За матеріалами СБУ відкрито 184 кримінальні провадження стосовно екологічних злочинів, - Баканов

Упродовж 2020-2021 років за матеріалами Служби безпеки України різні правоохоронні органи відкрили 184 кримінальні провадження стосовно екологічних злочинів.

Про це голова СБУ Іван Баканов повідомив на нараді в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як результат – 98 особам повідомлено про підозру, а 16 обвинувальних вироків суду вже набрали чинності.

"Питання екології – один із елементів національної безпеки. Адже локальні порушення можуть рано чи пізно завдати величезної шкоди всій країні. Тому не дивно, що саме до підслідності СБУ віднесено злочини за статтею 441 Кримінального кодексу – "Екоцид", – підкреслив Баканов.

Серед наслідків екоциду, який завдав масштабних руйнувань і збитків державі, голова СБУ назвав повінь на Прикарпатті у червні 2020 року. Екологічна катастрофа наразі розслідується слідчими Управління СБУ в Івано-Франківській області за статтями "Екоцид", "Зловживання владою" та "Незаконна вирубка лісу".

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За словами Баканова, географія незаконної вирубки лісів не обмежується Прикарпаттям. СБУ регулярно фіксує порушення у лісгоспах на Волині, Закарпатті, Харківщині, Сумщині, Кіровоградщині та інших регіонах.

Окрім того за фактами контрабанди деревини (ст. 201-1 Кримінального кодексу) відкрито 17 проваджень. До суду з обвинувальними актами скеровано вже 6.

Також частими екологічними злочинами є незаконний видобуток корисних копалин, в тому числі бурштину (зокрема, відкрито кримінальне провадження щодо його масштабного видобутку на території 6-ти районів Рівненської області); порушення правил охорони чи використання надр; забруднення довкілля.

Щоб запобігти цьому, на переконання Івана Баканова, перш за все потрібні законодавчі зміни. Бо сьогодні незаконне видобування корисних копалин місцевого значення карається лише адмінштрафом.

Також більшість кримінальних справ по намиву піску закривається, оскільки за законом він є копалиною місцевого значення. А кримінальна відповідальність наступає тільки за видобуток копалин загальнодержавного значення.

"Тож маємо перекрити всі ці "лазівки". Бо якщо є системні порушення закону, значить – має бути і системна відповідь держави", - додав голова СБУ.

У свою чергу Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначила, що координаційна нарада з питань екології проводиться, на жаль, вперше за 30 років. "І попри те, що питання захисту довкілля на сьогодні регулюють більше чотирьох десятків законів, система відповідальності за екологічні правопорушення і забезпечення дотримання екологічних прав людини й надалі залишається досить слабкою. Тому цей рік має стати роком захисту екології і ефективної взаємодії правоохоронних органів", - підкреслила вона.