран.

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Топ коментарі
+6
_Вы должны понять одну простую вещь: если у вас есть грошенята и вы отнесли их какому-то дяде в банк - то они уже не совсем ваши. А могут стать и совсем не ваши... Вы не вольны распоряжаться ими по своему усмотрению, а только с разрешения того чужого дяди. Завтра у дяди произойдёт сбой в компьютере - и вот вы уже не можете вроде бы своими деньгами расплатиться за нужный товар, услугу и т. д. Или вдруг ваши деньги у дяди оказываются заблокированными - и вот вы уже нищий.
_Наступление на наличные - это враждебный, антинародный шаг, это атака на ваши права и свободу!
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17.03.2021 15:38
+5
Падлы
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17.03.2021 15:15
+5
Так правительство делает все что бы денег у электората вообще не было. Только на коммуналку, заплатил а дальше бартер.
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17.03.2021 15:18
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17.03.2021 15:15 Відповісти
Кто?
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17.03.2021 17:40 Відповісти
гавноэксперды...
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17.03.2021 17:43 Відповісти
ПРАВИЛЬНА: я давно за ЗЕленый н а т у ра л ь н ы й обмен В Украине необходимо разумно уменьшить количество наличных денег в обороте, – эксперт - Цензор.НЕТ 4697
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17.03.2021 15:17 Відповісти
или: денег нет, но вы держитесь В Украине необходимо разумно уменьшить количество наличных денег в обороте, – эксперт - Цензор.НЕТ 3466 В Украине необходимо разумно уменьшить количество наличных денег в обороте, – эксперт - Цензор.НЕТ 3466 В Украине необходимо разумно уменьшить количество наличных денег в обороте, – эксперт - Цензор.НЕТ 3466
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17.03.2021 15:19 Відповісти
Так правительство делает все что бы денег у электората вообще не было. Только на коммуналку, заплатил а дальше бартер.
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17.03.2021 15:18 Відповісти
Там тоже не дремлют, за каждый платеж за коммуналку берут по 15 гр комиссии...
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17.03.2021 15:37 Відповісти
А вы не платите через Приват, плачу с карты Моно, комиссия-0 В Україні необхідно розумно зменшити кількість готівки в обігу, - експерт - Цензор.НЕТ 9809
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17.03.2021 16:09 Відповісти
А на карту моно как забрасывать будем с привата?
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17.03.2021 16:50 Відповісти
Эта новость к тому, что бандиты очень хотят пошарить у вас в карманах.
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17.03.2021 15:22 Відповісти
давно пора. и всем жителям страны раздать декларации..
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17.03.2021 15:29 Відповісти
_Вы должны понять одну простую вещь: если у вас есть грошенята и вы отнесли их какому-то дяде в банк - то они уже не совсем ваши. А могут стать и совсем не ваши... Вы не вольны распоряжаться ими по своему усмотрению, а только с разрешения того чужого дяди. Завтра у дяди произойдёт сбой в компьютере - и вот вы уже не можете вроде бы своими деньгами расплатиться за нужный товар, услугу и т. д. Или вдруг ваши деньги у дяди оказываются заблокированными - и вот вы уже нищий.
_Наступление на наличные - это враждебный, антинародный шаг, это атака на ваши права и свободу!
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17.03.2021 15:38 Відповісти
_И это путь к тоталитаризму - тотальному контролю аморального государства над гражданами. Электронный концлагерь.
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17.03.2021 15:50 Відповісти
Забавно! А на какую сумму можно отовариться в магазине, если больше 10 000 нельзя по карте? Оксюморон!
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17.03.2021 16:01 Відповісти
запретите в транспорте оплачивать проезд наличкой, особенно - в такси В Україні необхідно розумно зменшити кількість готівки в обігу, - експерт - Цензор.НЕТ 9398
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17.03.2021 16:25 Відповісти
А не пошёл бы ты в жопу?
Нужно не количество наличных денег уменьшать, а комиссию безналичных снижать.
Тогда, может быть, наличность снизится ЕСТЕСТВЕННЫМ путём!
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17.03.2021 16:39 Відповісти
Так об этом и речь идёт!
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17.03.2021 17:43 Відповісти
Поки що численність населення зменшується, в тому числі і "єстєственним путьом".
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17.03.2021 19:04 Відповісти
Полностью согласен с зелёными слугами - население должно тупо зарабатывать деньги, а распоряжаться ими будут чиновники через банкиров, монополисты через банкиров, хакеры собственноручно.... Никакие деньги, находящиеся на банковском счёте, нельзя считать стопроцентно своими - их могут не выдать по миллиону причин....
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17.03.2021 16:42 Відповісти
Чтото както слишком часто забота о малом бизнесе начала выражацца в снижении тарифов эквайинга. Онито таки позажирались это да, но с чего бы вдруг?
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17.03.2021 16:50 Відповісти
хочуть посилити контроль за витратами населення, а потім ще й на бонусне фінансування перейти, як в Китаї. Проблема в тому що, банки у нас ненадійні.
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17.03.2021 16:57 Відповісти
В Украине необходимо разумно уменьшить количество наличных денег в обороте, - эксперт ------ вот именно для этого и распускают басни о Коломойском, а он президентом не был.
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17.03.2021 17:52 Відповісти
Этих чуваков из непонятной ассоциации можно понять-боряцца за кровное своих хозяев. Только попытки бороть цены приказами и законами пройденный этап при коммунизьме. Эти имбецилы из ассоциации так и не усвоили азбучную истину-борорцца с ценой можно токо конкуренцией. Не нравицца VISA, нет проблем. Постройте за свой счет альтернативную систему, как в ФРГ- ЕС CARD. И установите там нулевые комиссия. Вперед-"За золотом Полуботька"!
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17.03.2021 18:41 Відповісти
А може спочатку підняти розвиток економіки, "залатати діри" в Бюджеті, і т.д. і т.п. і спуститися з небес на грішну землю?
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17.03.2021 19:00 Відповісти
Не стоит выдавать очень желаемое за действительное. Особенно, прикрываясь "интересами" мелочи пузатой.
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18.03.2021 18:10 Відповісти
 
 